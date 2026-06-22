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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलWeekly Horoscope, साप्ताहिक राशिफल 21 से 27 जून 2026: वृषभ, सिंह और कुंभ समेत इन राशियों के लिए बेहद शुभ रहेगा यह सप्ताह, जानें अपना भाग्यफल

Weekly Horoscope, साप्ताहिक राशिफल 21 से 27 जून 2026: वृषभ, सिंह और कुंभ समेत इन राशियों के लिए बेहद शुभ रहेगा यह सप्ताह, जानें अपना भाग्यफल

Weekly Horoscope: साप्ताहिक राशिफल 21-27 जून 2026: वृषभ, सिंह और कुंभ राशि वालों को मिलेगा भाग्य का पूरा साथ; चमकेगा करियर और बढ़ेगा बैंक बैलेंस. मेष और कन्या राशि वाले जातकों को रहना होगा सावधान.

Written By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 22 Jun 2026 01:20 PM (IST)
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साप्ताहिक राशिफल (Weekly Horoscope, 21 June to 27 June 2026): नया हफ्ता (21-27 जून 2026) सभी 12 राशियों के लिए क्या कुछ खास लेकर आने वाला है? किसे मिलेगा करियर में बड़ा उछाल और किसे रहना होगा धन के मामलों में सावधान? आइए मशहूर भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्लेषक डा. अनीष व्यास (पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान, जयपुर-जोधपुर) से जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि तक का पूरा साप्ताहिक भविष्यफल और उनके अचूक उपाय.

  • सबसे भाग्यशाली राशियां: वृषभ, सिंह और कुंभ राशि के जातकों के लिए यह हफ्ता बेहद शुभ रहेगा.
  • इन्हें रहना होगा सावधान: मेष, कन्या और वृश्चिक राशि वाले जातकों को करियर और पैसों के मामले में सतर्कता बरतनी होगी.
  • उपाय: इस हफ्ते हनुमान उपासना, विष्णु सहस्रनाम और नारायण कवच का पाठ विशेष फलदायी रहेगा.

1. मेष साप्ताहिक राशिफल (Aries Weekly Horoscope)

सावधानी से ही सुधरेगा काम

करियर और बिजनेस: मेष राशि वालों को इस सप्ताह हर काम बहुत फूंक-फूंक कर करना होगा. कार्यक्षेत्र में आपकी एक छोटी सी लापरवाही बड़ा नुकसान करा सकती है. नौकरीपेशा लोग सीनियर्स और जूनियर्स के साथ तालमेल बनाकर चलें. कोई भी काम कल पर न टालें. सप्ताह के उत्तरार्ध (आधे भाग के बाद) में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए पैसों के लेनदेन में सावधानी रखें.

लव और फैमिली: पारिवारिक जीवन सामान्य रहेगा. लव पार्टनर या लाइफ पार्टनर की भावनाओं को नजरअंदाज करने से बचें, अन्यथा रिश्ते में खटास आ सकती है.

उपाय: प्रतिदिन विधि-विधान से हनुमान जी की उपासना करें.

2. वृषभ साप्ताहिक राशिफल (Taurus Weekly Horoscope)

तरक्की और धन लाभ का योग

करियर और बिजनेस: वृष राशि के जातक इस हफ्ते अपने करियर और कारोबार की प्रगति को लेकर काफी एक्टिव रहेंगे. शुरुआत में ही किसी सुखद यात्रा के योग हैं, जिससे नए संपर्क बनेंगे. बिजनेस में मनचाहा मुनाफा होगा और नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिल सकती है. जमीन-मकान की खरीद-फरोख्त से लाभ होने की संभावना है.

लव और फैमिली: सिंगल्स के जीवन में किसी खास व्यक्ति की एंट्री हो सकती है. प्रेम संबंधों में आपसी विश्वास और गहराई आएगी. महिलाओं का मन धार्मिक कार्यों में अधिक लगेगा.

