Vrishchik Saptahik Rashifal: अक्टूबर का ये सप्ताह वृश्चिक राशि वालों के लिए खास, व्यापार में लाभ के योग!

Vrishchik Saptahik Rashifal: अक्टूबर का ये सप्ताह वृश्चिक राशि वालों के लिए खास, व्यापार में लाभ के योग!

Scorpio Weekly Horoscope: वृश्चिक राशि वालों के लिए यह सप्ताह शुभ परिणामों से भरा रहने वाला है. लंबे समय के बाद कोई सपना पूरा होते दिखाई दे रहा है. पढ़िए वृश्चिक राशि का साप्ताहिक भाग्यफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Updated at : 17 Oct 2025 08:00 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Vrishchik Saptahik Rashifal 19 to 25 October 2025: वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अत्यंत शुभ रहने वाला है. इस दौरान आपका कोई बड़ा मनोरथ पूरा हो सकता है. भाग्य का साथ मिलेगा और वरिष्ठों का सहयोग प्राप्त होगा. यह समय सफलता, सम्मान और आर्थिक प्रगति के लिए अनुकूल रहेगा.

व्यवसाय और धन लाभ

व्यवसायिक दृष्टि से सप्ताह बेहद लाभकारी रहेगा. भूमि-भवन क्रय की योजना साकार हो सकती है, जिससे आर्थिक लाभ होगा. व्यापार से जुड़ी यात्राएँ सुखद और फलदायी रहेंगी. बाजार में आपकी साख और प्रभाव बढ़ेगा.

नौकरीपेशा जातकों को उच्च पद या मनचाही पोस्टिंग का अवसर मिलेगा. राजकीय मामलों में राहत और पैतृक संपत्ति से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है.

परिवार और सामाजिक जीवन

परिवार के सहयोग से आप कई जरूरी कार्य पूरे करेंगे. किसी प्रिय व्यक्ति के घर में आगमन से घर में उत्सव जैसा माहौल बनेगा. सप्ताह के उत्तरार्ध में आप धार्मिक-सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहेंगे. किसी संत या आध्यात्मिक व्यक्ति के सान्निध्य का लाभ भी संभव है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन

रिश्तों के लिहाज से यह सप्ताह पूरी तरह अनुकूल रहेगा. जीवनसाथी और परिवार के बीच सामंजस्य बना रहेगा. लव रिलेशन में आत्मीयता और विश्वास बढ़ेगा. एक-दूसरे के साथ समय बिताने के अवसर मिलेंगे.

स्वास्थ्य राशिफल

सेहत मजबूत रहेगी. मानसिक संतुलन और आत्मविश्वास बढ़ेगा. यात्रा के दौरान स्वास्थ्य का ध्यान रखें और नियमित योग-प्राणायाम करें.

उपाय

हनुमान चालीसा का पाठ करें.

FAQs
प्र1. सप्ताह कैसा रहेगा?
उत्तर यह सप्ताह अत्यंत शुभ रहेगा, भाग्य का पूरा साथ मिलेगा.

प्र2. व्यवसाय और धन लाभ में क्या रहेगा?
उत्तर व्यापार और नौकरी दोनों में सफलता के योग हैं, आर्थिक लाभ मिलेगा.

प्र3. परिवार और सामाजिक जीवन कैसा रहेगा?
उत्तर परिवार में खुशी और सामंजस्य रहेगा, धार्मिक कार्यों में सहभागिता बढ़ेगी.

प्र4. प्रेम और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा?
उत्तर प्रेम और वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा, आपसी समझ और निकटता बढ़ेगी.

प्र5. स्वास्थ्य के लिहाज से क्या ध्यान रखें?
उत्तर स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, यात्रा के दौरान सावधानी रखें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 17 Oct 2025 08:00 PM (IST)
Scorpio Horoscope Scorpio Weekly Horoscope Vrishchik Saptahik Rashifal
