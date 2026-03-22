हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Vrishchik Rashifal 22 March 2026: वृश्चिक राशि फ्रीलांसर्स को मिलेगा बड़ा प्रोजेक्ट, वाणी के प्रभाव से क्लाइंट्स होंगे इम्प्रेस

Aaj Ka Vrishchik Rashifal 22 March 2026: वृश्चिक राशि फ्रीलांसर्स को मिलेगा बड़ा प्रोजेक्ट, वाणी के प्रभाव से क्लाइंट्स होंगे इम्प्रेस

Scorpio Horoscope 22 March 2026: वृश्चिक राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए रविवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 22 Mar 2026 02:35 AM (IST)
Preferred Sources

Vrishchik Rashifal 22 March 2026 in Hindi: वृश्चिक राशि आज चन्द्रमा 6वें भाव में स्थित हैं, जिससे आपके ज्ञात और अज्ञात शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी. आज का दिन आपके लिए संघर्ष के बाद सफलता और आत्मविश्वास बढ़ाने वाला रहेगा. आप अपनी रणनीति और समझदारी से हर चुनौती को पार कर पाएंगे.

स्वास्थ्य राशिफल
स्वास्थ्य के मामले में आज सुधार देखने को मिलेगा. लिवर और पेट से जुड़ी पुरानी समस्याओं में राहत मिलेगी. योग और ध्यान करने से आप मानसिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत महसूस करेंगे. दिनभर ऊर्जा बनी रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल
बिजनेस में आज जबरदस्त ग्रोथ के संकेत हैं. आपके प्रॉडक्ट की मार्केट में भारी मांग रहेगी और आपकी सर्विस व क्वालिटी सभी को प्रभावित करेगी. अंतरराष्ट्रीय टैरिफ में रियायत मिलने से आपको आर्थिक राहत मिलेगी. आज कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है जिससे मुनाफा बढ़ेगा. आपकी आर्थिक योजनाएं सफल रहेंगी और फाइनेंशियल स्थिति मजबूत होगी.

जॉब और करियर राशिफल
नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन बहुत अच्छा रहेगा. ऑफिस में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा और आपकी सलाह को महत्व दिया जाएगा. मीटिंग में आपके आइडियाज कंपनी के लिए फायदेमंद साबित होंगे. जो लोग विदेश में नौकरी की तलाश कर रहे हैं उन्हें अच्छी खबर मिल सकती है. करियर में उन्नति के नए अवसर मिलेंगे.

लव और फैमिली राशिफल
पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा. घर में धार्मिक आयोजन होने से मन शांत रहेगा. लव पार्टनर के साथ लंबी यात्रा की योजना बन सकती है जिससे रिश्तों में और मजबूती आएगी.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल
स्टूडेंट्स के लिए दिन अनुकूल है. हायर एजुकेशन की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को सफलता के संकेत हैं. खिलाड़ी वर्ग के लोगों का स्टैमिना बढ़ेगा और प्रदर्शन बेहतर रहेगा.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
लकी रंग: लाइट ब्लू
लकी नंबर: 2
अनलकी नंबर: 9
उपाय: घर के मुख्य द्वार पर साफ-सफाई रखें और कूड़ा जमा न होने दें. शुक्र को मजबूत करने के लिए इत्र का प्रयोग करें.

FAQs

1. क्या आज शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा?
हां, आज विरोधियों पर विजय प्राप्त करने के योग हैं.

2. क्या बिजनेस में बड़ा लाभ होगा?
हां, बड़ी डील और मुनाफा मिलने की संभावना है.