उपाय: प्रतिदिन पूजा के समय 'श्रीसूक्त' का पाठ करें.

3. मिथुन साप्ताहिक राशिफल (Gemini Weekly Horoscope)

मनचाही सफलता और मान-सम्मान

करियर और बिजनेस: मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह बेहद फलदायी साबित होने वाला है. लंबे समय से प्रतीक्षित अवसर इस हफ्ते मिल सकते हैं. राजनीति से जुड़े लोगों की लोकप्रियता और पराक्रम में वृद्धि होगी. सप्ताह के उत्तरार्ध में कोई बड़ी बिजनेस डील फाइनल हो सकती है. छात्रों को परीक्षा-प्रतियोगिता में शानदार सफलता मिलेगी. पैतृक संपत्ति मिलने के योग हैं.

लव और फैमिली: घर और बाहर आपके फैसलों की तारीफ होगी. लव पार्टनर के साथ ट्यूनिंग शानदार रहेगी. परिवार के बुजुर्गों का विशेष आशीर्वाद मिलेगा.

उपाय: भगवान गणेश के 'गणपति अथर्वशीर्ष' का पाठ करें.

4. कर्क साप्ताहिक राशिफल (Cancer Weekly Horoscope)

बजट का रखें ध्यान, बढ़ेंगे खर्चे

करियर और बिजनेस: कर्क राशि के जातकों के लिए यह हफ्ता आर्थिक दृष्टि से थोड़ा भारी (खर्चीला) रह सकता है. सुख-सुविधाओं पर जेब से ज्यादा खर्च होने के कारण बजट बिगड़ सकता है. नौकरीपेशा लोगों के लिए हफ्ते का पहला भाग अच्छा है, लेकिन उत्तरार्ध में वर्कलोड बढ़ सकता है. सहकर्मियों से विवाद से बचें. विदेश में व्यापार की इच्छा रखने वालों को अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा.

लव और फैमिली: प्रेम संबंधों में धैर्य रखें. अपने पार्टनर की प्राइवेसी (निजता) का सम्मान करें, नहीं तो दरार आ सकती है.

उपाय: नियमित रूप से 'शिवमहिम्न स्तोत्र' का पाठ करें.

5. सिंह साप्ताहिक राशिफल (Leo Weekly Horoscope)

भाग्य का पूरा साथ, हर काम में सफलता

करियर और बिजनेस: सिंह राशि वालों के लिए यह सप्ताह बेहद भाग्यशाली रहेगा. सोचे हुए सभी काम समय पर पूरे होंगे. कोर्ट-कचहरी या सरकारी मामलों में राहत मिलेगी. नौकरीपेशा लोगों के काम की सीनियर्स खुलकर तारीफ करेंगे. अगर आप बिजनेस में निवेश करना चाहते हैं, तो हफ्ते का शुरुआती समय सबसे बेस्ट है. आय के नए सोर्स भी बनेंगे.

लव और फैमिली: सप्ताह की शुरुआत में घर में कोई शुभ समाचार आ सकता है जिससे खुशियों का माहौल रहेगा. वैवाहिक और प्रेम जीवन सुखमय बना रहेगा.

उपाय: रोजाना 'विष्णु सहस्रनाम' का पाठ करें.

6. कन्या साप्ताहिक राशिफल (Virgo Weekly Horoscope)

शॉर्टकट से बचें, विरोधी रहेंगे सक्रिय

करियर और बिजनेस: कन्या राशि वालों को इस हफ्ते किसी भी काम में लापरवाही बरतने से बचना होगा. सफलता के लिए कोई शॉर्टकट न अपनाएं और न ही नियमों का उल्लंघन करें. अगर पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, तो कागजी कार्रवाई पूरी रखें और आंख बंद करके किसी पर भरोसा न करें. विरोधी आपकी योजनाओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए अपनी सीक्रेट बातें शेयर न करें. छात्रों में आलस्य बढ़ सकता है.

