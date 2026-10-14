Weekly Horoscope: साप्ताहिक राशिफल 18 से 24 अक्टूबर 2026, अक्टूबर का यह नया सप्ताह ग्रहों के गोचर और नक्षत्रों की स्थिति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है. कार्यक्षेत्र में बदलाव, व्यापार में नए अवसर, आर्थिक लाभ, पारिवारिक माहौल और लव लाइफ को लेकर यह हफ्ता आपकी राशि के लिए क्या संकेत दे रहा है?

किन राशि वालों को नई जिम्मेदारियां मिलेंगी और किन्हें लेन-देन में बरतनी होगी अतिरिक्त सावधानी? आइए जानते हैं ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों का संपूर्ण साप्ताहिक भविष्यफल, लकी नंबर, शुभ रंग और बिगड़े काम संवारने के अचूक उपाय.

पारिवारिक जीवन: स्वभाव में चिड़चिड़ापन रह सकता है, इसलिए परिजनों से व्यर्थ बहस से बचें. धैर्य बनाए रखें और घर के बड़ों की सलाह पर ध्यान दें.

व्यापार व नौकरी: टीमवर्क से शानदार परिणाम हासिल होंगे. उच्चाधिकारियों का सहयोग मिलेगा. व्यापारी वर्ग कोई भी नया काम शुरू करने से पहले जांच-पड़ताल जरूर करें.

करियर व शिक्षा: कम्युनिकेशन स्किल मजबूत रहेगी. छात्रों को एकाग्रता बनाए रखने के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी होगी; सप्ताहांत तक आत्मविश्वास बढ़ेगा.

स्वास्थ्य व आर्थिक स्थिति: गुस्से के कारण सिरदर्द या अनिद्रा की समस्या हो सकती है. पैसों के मामलों में जल्दबाजी न करें; बिना सोचे-समझे किसी को उधार देने और बड़े निवेश से बचें.

लव लाइफ: प्रेम संबंधों में संयम रखें. पार्टनर की बातों को तवज्जो दें. सिंगल्स के लिए किसी खास व्यक्ति से मुलाकात के योग बन रहे हैं.

लकी अंक: 3, 7 | लकी रंग: हल्का पीला और हरा

उपाय: बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाएं और प्रतिदिन "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का 21 बार जाप करें. शनिवार को जरूरतमंदों को भोजन कराएं.

वृषभ साप्ताहिक राशिफल (Taurus)

पारिवारिक जीवन: घर और दफ्तर की दोहरी जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाना होगा. रिश्तेदारी से जुड़े पुराने मामले शांति से सुलझाएं और बड़ों का आशीर्वाद लें.

व्यापार व नौकरी: काम का दबाव रहेगा लेकिन परिणाम सुखद होंगे. व्यावसायिक सौदों में साझेदारों की राय लें और बड़े सौदे सोच-समझकर करें.

करियर व शिक्षा: मेहनती लोगों को नौकरी में बढ़त और नई जिम्मेदारियां मिलने के संकेत हैं. छात्रों को लंबित पढ़ाई पूरी करने का अच्छा अवसर मिलेगा.

स्वास्थ्य व आर्थिक स्थिति: भागदौड़ से थकान और तनाव संभव है. पैसों का पुराना मामला दोबारा उभर सकता है; बड़े खर्च और निवेश फिलहाल टालना बेहतर रहेगा.

लव लाइफ: साथी की भावनाओं का आदर करें. दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी और अविवाहितों को पुराने परिचित से शुभ संकेत मिल सकते हैं.

लकी अंक: 5 | लकी रंग: गहरा हरा

उपाय: गुरुवार को पीली वस्तुओं का दान करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें.

मिथुन साप्ताहिक राशिफल (Gemini)

पारिवारिक जीवन: व्यस्तता के बीच परिजनों से मनमुटाव टालें. बच्चों के साथ वक्त बिताएं. सप्ताहांत में किसी खुशखबरी से घर में उत्साह बढ़ेगा.

व्यापार व नौकरी: कार्यक्षेत्र में डेडलाइन का दबाव रहेगा, इसलिए प्राथमिकताओं के आधार पर काम निपटाएं. सप्ताहांत पर नए ऑर्डर या कार्यप्रशंसा के योग हैं.

करियर व शिक्षा: छात्रों के लिए सप्ताह फलदायी रहेगा; परीक्षा-प्रतियोगिता में बेहतर परिणाम मिलेंगे. कार्यस्थल पर आपके यूनिक आइडियाज की सराहना होगी.

