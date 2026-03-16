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Weekly Love Horoscope 16 to 22 March 2026: मार्च का यह नया सप्ताह कई राशियों के प्रेम जीवन में नई उम्मीदें और भावनात्मक बदलाव लेकर आ सकता है. 16 मार्च से 22 मार्च 2026 के बीच ग्रहों की चाल का असर प्यार, रिश्तों और आपसी समझ पर साफ देखने को मिल सकता है. कुछ लोगों के रिश्तों में रोमांस बढ़ेगा तो कुछ को अपने पार्टनर के साथ संवाद और भरोसा मजबूत करने की जरूरत महसूस होगी. वहीं जो लोग सिंगल हैं, उनके जीवन में किसी खास व्यक्ति की एंट्री के संकेत भी मिल सकते हैं.

इस सप्ताह कई राशियों को दिल की बात कहने का मौका मिलेगा, तो कुछ को रिश्तों में धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा. ऐसे में जानिए ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से सभी 12 राशियों का साप्ताहिक लव राशिफल, जहां आपको प्यार, रिश्तों की स्थिति के साथ-साथ लकी नंबर, लकी कलर और छोटे-छोटे उपाय भी बताए हैं, जो आपके प्रेम जीवन को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं.

मेष (Aries)

16 मार्च से शुरू हो रहा यह सप्ताह मेष राशि के लोगों के लिए रिश्तों में नई ऊर्जा लेकर आ सकता है. अगर आप किसी से अपने दिल की बात कहना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए अनुकूल माना जा रहा है. कपल्स के बीच चल रही गलतफहमियां धीरे-धीरे दूर हो सकती हैं और आप दोनों के बीच भरोसा मजबूत होगा.



शादीशुदा लोगों को जीवनसाथी का अच्छा साथ मिलेगा और छोटी-छोटी खुशियां रिश्ते को और खूबसूरत बनाएंगी. जो लोग लंबे समय से किसी रिश्ते को लेकर उलझन में थे, उन्हें इस सप्ताह साफ संकेत मिल सकते हैं. हालांकि हफ्ते के मध्य में किसी बात को लेकर हल्की बहस भी हो सकती है, इसलिए शब्दों का चयन सोच-समझकर करें. सप्ताह के अंत में कहीं घूमने या डेट पर जाने का मौका मिल सकता है. यह समय रिश्ते में नई मिठास भरने का है.

लकी नंबर: 3

लकी कलर: लाल

उपाय: मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें.

वृषभ (Taurus)

वृषभ राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह प्रेम संबंधों के लिहाज से संतुलन बनाने वाला रहेगा. अगर आप अपने रिश्ते को लेकर गंभीर हैं तो इस हफ्ते कुछ अहम फैसले लेने पड़ सकते हैं. प्रेमी या प्रेमिका के साथ भविष्य को लेकर बातचीत हो सकती है, जिससे रिश्ता और मजबूत बनेगा.

शादीशुदा लोगों को जीवनसाथी के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा और इससे आप दोनों के बीच समझ बढ़ेगी. जो लोग सिंगल हैं, उनकी मुलाकात किसी खास व्यक्ति से हो सकती है. सप्ताह के मध्य में थोड़ा भावनात्मक उतार-चढ़ाव महसूस हो सकता है, लेकिन धैर्य रखने से स्थिति संभल जाएगी. पुराने रिश्तों से जुड़ी यादें भी इस दौरान मन में आ सकती हैं. कुल मिलाकर यह सप्ताह रिश्तों को समझने और उन्हें मजबूत बनाने का है.

लकी नंबर: 6

लकी कलर: क्रीम

उपाय: शुक्रवार को माता लक्ष्मी को सफेद फूल अर्पित करें.

मिथुन (Gemini)

मिथुन राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह रोमांटिक सरप्राइज से भरा हो सकता है. अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो इस हफ्ते आपके रिश्ते में नई ताजगी देखने को मिल सकती है. पार्टनर के साथ ज्यादा समय बिताने का मौका मिलेगा और आप दोनों के बीच भावनात्मक जुड़ाव गहरा होगा.

शादीशुदा लोगों के लिए भी यह समय खुशियों भरा रहेगा और जीवनसाथी के साथ किसी खास योजना पर चर्चा हो सकती है. हालांकि सप्ताह की शुरुआत में काम की व्यस्तता के कारण आप अपने पार्टनर को कम समय दे पाएंगे. ऐसे में बातचीत बनाए रखना जरूरी होगा. सप्ताह के अंत में कोई अच्छी खबर मिल सकती है जो आपके रिश्ते को और मजबूत बनाएगी. अपने दिल की बात खुलकर कहना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

लकी नंबर: 5

लकी कलर: हरा

उपाय: बुधवार को गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें.

कर्क (Cancer)

कर्क राशि वालों के लिए यह सप्ताह भावनात्मक रूप से काफी खास हो सकता है. अगर आपके रिश्ते में पहले से कोई दूरी चल रही थी तो इस सप्ताह उसे खत्म करने का अच्छा मौका मिलेगा. प्रेमी या प्रेमिका के साथ दिल की बात साझा करने से मन हल्का होगा और रिश्ते में भरोसा बढ़ेगा.

शादीशुदा लोगों के लिए यह समय समझदारी से काम लेने का है, क्योंकि छोटी बातों पर बहस हो सकती है. अगर आप धैर्य बनाए रखेंगे तो स्थिति जल्दी संभल जाएगी. सिंगल लोगों के जीवन में किसी नए व्यक्ति की एंट्री हो सकती है. सप्ताह के अंत में पार्टनर के साथ कहीं बाहर जाने का मौका मिल सकता है. यह सप्ताह रिश्तों को समझने और उन्हें संवारने का संदेश देता है.

लकी नंबर: 2

लकी कलर: सफेद

उपाय: सोमवार को शिवलिंग पर दूध अर्पित करें.

सिंह (Leo)

सिंह राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह प्रेम जीवन में नई उम्मीदें लेकर आ सकता है. अगर आप लंबे समय से किसी को पसंद करते हैं तो इस सप्ताह अपनी भावनाएं जाहिर करने का साहस मिल सकता है. कपल्स के बीच रोमांस बढ़ेगा और आप दोनों के बीच का रिश्ता पहले से ज्यादा मजबूत होगा.

शादीशुदा लोगों को जीवनसाथी से सहयोग मिलेगा और घर का माहौल भी खुशनुमा रहेगा. सप्ताह के मध्य में किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है जो आपको खुश कर देगी. हालांकि अहंकार से बचना जरूरी है, क्योंकि छोटी बात भी बड़ा विवाद बन सकती है. सप्ताह के अंत में कोई खास सरप्राइज मिलने की संभावना है. यह समय प्यार और विश्वास को मजबूत करने का है.

लकी नंबर: 1

लकी कलर: गोल्डन

उपाय: रविवार को सूर्य देव को जल अर्पित करें.

कन्या (Virgo)

कन्या राशि वालों के लिए यह सप्ताह रिश्तों को लेकर गंभीर सोच का समय हो सकता है. अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो आप दोनों भविष्य को लेकर कोई महत्वपूर्ण फैसला ले सकते हैं. प्रेमी या प्रेमिका के साथ खुलकर बातचीत करने से गलतफहमियां दूर होंगी.

शादीशुदा लोगों के लिए भी यह समय संतुलन बनाए रखने का है, क्योंकि काम और परिवार के बीच तालमेल जरूरी होगा. सिंगल लोगों के जीवन में कोई नया आकर्षण आ सकता है. सप्ताह के मध्य में भावनात्मक उतार-चढ़ाव महसूस हो सकता है, लेकिन अंत तक सब सामान्य हो जाएगा. अपने पार्टनर की भावनाओं को समझना इस समय बेहद जरूरी है. यह सप्ताह रिश्तों में स्थिरता लाने का संकेत देता है.

लकी नंबर: 7

लकी कलर: हरा

उपाय: बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाएं.

तुला (Libra)

तुला राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह प्रेम जीवन में संतुलन और मधुरता लेकर आ सकता है. अगर आपके रिश्ते में पिछले कुछ समय से दूरी महसूस हो रही थी तो इस सप्ताह उसे दूर करने का मौका मिलेगा. पार्टनर के साथ खुलकर बातचीत करने से आप दोनों के बीच की गलतफहमियां खत्म हो सकती हैं.

शादीशुदा लोगों के लिए भी यह समय अच्छा रहेगा और जीवनसाथी के साथ किसी नई योजना पर चर्चा हो सकती है. सिंगल लोगों के जीवन में किसी खास व्यक्ति की एंट्री हो सकती है. सप्ताह के मध्य में थोड़ा भावनात्मक तनाव हो सकता है, लेकिन समझदारी से स्थिति संभल जाएगी. सप्ताह के अंत में कोई खुशखबरी मिल सकती है. यह सप्ताह प्यार को समझने और उसे मजबूत बनाने का है.

लकी नंबर: 6

लकी कलर: गुलाबी

उपाय: शुक्रवार को माता लक्ष्मी की पूजा करें.

वृश्चिक (Scorpio)

वृश्चिक राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह प्रेम संबंधों में गहराई और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ाने वाला रहेगा. अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो पार्टनर के साथ बिताया गया समय आपको खुशी देगा. कपल्स के बीच रोमांस बढ़ सकता है और आप दोनों के बीच भरोसा मजबूत होगा.

