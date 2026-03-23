Vrishchik Weekly Horoscope 22-28 March 2026: वृ्श्चिक साप्ताहिक राशिफल, समझदारी से बढ़ेगा धन या होगा नुकसान
Vrishchik Weekly Horoscope 2026 (22 to 28 March): वृश्चिक राशि के लिए मार्च का नया सप्ताह यानी 22-28 मार्च करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें वृश्चिक राशि का साप्ताहिक राशिफल.
Vrishchik Weekly Horoscope 2026 (22 to 28 March): मार्च 2026 महीने का यह नया सप्ताह 22 से 28 मार्च का समय वृश्चिक राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. वृश्चिक राशि वाले यहां पढ़ें अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल.
- इस सप्ताह आपको मेहनत का फल मिलेगा। आत्मविश्वास में इजाफा होगा. अप्रत्याशित रूप से धन लाभ हो सकता है.
- आत्मचिंतन, गहराई से सोचने और महत्वपूर्ण निर्णय लेने का समय रहेगा. इस दौरान आप अपने जीवन के कई पहलुओं को नए नजरिए से देखेंगे और पुराने अनुभवों से सीख लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे.
- व्यवसाय को लेकर थोड़ा सावधान रहना होगा. किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोच विचार अवश्य करें. नौकरी वाले जातकों को उन्नति के अवसर मिल सकते हैं.
- इस सप्ताह आपको योजना बनाकर काम करने का फायदा मिलेगा. हालांकि विरोधियों से सावधान रहने की जरूरत है
- जहां एक ओर आय के कुछ नए अवसर सामने आ सकते हैं, वहीं दूसरी ओर अचानक खर्च भी बढ़ सकते हैं.
- रणनीतिक रूप से फैसले लेंगे तो लाभ होगा. नौकरीपेशा जातकों के लिए सप्ताह अच्छा रहने वाला है.
- कार्यक्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं. मान-सम्मान में इजाफा होगा.
- परिवार में कोई मांगलिक कार्यक्रम की तैयारी हो सकती है. जीवनसाथी के साथ तालमेल बना रहेगा.
- रिश्ते को आगे बढ़ाने से पहले समय देना बेहतर रहेगा। परिवार के साथ संबंध सामान्य रहेंगे, हालांकि किसी पुराने मुद्दे को लेकर चर्चा हो सकती है.
- निवेश या उधार से जुड़े मामलों में सावधानी बरतना जरूरी होगा.
- धैर्य और समझदारी से काम लेना जरूरी होगा. सिंगल लोगों के जीवन में किसी खास व्यक्ति की एंट्री हो सकती है, लेकिन रिश्ते को आगे बढ़ाने से पहले समय देना बेहतर रहेगा.
- अपनी दिनचर्या को संतुलित रखें और खुद को अनावश्यक दबाव से दूर रखें। ध्यान और योग आपके लिए काफी लाभदायक साबित हो सकते हैं.
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