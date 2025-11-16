Scorpio Weekly Horoscope (16 से 22 नवंबर 2025): वृश्चिक राशि इस सप्ताह भाग्य मजबूत, गवर्नमेंट टेंडर व काम में सफलता, छोटी दुर्घटनाओं से बचें
Scorpio Weekly Horoscope: वृश्चिक राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है. घरेलू समस्याओं को लेकर चिंता सता सकती है. व्यापार, प्यार और सेहत के बारे में जानें. पढ़ें वृश्चिक राशिफल.
Vrishchik Saptahik Rashifal 16 to 22 November 2025: यह सप्ताह वृश्चिक राशि वालों के लिए मिलाजुला रहेगा. सप्ताह की शुरुआत में आपका मन स्थिर नहीं रहेगा और आप अपने निर्णय पल-पल में बदल सकते हैं.
बिज़नेस राशिफल:
व्यवसाय में प्रॉपर्टी, निवेश या व्यापार से जुड़े मामलों में सावधानी रखें. डॉक्यूमेंटेशन में गड़बड़ी से नुकसान हो सकता है. ऐसे मामलों में विश्वसनीय लोगों से सलाह लेना लाभकारी रहेगा. कॉम्पिटिटिव मार्केट में आपकी मेहनत और रणनीति सफलता दिला सकती है.
नौकरी राशिफल:
ऑफिस में मिड वीक में हल्की चुनौतियां आ सकती हैं. लेकिन सप्ताहांत तक सीनियर्स और जूनियर्स दोनों का सहयोग मिलेगा. करियर से जुड़ी समस्याओं का समाधान संभव होगा.
लव और फैमिली राशिफल:
प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और लव पार्टनर के साथ सुखद समय बिताने के अवसर मिलेंगे. विवाहित जीवन मधुर रहेगा. मुश्किल समय में परिवार का सहयोग मिलेगा.
युवा और विद्यार्थी राशिफल:
युवाओं का समय कुछ हद तक मनोरंजन और सामाजिक गतिविधियों में बीतेगा. विद्यार्थियों को पढ़ाई में ध्यान बनाए रखना आवश्यक है.
हेल्थ राशिफल:
मानसिक और शारीरिक थकान से बचें. योग और ध्यान आपके लिए लाभकारी रहेंगे. संतुलित आहार और पर्याप्त नींद लें.
भाग्यशाली अंक: 8
भाग्यशाली रंग: नीला
उपाय: शुक्रवार के दिन श्री गणेश या देवी लक्ष्मी की पूजा करें और हल्दी-दूध का भोग अर्पित करें.
FAQs:
Q1: क्या इस सप्ताह निवेश करना लाभकारी होगा?
A1: हां, लेकिन सोच-समझकर और सलाह लेकर ही करें.
Q2: नौकरी में सीनियर्स का सहयोग कब मिलेगा?
A2: सप्ताह के अंत तक आपको सहयोग मिलेगा और कार्य सफल होंगे.
Q3: प्रेम जीवन में कोई नई शुरुआत संभव है?
A3: हां, प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता और नयी सकारात्मक शुरुआत के योग हैं.
Q4: स्वास्थ्य में कौन सी सावधानी जरूरी है?
A4: मानसिक तनाव से बचें और पर्याप्त नींद लें.
Q5: परिवार में विवाद की संभावना है?
A5: सामान्य समय रहेगा; संयम और समझदारी से माहौल सौहार्दपूर्ण रहेगा.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL