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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलSaptahik Rashifal 6 to 12 September 2026: संभलकर रहें ये 3 राशियां, हो सकता है बड़ा नुकसान; जानें 6 से 12 सितंबर तक का अपना भाग्यफल

Saptahik Rashifal 6 to 12 September 2026: संभलकर रहें ये 3 राशियां, हो सकता है बड़ा नुकसान; जानें 6 से 12 सितंबर तक का अपना भाग्यफल

साप्ताहिक राशिफल 6 से 12 सितंबर 2026, किसकी चमकेगी किस्मत और किसे मिलेगा प्रमोशन? जानें मेष से मीन तक सभी राशियों का करियर, कारोबार और धन लाभ का सटीक भविष्यफल व लकी रंग.

Written By : ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 05 Sep 2026 07:41 AM (IST)
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Weekly Horoscope: साप्ताहिक राशिफल (6 से 12 सितंबर 2026), सितंबर के इस नए हफ्ते में ग्रह-नक्षत्रों की चाल कई राशियों के जीवन में बड़े बदलाव के संकेत दे रही है. जहां कुछ राशियों को करियर में पदोन्नति और अप्रत्याशित धन लाभ के नए अवसर मिलेंगे, वहीं कुछ जातकों को लेन-देन और स्वास्थ्य के मामले में विशेष सावधानी बरतनी होगी.

आइए जानते हैं, मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों के लिए करियर, कारोबार, वित्त, सेहत और पारिवारिक दृष्टि से यह सप्ताह कैसा रहने वाला है.

मेष राशि (Aries)

पारिवारिक व प्रेम जीवन: घर में सुख-शांति रहेगी और पुराने मतभेद सुलझेंगे. मांगलिक कार्य की योजना बन सकती है. लव लाइफ में समझ और निकटता बढ़ेगी.

करियर व कारोबार: व्यापारियों को नए सौदों से लाभ मिलेगा. नौकरीपेशा जातकों को अधिकारियों का साथ मिलेगा; मंगलवार व बुधवार अहम फैसलों के लिए शुभ हैं. छात्र नई स्किल सीखें.

सेहत व वित्त: आय के नए स्रोत बनेंगे, लेकिन फिजूलखर्ची रोकें. बड़े निवेश में सलाह लें. मौसमी बीमारियों से सतर्क रहें.

लकी अंक: 9 | लकी रंग: सफेद

उपाय: प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ें और मंगलवार को मसूर दाल का दान करें.

वृष राशि (Taurus)

पारिवारिक व प्रेम जीवन: संतान की प्रगति से मन प्रसन्न रहेगा. जीवनसाथी के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा, आपसी भरोसा मजबूत होगा.

करियर व कारोबार: नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है. व्यापारियों को नए ऑर्डर मिलेंगे. प्रतियोगी परीक्षाओं में मेहनत रंग लाएगी.

सेहत व वित्त: अटका हुआ धन वापस आने के योग हैं. यात्रा के दौरान सेहत और खान-पान का विशेष ध्यान रखें.

शुभ अंक: 6 | शुभ रंग: क्रीम | शुभ दिन: बुधवार, गुरुवार

उपाय: शुक्रवार को मां दुर्गा को लाल फूल और मिठाई अर्पित करें.

मिथुन राशि (Gemini)

पारिवारिक व प्रेम जीवन: वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा, लेकिन बोलचाल में संयम रखें. नए प्रेम संबंध बनने के आसार हैं.

करियर व कारोबार: बेरोजगारों को नई नौकरी के अवसर मिलेंगे. अधिकारियों से सराहना मिलेगी और व्यापार में विस्तार होगा.

सेहत व वित्त: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, धार्मिक कार्यों में व्यय हो सकता है. गले के संक्रमण व मौसमी बीमारियों से बचें.

शुभ अंक: 5 | शुभ रंग: हल्का पीला | शुभ दिन: बुधवार, गुरुवार

उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा और बुधवार को जौ के आटे का लड्डू चढ़ाएं.

कर्क राशि (Cancer)

पारिवारिक व प्रेम जीवन: परिवार की पुरानी समस्याएं सुलझेंगी. माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें. वैवाहिक जीवन में आत्मीयता बनी रहेगी.

करियर व कारोबार: नए काम की शुरुआत के लिए समय अनुकूल है. व्यापार में साझेदारी के नए प्रस्ताव आ सकते हैं. छात्रों को मनचाहे परिणाम मिलेंगे.