3. स्वास्थ्य में क्या सुधार होगा?
लिवर और पेट से जुड़ी समस्याओं में राहत मिलेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 22 Mar 2026 02:35 AM (IST)
Tags :
Daily Rashifal Vrishchik Rashifal Scorpio Horoscope
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Aaj Ka Vrishchik Rashifal 22 March 2026: वृश्चिक राशि फ्रीलांसर्स को मिलेगा बड़ा प्रोजेक्ट, वाणी के प्रभाव से क्लाइंट्स होंगे इम्प्रेस
Aaj Ka Vrishchik Rashifal 22 March 2026: वृश्चिक राशि फ्रीलांसर्स को मिलेगा बड़ा प्रोजेक्ट, वाणी के प्रभाव से क्लाइंट्स होंगे इम्प्रेस
राशिफल
Aaj Ka Tula Rashifal 22 March 2026: तुला राशि बजट बिगड़ने से बढ़ेगी चिंता, वाहन चलाने और कार्यस्थल पर जल्दबाजी न करें
Aaj Ka Tula Rashifal 22 March 2026: तुला राशि बजट बिगड़ने से बढ़ेगी चिंता, वाहन चलाने और कार्यस्थल पर जल्दबाजी न करें
राशिफल
Aaj Ka Kanya Rashifal 22 March 2026: कन्या राशि रुका हुआ धन वापस मिलने के संकेत, नौकरी में बदलाव के मिलेंगे नए अवसर
Aaj Ka Kanya Rashifal 22 March 2026: कन्या राशि रुका हुआ धन वापस मिलने के संकेत, नौकरी में बदलाव के मिलेंगे नए अवसर
राशिफल
Aaj Ka Singh Rashifal 22 March 2026: सिंह राशि कर्ज के बोझ से मुक्ति का योग, मार्केटिंग टीम की मेहनत से बढ़ेगी आमदनी
Aaj Ka Singh Rashifal 22 March 2026: सिंह राशि कर्ज के बोझ से मुक्ति का योग, मार्केटिंग टीम की मेहनत से बढ़ेगी आमदनी
Advertisement

वीडियोज

Iran Israel War: क्यों अहम है Diego Garcia का 'अजेय किला'? जहां से उड़े B-2 बॉम्बर्स! | American Base
US Israel Iran War: मुनीर की धमकी, 'ईरान से प्यार है तो पाकिस्तान छोड़ दो!' भड़के शिया धर्मगुरु!
Mathura Hinsa: फरसा वाले बाबा की मौत पर मथुरा में बवाल..अब कैसे हालात? | Gau Rakshak Murder
Iran Israel War Update: अमेरिका-इजरायल का भयंकर हमला..ईरान में मची तबाही | America News
Iran Israel War Update: इजरायल के परमाणु संयंत्र पर हमले की कोशिश..क्यों कर रहा ईरान?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान ने मार गिराया इजरायल का F-16 फाइटर जेट? IRGC का दावा, IDF ने दिया ये जवाब
ईरान ने मार गिराया इजरायल का F-16 फाइटर जेट? IRGC का दावा, IDF ने दिया ये जवाब
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: अखिलेश यादव ने 'मिशन-27' के लिए चल दिया नया कार्ड, सपा चीफ का दांव बढ़ाएगा BJP की टेंशन?
अखिलेश यादव ने 'मिशन-27' के लिए चल दिया नया कार्ड, सपा चीफ का दांव बढ़ाएगा BJP की टेंशन?
विश्व
'अगर पाकिस्तान पर हमला हुआ तो हम मुंबई-दिल्ली पर...', PAK के पूर्व हाई कमिश्नर की भारत को गीदड़भभकी
'पाकिस्तान पर हमला हुआ तो हम मुंबई-दिल्ली पर...', PAK के पूर्व हाई कमिश्नर की भारत को गीदड़भभकी
मनोरंजन
ईरान- इजरायल युद्ध की भेंट चढ़ा शकीरा का इंडिया में होने वाला कॉन्सर्ट, फैंस हुए निराश बोले- 'दिल टूट गया'
ईरान- इजरायल युद्ध की भेंट चढ़ा शकीरा का इंडिया में होने वाला कॉन्सर्ट, फैंस हुए निराश बोले- 'दिल टूट गया'
क्रिकेट
Fact Check: 'शर्टलेस' होकर फरारी में घूम रहे हार्दिक पांड्या, क्या है वायरल वीडियो की सच्चाई? यहां जानें
'शर्टलेस' होकर फरारी में घूम रहे हार्दिक पांड्या, क्या है वायरल वीडियो की सच्चाई?
इंडिया
'जब अमेरिका-इजरायल गारंटी दें कि अब...', ईरानी राष्ट्रपति पेजेशकियान ने PM मोदी को बताई जंग रोकने की शर्त
'जब US-इजरायल गारंटी दें कि अब...', ईरानी राष्ट्रपति ने PM मोदी को बताई जंग रोकने की शर्त
विश्व
अमेरिका की FBI के पूर्व डायरेक्टर रॉबर्ट मुलर का निधन, डोनाल्ड ट्रंप ने कसा तंज
अमेरिका की FBI के पूर्व डायरेक्टर रॉबर्ट मुलर का निधन, डोनाल्ड ट्रंप ने कसा तंज
शिक्षा
ईरान में कितने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स करते हैं पढ़ाई? आंकड़े जान आप भी रह जाएंगे हैरान
ईरान में कितने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स करते हैं पढ़ाई? आंकड़े जान आप भी रह जाएंगे हैरान
ENT LIVE
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
ENT LIVE
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
ENT LIVE
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
Embed widget