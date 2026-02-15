एक्सप्लोरर
Vrishchik Weekly Horoscope 2026: वृश्चिक राशि को प्रमोशन-ट्रांसफर मिलेगा या अभी और करना होगा इंतजार, देखें वीकली राशिफल
Vrishchik Weekly Horoscope 15 to 21 February 2026: वृश्चिक राशि के लिए फरवरी का ये हफ्ता करियर, व्यापार, परिवार, प्रेम और सेहत के लिहाज से कैसा जाने वाला है? पढ़िए वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?
Vrishchik Weekly Horoscope 15 to 21 February 2026: वृश्चिक राशि वालों के लिए 15 से 21 फरवरी 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी यहां देखें
- वीक स्टार्टिंग सोचे हुए कार्य को पूरा करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ सकता है. ऑफिस में उन लोगों से अलर्ट रहें जो आपके काम में अक्सर अड़ंगे डालने की कोशिश करते हैं.
- यदि आप मनचाही जगह पर प्रमोशन एंड ट्रांसफर के लिए प्रयासरत हैं तो आपको इसके लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा.
- आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो वित्तीय मामलों में सोच-समझकर कदम उठाएं और साझेदार पर आंख मूंद कर भरोसा न करें, अन्यथा आर्थिक हानि झेलनी पड़ सकती है.
- कोर्ट-कचहरी में चल रहे मामलों को बातचीत के जरिए बाहर ही सुलझा लेना बेहतर रहेगा, अन्यथा चीजें लंबी खिंच सकती हैं, जिससे फ्यूचर में प्रॉफिट की बजाय लोस होने की आशंका बनी रहेगी.
- कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में जुटे कॉम्पिटिटर्स को मनचाही सफलता पाने के लिए अधिक परिश्रम की आवश्यकता रहेगी.
- दूसरों से उधार न मांगना पड़े इसके लिए आपको सोच-समझकर धन खर्च करना होगा.
- प्रेम संबंध को बेहतर बनाए रखने के लिए किसी भी प्रकार उतावलेपन से बचें और लव पार्टनर के इमोशन की अनदेखी न करें.
- लाइफ पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर मनमुटाव हो सकता है, प्रेम संबंध में लव पार्टनर के साथ इस सप्ताह तालमेल में कुछ कमी देखने को मिल सकती है.
- ऐसे में किसी भी मसले को विवाद की बजाय संवाद से दूर करने का प्रयास करें, अन्यथा मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती हैं.
February Grahan 2026: फरवरी में 15 दिन में दो ग्रहण, कितना खतरनाक होगा ? क्या है संकेत
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, ऐस्ट्रो और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
बलूच लड़ाकों के पास पाकिस्तानी सेना के 7 सैनिक बंधक, BLA ने जारी की वीडियो, कर दी बड़ी डिमांड
दिल्ली NCR
दिल्ली यूनिवर्सिटी में UGC पर हुए विवाद पर कुलपति की आई पहली प्रतिक्रिया, जानें क्या बोले?
टेलीविजन
कीर्ति का हुआ खेल खत्म, दिवाकर ने रची नई साजिश, नए सफर पर निकली अनुपमा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ताबीज पहनाए...वशीकरण किया, अलीगढ़ की सास-दामाद प्रेम कहानी में अब आया नया ट्विस्ट
Advertisement
राशिफल
12 Photos
Tarot Horoscope 23 January 2026: बसंत पंचमी पर जानें मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का टैरो भविष्यफल
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.72 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.62 / litre
New Delhi
Source: IOCL