सेहत व वित्त: व्यापारिक लाभ से आर्थिक पक्ष मजबूत होगा. किसी को उधार देने से बचें. तनाव घटाने के लिए योग करें.

शुभ अंक: 3 | शुभ रंग: क्रीम | शुभ दिन: सोमवार, गुरुवार

उपाय: शिवलिंग पर नियमित कच्चा दूध और जल अर्पित करें.

सिंह राशि (Leo)

पारिवारिक व प्रेम जीवन: परिवार में आपकी बातों को अहमियत मिलेगी. जीवनसाथी का भरपूर सहयोग रहेगा. प्रेम प्रस्ताव के लिए समय उत्तम है.

करियर व कारोबार: पदोन्नति के योग बन रहे हैं. नए अनुबंधों पर सोच-समझकर हस्ताक्षर करें. बुधवार और गुरुवार अहम फैसलों के लिए श्रेष्ठ हैं.

सेहत व वित्त: अचानक धन लाभ के आसार हैं. गुस्से पर नियंत्रण रखें, रक्तचाप और पेट संबंधी समस्या से बचें.

शुभ अंक: 6 | शुभ रंग: केसरिया | शुभ दिन: गुरुवार, शनिवार

उपाय: तांबे के लोटे से सूर्यदेव को अर्घ्य दें और रविवार को गुड़ का दान करें.

कन्या राशि (Virgo)

पारिवारिक व प्रेम जीवन: परिवार में तालमेल बना रहेगा. किसी भी बड़े फैसले में बड़ों की राय जरूर लें. साथी से खुलकर संवाद करें.

करियर व कारोबार: विदेश से जुड़े अधूरे प्रोजेक्ट पूरे होंगे. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत सराही जाएगी. उच्च शिक्षा के प्रयास सफल होंगे.

सेहत व वित्त: धन लाभ के योग हैं, पर बजट संतुलित रखें. सिरदर्द व थकान से बचने के लिए पर्याप्त नींद लें.

शुभ अंक: 5 | शुभ रंग: केसरिया | शुभ दिन: बुधवार, शुक्रवार

उपाय: प्रतिदिन शिवलिंग पर शुद्ध जल अर्पित करें.

तुला राशि (Libra)

पारिवारिक व प्रेम जीवन: घर में शुभ समाचार से खुशी का माहौल बनेगा. रिश्तों में धैर्य रखें. पार्टनर के साथ यात्रा के योग हैं.

करियर व कारोबार: दूर स्थान से नई नौकरी का ऑफर मिल सकता है. साझेदारी के कार्यों में अच्छा मुनाफा होगा.

सेहत व वित्त: फंसा हुआ पैसा वापस मिलेगा. काम की भागदौड़ से थकान रह सकती है, संतुलित आहार लें.

शुभ अंक: 7 | शुभ रंग: ऑरेंज | शुभ दिन: शुक्रवार, रविवार

उपाय: रोजाना दुर्गा चालीसा का पाठ करें और मां दुर्गा को पुष्प अर्पित करें.

वृश्चिक राशि (Scorpio)

पारिवारिक व प्रेम जीवन: घरेलू परेशानियां कम होंगी. वाणी में कड़वाहट से बचें, वरना अनबन हो सकती है. साथी की भावनाओं का आदर करें.

करियर व कारोबार: कार्यक्षमता बढ़ाने का समय है. व्यापारियों को तरक्की के नए रास्ते मिलेंगे. छात्रों को प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलेगी.

सेहत व वित्त: खर्चों पर लगाम लगाना जरूरी है. नए आय स्रोत तलाशें. तनाव से दूर रहें और दिनचर्या व्यवस्थित रखें.

शुभ अंक: 9 | शुभ रंग: हल्का लाल | शुभ दिन: मंगलवार, बुधवार

उपाय: संकटों से मुक्ति और ऊर्जा के लिए नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करें.

धनु राशि (Sagittarius)

पारिवारिक व प्रेम जीवन: संतान पक्ष से कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है. पार्टनर के साथ समय बिताने से गलतफहमियां दूर होंगी.

करियर व कारोबार: किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात भविष्य संवारेगी. नए व्यापारिक अनुबंध मिल सकते हैं. सीनियर्स का सहयोग मिलेगा.

सेहत व वित्त: आय स्थिर रहेगी, लेकिन बजट बनाकर चलना जरूरी है. नकारात्मक विचारों को खुद पर हावी न होने दें.