लव और फैमिली: आपकी एक छोटी सी गलती सालों पुराने रिश्ते को खराब कर सकती है. लव लाइफ या मैरिड लाइफ में गलतफहमियों को जगह न दें.

उपाय: संकटों से बचने के लिए 'नारायण कवच' का पाठ करें.

7. तुला साप्ताहिक राशिफल (Libra Weekly Horoscope)

उतार-चढ़ाव भरा हफ्ता, मैनेजमेंट है जरूरी

करियर और बिजनेस: तुला राशि वालों के लिए यह हफ्ता मिला-जुला रहेगा. परिस्थितियां कभी बहुत अच्छी तो कभी चुनौतीपूर्ण हो सकती हैं. इसलिए शुरुआत से ही समय, ऊर्जा और पैसों का सही मैनेजमेंट करके चलें. शुरुआत में जोखिम भरे निवेश से पूरी तरह बचें. हफ्ते के मध्य में बिजनेस में तेजी का फायदा मिलेगा. उच्च शिक्षा के लिए प्रयास कर रहे छात्रों को थोड़ी रुकावट आ सकती है.

लव और फैमिली: प्रेम संबंधों को मजबूत बनाए रखने के लिए कुछ समझौतों के लिए तैयार रहें. इस हफ्ते ससुराल पक्ष से किसी बात पर अनबन हो सकती है. गुस्से पर कंट्रोल रखें.

उपाय: मां दुर्गा की कृपा के लिए 'दुर्गा चालीसा' का पाठ करें.

8. वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल (Scorpio Weekly Horoscope)

आत्मविश्वास से पार होगी हर चुनौती

करियर और बिजनेस: वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. दूसरों के भरोसे बैठने के बजाय अपनी मेहनत पर भरोसा करें. अचानक बड़े खर्चे आने से बजट हिल सकता है. जल्दबाजी या असमंजस में कोई भी बड़ा आर्थिक फैसला न लें. नौकरीपेशा लोग कार्यक्षेत्र में पॉलिटिक्स का शिकार हो सकते हैं, इसलिए बेवजह किसी से न उलझें और विरोधियों से सावधान रहें.

लव और फैमिली: सेहत और रिश्तों के मामले में लापरवाही भारी पड़ सकती है. वैवाहिक और प्रेम जीवन में पारदर्शिता बनाए रखें और पार्टनर की भावनाओं की कद्र करें.

उपाय: संकटों के नाश के लिए 'बज्रंग बाण' का पाठ करें.

9. धनु साप्ताहिक राशिफल (Sagittarius Weekly Horoscope)

चिंता छोड़ चिंतन पर दें ध्यान

करियर और बिजनेस: धनु राशि के जातकों को इस हफ्ते करियर, बिजनेस या परिवार के किसी सदस्य को लेकर मानसिक तनाव रह सकता है. हफ्ते का शुरुआती समय काफी भागदौड़ वाला रहेगा, जहां छोटे कामों के लिए भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. मध्य में शत्रुओं और गुप्त विरोधियों से सावधान रहें. पैसों का लेनदेन करते समय पूरी सतर्कता बरतें और रिस्की स्कीमों में निवेश न करें.

लव और फैमिली: हफ्ते के आखिरी दिनों में अपनों का सहयोग न मिलने से मन थोड़ा खिन्न हो सकता है. सेहत के लिहाज से पेट से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं. प्रेम संबंधों में सोच-समझकर कदम बढ़ाएं.

उपाय: भगवान विष्णु की आराधना करें और 'विष्णु सहस्त्रनाम' का पाठ करें.

