Vrishchik Weekly Horoscope 2026: वृश्चिक 18-24 जनवरी राशिफल, विवाद और आर्थिक जोखिम! जानें उपाय

Vrishchik Weekly Horoscope 18 to 24 january 2026: यह सप्ताह वृश्चिक राशि वालों के लिए कामकाज के दबाव और मानसिक तनाव वाला रह सकता है. सप्ताह की शुरुआत में ही ऑफिस में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और सीनियर या जूनियर से किसी बात को लेकर अनबन की स्थिति बन सकती है. ऐसे हालात में आपको खुद को संयम में रखना होगा और छोटी-छोटी बातों को तूल देने से बचना होगा.

करियर और नौकरी राशिफल:

ऑफिस में अचानक काम का दबाव बढ़ सकता है. तय समय में काम पूरा करने के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ेगी. सहकर्मियों से तालमेल बिगाड़ना आपके ही खिलाफ जाएगा, इसलिए मिल-जुलकर काम करने की रणनीति अपनाएं. करियर से जुड़ी लंबी दूरी की यात्रा के योग भी बन रहे हैं.

बिजनेस राशिफल:

व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस सप्ताह सतर्क रहना होगा. प्रॉपर्टी की सेल या परचेज की प्लानिंग कर रहे हैं तो जल्दबाजी में कोई फैसला न लें. शुभचिंतकों और परिवार की सलाह लेना जरूरी होगा, वरना नुकसान हो सकता है.

वित्त राशिफल:

आर्थिक स्थिति कमजोर रह सकती है. धन का लेन-देन करते समय बेहद सावधानी बरतें. किसी को उधार देना या किसी स्कीम में निवेश करना इस समय जोखिम भरा साबित हो सकता है. गलत फैसला बाद में पछतावे का कारण बनेगा.

लव और फैमिली राशिफल:

प्रेम संबंधों में समस्याएं उभर सकती हैं. थर्ड पर्सन के दखल से आपकी लव लाइफ डिस्टर्ब होने के संकेत हैं. संतान से जुड़ी कोई चिंता भी मानसिक दबाव बढ़ा सकती है. रिश्तों में साफ संवाद और सीमाएं तय करना जरूरी होगा.

शिक्षा और छात्र राशिफल:

छात्रों का मन पढ़ाई से भटक सकता है. पारिवारिक या निजी तनाव पढ़ाई पर असर डाल सकता है, इसलिए खुद को फोकस में लाने की जरूरत है.

स्वास्थ्य राशिफल:

यात्रा के दौरान सेहत और सामान दोनों का पूरा ध्यान रखें. लापरवाही से आर्थिक नुकसान के साथ शारीरिक परेशानी भी हो सकती है. थकान और तनाव हावी रह सकता है.

लकी रंग: मरून

लकी नंबर: 8

उपाय: मंगलवार को हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाएं और “ॐ हनुमते नमः” मंत्र का 108 बार जाप करें.

FAQs

Q1. क्या इस सप्ताह ऑफिस में तनाव रहेगा?

उत्तर: हां, काम का दबाव और सहकर्मियों से अनबन की संभावना है.

Q2. क्या निवेश या प्रॉपर्टी डील करना सही रहेगा?

उत्तर: नहीं, जल्दबाजी में लिया गया फैसला नुकसानदेह हो सकता है.

Q3. प्रेम जीवन में क्या सावधानी रखें?

उत्तर: थर्ड पर्सन के दखल से बचें और पार्टनर से खुलकर संवाद करें.