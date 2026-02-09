Vrishchik Weekly Horoscope 8 to 14 February 2026: वृश्चिक राशि वालों के लिए यह सप्ताह थोड़ा चुनौतीपूर्ण लेकिन सीख देने वाला रहेगा. ग्रहों की स्थिति संकेत दे रही है कि आपको अपनी योजनाओं को गुप्त रखना चाहिए और किसी भी कार्य में जल्दबाजी करने से बचना चाहिए.

सप्ताह की शुरुआत में बनते कामों में रुकावट आने से मानसिक तनाव हो सकता है. अपने महत्वपूर्ण कार्यों को किसी और के भरोसे छोड़ने की गलती न करें. कार्यस्थल पर आपके विरोधी सक्रिय रह सकते हैं, इसलिए अपनी चालें सोच-समझकर चलें.

स्वास्थ्य (Health)

सेहत के मामले में यह सप्ताह थोड़ा नाजुक है. परिवार के किसी सदस्य की गिरती सेहत आपकी चिंता का कारण बन सकती है. आपको स्वयं भी मौसमी बीमारियों के प्रति बेहद सतर्क रहना होगा. खान-पान में लापरवाही न बरतें और पर्याप्त पानी पिएं.

बिज़नेस और फाइनेंस (Business & Finance)

आर्थिक दृष्टि से मिड-वीक में अचानक बड़े खर्च सामने आ सकते हैं, जिससे आपका बजट प्रभावित हो सकता है. व्यापारियों को इस दौरान कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है. कोई भी बड़ा निवेश या बिज़नेस डील भावनाओं में बहकर न करें, बल्कि तथ्यों की जांच कर लें.

नौकरी और करियर (Job & Career)

करियर में इस सप्ताह "धीरे चलो" की नीति अपनाएं. ऑफिस में सहकर्मियों के साथ तालमेल बिठाने में दिक्कत आ सकती है. अपनी योजनाओं का खुलासा तब तक न करें जब तक वे पूरी न हो जाएं. जल्दबाजी में लिया गया निर्णय भविष्य में परेशानी का कारण बन सकता है.

शिक्षा और छात्र (Education & Students)

विद्यार्थियों के लिए यह समय कड़ी मेहनत का है. प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता पाने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर परिश्रम करना होगा. एकाग्रता बनाए रखने के लिए योग का सहारा लें.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family)

पारिवारिक मोर्चे पर भाई-बहनों के साथ किसी बात को लेकर तकरार हो सकती है. अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें. प्रेम संबंधों में अपने पार्टनर पर अविश्वास करने के बजाय उनकी मजबूरियों को समझने की कोशिश करें. अच्छी बात यह है कि जीवनसाथी हर मुश्किल घड़ी में परछाईं की तरह आपके साथ खड़ा रहेगा.

भाग्यशाली अंक: 9 और 4

9 और 4 भाग्यशाली रंग: गहरा लाल और मरून

गहरा लाल और मरून उपाय: मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करें और हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें.

(FAQs)

1. क्या इस सप्ताह नया व्यापार शुरू करना चाहिए?

नहीं, यह सप्ताह नई शुरुआत के लिए अनुकूल नहीं है. वर्तमान कार्यों को सुदृढ़ करने पर ध्यान दें.

2. विरोधियों से निपटने के लिए क्या करें?

अपनी कार्यकुशलता को ही अपना जवाब बनाएं. व्यर्थ के वाद-विवाद से दूर रहें और अपने काम की गोपनीयता (Privacy) बनाए रखें.

3. बजट बिगड़ने पर वित्तीय प्रबंधन कैसे करें?

गैर-जरूरी खर्चों पर तुरंत रोक लगाएं. भविष्य की सुरक्षा के लिए अपनी बचत का कुछ हिस्सा आपातकालीन स्थिति के लिए अलग रखें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.