शादीशुदा लोगों के लिए भी यह समय अच्छा रहेगा और जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा. हालांकि सप्ताह के मध्य में किसी बात को लेकर हल्का तनाव हो सकता है, लेकिन जल्द ही स्थिति सामान्य हो जाएगी. सिंगल लोगों के जीवन में कोई नया रिश्ता शुरू होने की संभावना है. सप्ताह के अंत में पार्टनर के साथ कोई खास पल बिताने का मौका मिल सकता है. यह सप्ताह दिल से जुड़े फैसले लेने का समय है.

लकी नंबर: 9

लकी कलर: मैरून

उपाय: मंगलवार को हनुमान मंदिर में दीपक जलाएं.

धनु (Sagittarius)

धनु राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह प्रेम जीवन में नई शुरुआत का संकेत दे सकता है. अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो इस सप्ताह उनसे अपने दिल की बात साझा कर सकते हैं. कपल्स के बीच समझ और भरोसा बढ़ेगा और आप दोनों भविष्य को लेकर सकारात्मक सोच सकते हैं.

शादीशुदा लोगों के लिए भी यह समय अच्छा रहेगा और जीवनसाथी के साथ संबंध मजबूत होंगे. सप्ताह के मध्य में काम की व्यस्तता के कारण थोड़ा तनाव हो सकता है, लेकिन पार्टनर का साथ आपको राहत देगा. सिंगल लोगों के जीवन में किसी खास व्यक्ति की एंट्री संभव है. सप्ताह के अंत में कोई रोमांटिक सरप्राइज मिल सकता है. यह सप्ताह दिल की बातों को समझने और रिश्तों को आगे बढ़ाने का है.

लकी नंबर: 4

लकी कलर: पीला

उपाय: गुरुवार को भगवान विष्णु को पीले फूल चढ़ाएं.

मकर (Capricorn)

मकर राशि वालों के लिए यह सप्ताह प्रेम जीवन में स्थिरता और भरोसा लेकर आ सकता है. अगर आपके रिश्ते में पिछले कुछ समय से तनाव था तो अब स्थिति सुधरने के संकेत मिल सकते हैं. पार्टनर के साथ खुलकर बातचीत करने से आप दोनों के बीच की दूरी कम होगी.



शादीशुदा लोगों को जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा और घर का माहौल भी सकारात्मक रहेगा. सिंगल लोगों के लिए भी यह सप्ताह किसी नए रिश्ते की शुरुआत का संकेत दे सकता है. सप्ताह के मध्य में भावनात्मक रूप से थोड़ा संवेदनशील महसूस हो सकता है, इसलिए धैर्य रखना जरूरी है. सप्ताह के अंत में पार्टनर के साथ समय बिताने का अच्छा मौका मिलेगा. यह सप्ताह रिश्तों को मजबूत करने का है.

लकी नंबर: 8

लकी कलर: नीला

उपाय: शनिवार को शनि मंदिर में तेल चढ़ाएं.

कुंभ (Aquarius)

कुंभ राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह प्रेम जीवन में नई ऊर्जा लेकर आ सकता है. अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो इस सप्ताह आप दोनों के बीच समझ और भरोसा बढ़ेगा. पार्टनर के साथ किसी खास योजना पर चर्चा हो सकती है, जिससे रिश्ता और मजबूत होगा.



शादीशुदा लोगों को भी जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा. सिंगल लोगों के जीवन में किसी खास व्यक्ति की एंट्री हो सकती है. सप्ताह के मध्य में थोड़ी भावनात्मक उलझन महसूस हो सकती है, लेकिन धैर्य से सब ठीक हो जाएगा. सप्ताह के अंत में कोई रोमांटिक पल आपके रिश्ते को यादगार बना सकता है. यह समय दिल की बातों को समझने और रिश्तों को संवारने का है.

लकी नंबर: 8

लकी कलर: आसमानी

उपाय: शनिवार को जरूरतमंद लोगों को काले कपड़े दान करें.

मीन (Pisces)

मीन राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह प्रेम जीवन में भावनात्मक गहराई लेकर आ सकता है. अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो पार्टनर के साथ आपका जुड़ाव पहले से ज्यादा मजबूत हो सकता है. दिल की बातें साझा करने से आप दोनों के बीच विश्वास बढ़ेगा.



शादीशुदा लोगों के लिए भी यह समय अच्छा रहेगा और जीवनसाथी के साथ संबंधों में मिठास आएगी. सिंगल लोगों के जीवन में किसी खास व्यक्ति की एंट्री हो सकती है जो भविष्य में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है. सप्ताह के मध्य में थोड़ा भावुक महसूस हो सकता है, लेकिन यह समय अपने दिल की बात समझने का है. सप्ताह के अंत में कोई खुशखबरी मिल सकती है. यह सप्ताह प्यार और भरोसे को मजबूत करने का है.

लकी नंबर: 2

लकी कलर: पीला

उपाय: गुरुवार को केले के पेड़ में जल अर्पित करें.

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