स्वास्थ्य व आर्थिक स्थिति: सिरदर्द और थकान से बचने के लिए पर्याप्त नींद लें. सप्ताह के मध्य में अनचाहे खर्चों से बजट बिगड़ सकता है, हालांकि अंत में धन लाभ होगा.

लव लाइफ: छोटी बातों को दिल पर न लें. संवाद बनाए रखें. सिंगल्स की दोस्ती प्रेम संबंध में बदल सकती है.

लकी अंक: 1 | लकी रंग: पर्पल

उपाय: बुधवार को गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें, "ॐ बुं बुधाय नमः" का 108 बार जाप करें और जरूरतमंद विद्यार्थी की मदद करें.

कर्क साप्ताहिक राशिफल (Cancer)

पारिवारिक जीवन: भावनाओं और गुस्से पर नियंत्रण रखें. हफ्ते के शुरुआती दिनों में परिजनों का ख्याल रखें; सप्ताहांत पर प्रॉपर्टी या घरेलू मामलों पर चर्चा होगी.

व्यापार व नौकरी: कार्यक्षेत्र में मिला-जुला असर रहेगा. जल्दबाजी में लिए गए फैसले नुकसान दे सकते हैं. साझेदारों से तालमेल मजबूत रखें.

करियर व शिक्षा: भावनात्मक उतार-चढ़ाव से पढ़ाई में मन भटक सकता है. करियर के बड़े फैसले फिलहाल टालें और स्किल डेवलपमेंट पर जोर दें.

स्वास्थ्य व आर्थिक स्थिति: तनाव से अनिद्रा या पाचन संबंधी परेशानी हो सकती है. मन बहलाने के लिए ऑनलाइन शॉपिंग से बचें और बजट बनाकर चलें.

लव लाइफ: साथी के साथ संवेदनशीलता से पेश आएं. छोटी बातों पर बहस से बचें; जीवनसाथी का सहयोग आपका मनोबल बढ़ाएगा.

लकी अंक: 2 | लकी रंग: सफेद और हल्का नीला

उपाय: प्रतिदिन सुबह 10 मिनट ध्यान करें और शिवलिंग पर जल अर्पित कर "ॐ नमः शिवाय" का जाप करें.

सिंह साप्ताहिक राशिफल (Leo)

पारिवारिक जीवन: सप्ताह के मध्य में घर के मुद्दों पर चर्चा होगी. कड़े शब्दों के प्रयोग से बचें और परिजनों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताएं.

व्यापार व नौकरी: सप्ताह की शुरुआत काफी अनुकूल रहेगी. नए संपर्कों और बैठकों से कारोबारी अवसर मिलेंगे. साझेदारी में सोच-समझकर कदम बढ़ाएं.

करियर व शिक्षा: आपकी कम्युनिकेशन स्किल से इंटरव्यू और प्रेजेंटेशन में सफलता मिलेगी. छात्रों को पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखनी होगी.

स्वास्थ्य व आर्थिक स्थिति: मानसिक थकान या उदासी से बचने के लिए योग-प्राणायाम अपनाएं. बातचीत के जरिए आमदनी के नए साधन बनेंगे; फिजूलखर्ची पर रोक लगाएं.

लव लाइफ: प्रेम संबंधों में हल्की-फुल्की बातचीत से सप्ताह शुरू होगा. साथी की भावनाओं का आदर करें और जल्दबाजी में कोई फैसला न लें.

लकी अंक: 7 | लकी रंग: लैवेंडर

उपाय: गुरुवार को विष्णु जी को पीले पुष्प अर्पित करें और "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" मंत्र का जाप करें.

कन्या साप्ताहिक राशिफल (Virgo)

पारिवारिक जीवन: परिवार में पैसों से जुड़े मुद्दों पर बातचीत करते समय लहजा सौम्य रखें. बोलने से ज्यादा सुनने की आदत घरेलू शांति बनाए रखेगी.

व्यापार व नौकरी: पुराने वित्तीय फैसलों पर पुनर्विचार करना पड़ सकता है. नया निवेश पूरी पड़ताल के बाद ही करें. नौकरी में वेतन संबंधी मामलों में धैर्य रखें.

करियर व शिक्षा: करियर प्लानिंग के लिए उत्तम समय है. छात्र पढ़ाई और संसाधनों का समुचित प्रबंधन करें ताकि बेहतर परिणाम मिल सकें.

