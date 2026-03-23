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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलVrishchik Weekly Horoscope 22-28 March 2026: वृ्श्चिक साप्ताहिक राशिफल, समझदारी से बढ़ेगा धन या होगा नुकसान

Vrishchik Weekly Horoscope 22-28 March 2026: वृ्श्चिक साप्ताहिक राशिफल, समझदारी से बढ़ेगा धन या होगा नुकसान

Vrishchik Weekly Horoscope 2026 (22 to 28 March): वृश्चिक राशि के लिए मार्च का नया सप्ताह यानी 22-28 मार्च करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें वृश्चिक राशि का साप्ताहिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Updated at : 23 Mar 2026 07:40 AM (IST)
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Vrishchik Weekly Horoscope 2026 (22 to 28 March): मार्च 2026 महीने का यह नया सप्ताह 22 से 28 मार्च का समय वृश्चिक राशि के करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक व प्रेम जीवन और सेहत आदि के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा. वृश्चिक राशि वाले यहां पढ़ें अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल.

  • इस सप्ताह आपको मेहनत का फल मिलेगा। आत्मविश्वास में इजाफा होगा. अप्रत्याशित रूप से धन लाभ हो सकता है.
  • आत्मचिंतन, गहराई से सोचने और महत्वपूर्ण निर्णय लेने का समय रहेगा. इस दौरान आप अपने जीवन के कई पहलुओं को नए नजरिए से देखेंगे और पुराने अनुभवों से सीख लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे.
  • व्यवसाय को लेकर थोड़ा सावधान रहना होगा. किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोच विचार अवश्य करें. नौकरी वाले जातकों को उन्नति के अवसर मिल सकते हैं. 
  • इस सप्ताह आपको योजना बनाकर काम करने का फायदा मिलेगा. हालांकि विरोधियों से सावधान रहने की जरूरत है
  • जहां एक ओर आय के कुछ नए अवसर सामने आ सकते हैं, वहीं दूसरी ओर अचानक खर्च भी बढ़ सकते हैं.
  • रणनीतिक रूप से फैसले लेंगे तो लाभ होगा. नौकरीपेशा जातकों के लिए सप्ताह अच्छा रहने वाला है.
  • कार्यक्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं. मान-सम्मान में इजाफा होगा.
  • परिवार में कोई मांगलिक कार्यक्रम की तैयारी हो सकती है. जीवनसाथी के साथ तालमेल बना रहेगा.
  • रिश्ते को आगे बढ़ाने से पहले समय देना बेहतर रहेगा। परिवार के साथ संबंध सामान्य रहेंगे, हालांकि किसी पुराने मुद्दे को लेकर चर्चा हो सकती है.
  • निवेश या उधार से जुड़े मामलों में सावधानी बरतना जरूरी होगा.
  • धैर्य और समझदारी से काम लेना जरूरी होगा. सिंगल लोगों के जीवन में किसी खास व्यक्ति की एंट्री हो सकती है, लेकिन रिश्ते को आगे बढ़ाने से पहले समय देना बेहतर रहेगा.
  • अपनी दिनचर्या को संतुलित रखें और खुद को अनावश्यक दबाव से दूर रखें। ध्यान और योग आपके लिए काफी लाभदायक साबित हो सकते हैं.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 23 Mar 2026 07:40 AM (IST)
Tags :
Weekly Rashifal Vrishchik Weekly Horoscope 2026 Scorpio Rashifal 2026
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