शुभ अंक: 4 | शुभ रंग: पर्पल | शुभ दिन: सोमवार, गुरुवार

उपाय: भगवान विष्णु की आराधना करें और गुरुवार को पीली वस्तुओं का दान करें.

मकर राशि (Capricorn)

पारिवारिक व प्रेम जीवन: पारिवारिक मुद्दों में बड़ों की सलाह कारगर साबित होगी. बहसबाजी से बचें. प्रेम जीवन में नजदीकी बढ़ेगी.

करियर व कारोबार: अटके हुए प्रोजेक्ट गति पकड़ेंगे. नई नौकरी की तलाश पूरी हो सकती है. व्यापारिक कागजी कार्रवाई में सावधानी रखें.

सेहत व वित्त: रुका हुआ धन वापस मिलेगा, लेकिन इस हफ्ते किसी को कर्ज न दें. देर रात तक जागने से बचें, पाचन का ध्यान रखें.

शुभ अंक: 9 | शुभ रंग: चारकोल ग्रे | शुभ दिन: गुरुवार, शुक्रवार

उपाय: प्रतिदिन भगवान शिव को जल चढ़ाएं.

कुंभ राशि (Aquarius)

पारिवारिक व प्रेम जीवन: बच्चों की तरक्की से घर में उत्सव का माहौल रहेगा. अविवाहितों के लिए विवाह के रिश्ते आ सकते हैं.

करियर व कारोबार: नौकरी में प्रमोशन या इन्क्रीमेंट की प्रबल संभावना है. व्यापार में नई योजनाएं लागू करने से मुनाफा बढ़ेगा.

सेहत व वित्त: अप्रत्याशित धन लाभ के योग हैं. बड़ा निवेश सोच-समझकर करें. दवाइयां समय पर लें और मौसमी बीमारियों से बचें.

शुभ अंक: 3 | शुभ रंग: केसरिया | शुभ दिन: सोमवार, गुरुवार

उपाय: भगवान विष्णु की आरती करें और जरूरतमंदों को पीली खाद्य सामग्री दान करें.

मीन राशि (Pisces)

पारिवारिक व प्रेम जीवन: घर में मांगलिक कार्य की चर्चा होगी. छोटी बातों पर तकरार से बचें. दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी.

करियर व कारोबार: नौकरी बदलने की सोच रहे लोगों को सही दिशा मिलेगी. साझेदारों से पारदर्शिता रखें. गुरुवार व शुक्रवार महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए अनुकूल हैं.

सेहत व वित्त: पुराने बकाए की वसूली संभव है. काम का अत्यधिक दबाव सिरदर्द दे सकता है, भरपूर नींद और विश्राम लें.

शुभ अंक: 8 | शुभ रंग: सफेद | शुभ दिन: सोमवार, बुधवार

उपाय: मानसिक शांति और कार्य सिद्धि के लिए प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा

ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा विगत 15 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, पारिवारिक समस्याओं और वैवाहिक जीवन की जटिलताओं पर गहन कार्य कर रहे हैं. इस लंबे अनुभवकाल में आपने हजारों लोगों को जीवन के निर्णायक मोड़ों पर ज्योतिषीय और मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन प्रदान किया है. आपकी ख्याति एक ऐसे विद्वान के रूप में है जो केवल ग्रहों की गणना नहीं करते, बल्कि व्यक्ति की मानसिकता, सामाजिक परिस्थिति और पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी कुंडली के साथ जोड़कर समाधान प्रस्तुत करते हैं. आपने M.A. (आचार्य) की उपाधि ज्योतिष शास्त्र में प्राप्त की, और वर्तमान में आप "A Study on Philandery and Problems in Marriage" विषय पर पीएच.डी. कर रहे हैं. यह शोध विषय आधुनिक समाज की उस गहरी समस्या को केंद्र में रखता है, जो विवाहों के विघटन, चरित्र दोष (Philandery), और मानसिक-सामाजिक तनाव से जुड़ी है. संजीत कुमार मिश्रा विवाह, संतान, प्रेम संबंध, पारिवारिक कलह, तथा करियर से जुड़े जटिल मामलों का समाधान वैदिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से करते हैं. लेखन, शोध और व्याख्यान के माध्यम से आप ज्योतिष को जन-जागरूकता और आत्मनिर्माण का माध्यम बना रहे हैं.    
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Published at : 05 Sep 2026 06:50 AM (IST)
Tags :
Weekly Rashifal 2026 Saptahik Horoscope 6 To 12 September 2026 Rashifal
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