10. मकर साप्ताहिक राशिफल (Capricorn Weekly Horoscope)

सोच-समझकर उठाएं कदम, अपनों का लें साथ

करियर और बिजनेस: मकर राशि वालों के लिए हफ्ता मिला-जुला रहेगा. शुरुआत में फालतू के कामों में समय और पैसा बर्बाद होने से मन उदास रह सकता है. घरेलू दिक्कतों का असर आपके काम पर दिख सकता है. कार्यक्षेत्र में सीनियर्स के साथ तालमेल बिठाएं और कनिष्ठ सहयोगियों (जूनियर्स) से व्यवहार अच्छा रखें. बिजनेस से जुड़े लोग बड़ा फैसला लेने से पहले शुभचिंतकों की राय जरूर लें.

लव और फैमिली: कार्यक्षेत्र में अपनी लव लाइफ का बेवजह प्रदर्शन या लूज टॉक करने से बचें, अन्यथा मान-सम्मान पर आंच आ सकती है. छोटे भाई-बहनों से अनबन की आशंका है, माता-पिता की सलाह से मसले सुलझेंगे. कठिन समय में जीवनसाथी ढाल बनकर साथ खड़ा रहेगा.

उपाय: 'शिवाष्टकं' का पाठ करना आपके लिए शुभ रहेगा.

11. कुंभ साप्ताहिक राशिफल (Aquarius Weekly Horoscope)

सफलता, धन और खुशियों की सौगात

करियर और बिजनेस: कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह बेहद शुभ और भाग्यशाली साबित होने वाला है. अगर आप लंबे समय से किसी अच्छी खबर का इंतजार कर रहे थे, तो वह इस हफ्ते मिल सकती है. करियर और व्यापार में बड़े और मुनाफे वाले अवसर मिलेंगे. टीम वर्क के जरिए आप कार्यक्षेत्र में बड़ा मुकाम हासिल करेंगे. आय के नए सोर्स बनेंगे और बैंक बैलेंस बढ़ेगा. छात्रों को इंटरव्यू या परीक्षा में मनचाही सफलता मिलेगी.

लव और फैमिली: घर में किसी प्रिय व्यक्ति के आने से उत्सव का माहौल रहेगा. लव पार्टनर के साथ नजदीकियां बढ़ेंगी और रिश्ता मजबूत होगा. वीकेंड पर जीवनसाथी से कोई सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है. सेहत अच्छी रहेगी.

उपाय: संकटमोचन की कृपा के लिए 'सुंदरकांड' का पाठ करें.

12. मीन साप्ताहिक राशिफल (Pisces Weekly Horoscope)

योजनाबद्ध तरीके से काम करने से होगा लाभ

करियर और बिजनेस: मीन राशि के जातकों को इस हफ्ते अपने करियर और कारोबार में आंशिक सुधार देखने को मिलेगा. हफ्ते के मध्य से चीजें आपके अनुकूल होने लगेंगी और आप पूरे जोश के साथ अपने टारगेट पूरे करेंगे. नौकरीपेशा लोगों को सीनियर्स और जूनियर्स दोनों का भरपूर सहयोग मिलेगा, जिससे कार्यक्षेत्र की कोई बड़ी बाधा दूर होगी. हालांकि, हफ्ते के अंत में व्यापारियों को मार्केट में कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है. अनावश्यक चीजों पर खर्च बढ़ेगा.

लव और फैमिली: रिश्तों को बेहतर बनाए रखने के लिए अपनों की छोटी-मोटी गलतियों को इग्नोर करना सीखें. प्रेम संबंधों में पूरी तरह ईमानदार रहें, झूठ बोलने पर शर्मिंदगी उठानी पड़ सकती है. सुखी वैवाहिक जीवन के लिए जीवनसाथी के विचारों का सम्मान करें.

उपाय: संकटों से रक्षा के लिए 'नारायण कवच' का पाठ करें.

यह भी पढ़े- Numerology: सूर्य-शिव संयोग में करें सही मंत्र का जाप, मूलांक के अनुसार जानें सावन का उपाय

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 22 Jun 2026 01:20 PM (IST)
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Weekly Horoscope Saptahik Rashifal Horoscope 2026
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