स्वास्थ्य व आर्थिक स्थिति: अत्यधिक सोच-विचार (ओवरथिंकिंग) से सिरदर्द हो सकता है. कमाई और बचत का बजट बनाकर चलें; उधारी के लेन-देन से बचें.

लव लाइफ: पार्टनर से पैसों को लेकर बहस करने से बचें. उपहारों की जगह उन्हें अपना समय और भावनात्मक संबल दें.

लकी अंक: 6 | लकी रंग: कत्थई

उपाय: बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाएं और शनिवार को तिल के तेल का दान करें.

तुला साप्ताहिक राशिफल (Libra)

पारिवारिक जीवन: घरेलू मसलों पर सभी की सहमति से निर्णय लें. कटु वचनों से बचें. किसी पुराने मित्र या परिचित से दोबारा बातचीत शुरू हो सकती है.

व्यापार व नौकरी: साझेदारी के सौदों में शर्तें लिखित रखें. जोखिम भरे कामों से बचें. नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठों का सहयोग प्राप्त होगा.

करियर व शिक्षा: सप्ताह के अंत में मान-प्रतिष्ठा और आत्मविश्वास बढ़ेगा. छात्रों की एकाग्रता बढ़ेगी और प्रतियोगी परीक्षाओं में शुभ संकेत मिलेंगे.

स्वास्थ्य व आर्थिक स्थिति: मानसिक शांति के लिए योग अपनाएं और बाहर के खान-पान से बचें. अचानक खर्च बढ़ सकते हैं, लेकिन सप्ताहांत तक धन लाभ होगा.

लव लाइफ: रिश्तों में भावनात्मक बहाव में आकर फैसला न लें. पुराने रिश्तों को दोबारा शुरू करने से पहले अच्छी तरह विचार कर लें.

लकी अंक: 6 | लकी रंग: हल्का नीला और सफेद

उपाय: शुक्रवार को मां लक्ष्मी को सफेद पुष्प चढ़ाएं और जरूरतमंद को सफेद वस्तु दान करें.

वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल (Scorpio)

पारिवारिक जीवन: मन में किसी निजी बात को लेकर भारीपन रह सकता है. अशांत मन से कोई बड़ा निर्णय न लें; घर के बड़ों से बात साझा करें.

व्यापार व नौकरी: कार्यक्षेत्र में मानसिक थकान रह सकती है. सहकर्मियों से गलतफहमी से बचें. सप्ताहांत तक काम की गति आपके अनुकूल हो जाएगी.

करियर व शिक्षा: एकाग्रता कमजोर हो सकती है, इसलिए शांत वातावरण में अध्ययन करें. करियर से जुड़े अहम फैसले अभी टालना ही बेहतर रहेगा.

स्वास्थ्य व आर्थिक स्थिति: तनाव से अनिद्रा की शिकायत हो सकती है. बिना सोचे-समझे जोखिम भरे निवेश से बचें; बड़े वित्तीय फैसले स्थगित रखें.

लव लाइफ: अत्यधिक संवेदनशील होने से बचें और पार्टनर की बातों को दिल से न लगाएं. खुलकर संवाद करने से गलतफहमियां दूर होंगी.

लकी अंक: 3 | लकी रंग: क्रीम

उपाय: सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और "ॐ सोम सोमाय नमः" का 21 बार जाप करें.

धनु साप्ताहिक राशिफल (Sagittarius)

पारिवारिक जीवन: सप्ताह की शुरुआत में घरेलू बातों से मन विचलित हो सकता है. बुजुर्गों की राय को महत्व दें और परिजनों से धैर्यपूर्वक बात करें.

व्यापार व नौकरी: आपका प्रोफेशनल नेटवर्क प्रगति में सहायक बनेगा. पुराने सहकर्मी से नया अवसर मिल सकता है. साझेदारी में बड़ी डील धैर्य से करें.

करियर व शिक्षा: अंतिम दिनों में आत्मविश्वास बढ़ेगा. लंबी अवधि के लक्ष्यों पर फोकस करें और पुरानी समस्याओं के नए समाधान खोजें.

स्वास्थ्य व आर्थिक स्थिति: मानसिक तनाव और अनिद्रा से बचने के लिए प्राणायाम करें. शुरुआत में तंगी रह सकती है, लेकिन आगे धन लाभ के योग बनेंगे.

लव लाइफ: मित्रों और संपर्कों का सहयोग मिलेगा. झूठे वादे करने से बचें और साथी के साथ ईमानदार बातचीत बनाए रखें.

