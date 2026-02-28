Vrishchik Weekly Rashifal 01 March to 07 March 2026: मार्च का पहला सप्ताह आपके जीवन में नए अवसर और चुनौतियां दोनों लेकर आने वाला है. चाहे करियर की दिशा में बदलाव हो, व्यक्तिगत रिश्तों में सुधार की आवश्यकता हो या मानसिक शांति पाने का समय, इस सप्ताह हर राशि के जातकों के लिए कुछ खास संदेश हैं.

हमारी विस्तृत साप्ताहिक राशिफल गाइड में जानें कि कैसे इस सप्ताह आपके प्रयास रंग लाएंगे, जाने ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से इस सप्ताह किस दिशा में ध्यान दें और कौन से उपाय अपनाकर आप भाग्य का सहारा पा सकते हैं. शुभ अंक, रंग और सरल उपायों के साथ, यह राशिफल आपको हर क्षेत्र में संतुलन और सफलता पाने में मदद करेगा.

वृश्चिक

वृश्चिक राशि वालों के लिए यह सप्ताह चुनौतियों और अवसरों से भरा रहेगा.

कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत का परिणाम मिलने लगेगा, पर धैर्य बनाए रखना जरूरी है.

परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी, पर किसी पुराने विवाद को सुलझाना आवश्यक होगा. ये परेशानी का सबब बन सकता है

प्रेम जीवन में नयी ऊर्जा और समझदारी की जरूरत है. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, पर हृदय और रक्तचाप का ध्यान रखें.

आर्थिक दृष्टि से समय अच्छा है, निवेश करने से लाभ हो सकता है. आध्यात्मिक साधना और पूजा से मानसिक संतुलन मिलेगा.

सामाजिक संपर्क और मित्रों के साथ समय बिताना सुखद रहेगा। सप्ताह के अंत में किसी नए अवसर की प्राप्ति हो सकती है.

शुभ नंबर: 8, 9

शुभ रंग: काला

उपाय: रात को दीप जलाकर भगवान शिव की आराधना करें और बेलपत्र अर्पित करें.

Cancer March Horoscope 2026: कर्क मार्च मासिक राशिफल, लव लाइफ में मिलेगा धोखा या आगे बनेगी बात

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.