लकी अंक: 1 | लकी रंग: पर्ल व्हाइट

उपाय: गुरुवार को पीली वस्तुओं का दान करें, भगवान विष्णु को पीले फूल चढ़ाएं और "ॐ बृं बृहस्पतये नमः" का 21 बार जाप करें.

मकर साप्ताहिक राशिफल (Capricorn)

पारिवारिक जीवन: दफ्तर का तनाव घर पर न लाएं. जीवनसाथी की बातों को तवज्जो दें. सप्ताहांत में परिवार के साथ सुकून भरा समय बीतेगा.

व्यापार व नौकरी: नौकरीपेशा लोगों की जिम्मेदारियों और अहमियत में बढ़ोतरी होगी. व्यापारियों के लिए सप्ताह का उत्तरार्ध नई डील दिलाने वाला रहेगा.

करियर व शिक्षा: प्रमोशन या नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छे अवसर मिलेंगे. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र एकाग्रता बनाए रखें.

स्वास्थ्य व आर्थिक स्थिति: काम के दबाव से सिरदर्द हो सकता है; पर्याप्त नींद लें. अटका हुआ पैसा वापस मिलने के योग हैं; बचत पर ध्यान दें.

लव लाइफ: व्यस्तता के बीच साथी के लिए समय निकालें. अविवाहित जातकों को नए रिश्ते या विवाह के सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं.

लकी अंक: 9 | लकी रंग: लाल

उपाय: गुरुवार को पीले वस्त्र पहनें और केले के वृक्ष में जल अर्पित करें.

कुंभ साप्ताहिक राशिफल (Aquarius)

पारिवारिक जीवन: घर में सकारात्मक ऊर्जा रहेगी. पढ़ाई और यात्रा के निर्णयों में परिजनों का सहयोग मिलेगा. संतान पक्ष से शुभ समाचार मिल सकता है.

व्यापार व नौकरी: दफ्तर की राजनीति से दूर रहें और जल्दबाजी में काम न करें. व्यापारियों के लिए सप्ताहांत लाभकारी रहेगा; कागजी जांच अवश्य करें.

करियर व शिक्षा: उच्च शिक्षा, प्रशिक्षण और नए अनुभवों के लिए समय श्रेष्ठ है. करियर बदलने का विचार है तो विकल्पों को अच्छी तरह परख लें.

स्वास्थ्य व आर्थिक स्थिति: काम के बोझ से एसिडिटी या थकान हो सकती है. यात्रा और शिक्षा पर खर्च बढ़ेंगे; पुराना बकाया वसूल होने की संभावना है.

लव लाइफ: साथी से खुली बातचीत करें. अविवाहितों की यात्रा या सोशल सर्कल के जरिए किसी अच्छे इंसान से मुलाकात हो सकती है.

लकी अंक: 3 | लकी रंग: केसरिया

उपाय: गुरुवार को गुरुदेव को चने की दाल अर्पित करें, पीली वस्तु दान करें और "ॐ बृं बृहस्पतये नमः" का 21 बार जाप करें.

पारिवारिक जीवन: पुरानी जिम्मेदारियां सामने आ सकती हैं. घरेलू मामलों में स्पष्ट बातचीत रखें और घर के बड़े-बुजुर्गों की सलाह से काम लें.

व्यापार व नौकरी: साझेदारी के सौदों में पैसों के लेन-देन को लेकर सतर्क रहें और समझौते लिखित रखें. नौकरीपेशा लोग अधूरे कार्य समय पर निपटा लें.

करियर व शिक्षा: करियर की पुरानी योजनाओं पर दोबारा काम करना पड़ सकता है. छात्र पढ़ाई में किसी भी संशय के समाधान के लिए शिक्षकों की मदद लें.

स्वास्थ्य व आर्थिक स्थिति: अत्यधिक सोचने से अनिद्रा और मानसिक बेचैनी हो सकती है. साझा धन और पुराने लेन-देन पर ध्यान दें; अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाएं.

लव लाइफ: रिश्ते में गंभीर विषयों पर चर्चा होगी. मन में भ्रम पालने के बजाय सीधे संवाद करें; पारदर्शिता से नजदीकी बढ़ेगी.

लकी अंक: 7 | लकी रंग: गहरा नीला

उपाय: शुक्रवार को मां लक्ष्मी के समक्ष घी का दीपक जलाएं, गाय को हरा चारा खिलाएं और "ॐ नमः शिवाय" का 108 बार जाप करें.

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