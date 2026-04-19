आज वाशि, सुनफा, आयुष्मान, रवि और त्रिपुष्कर योग का अद्भुत संयोग बन रहा है. साथ ही आपकी राशि के लिए मालव्य योग का विशेष प्रभाव रहेगा.
Aaj ka Vrishchik Rashifal 19 April 2026: अक्षय तृतीया पर वृश्चिक राशि वालों के लिए धन लाभ का महायोग, त्रिपुष्कर योग से चमकेगा बिजनेस
Scorpio Horoscope: 19 अप्रैल 2026 वृश्चिक राशिफल अक्षय तृतीया पर 7वें चंद्रमा से बिजनेस में नए प्रोडक्ट सफल होंगे. मैरून रंग और अंक 4 शुभ. जानें सटीक पंचांग, मुहूर्त और उपाय.
- आज अक्षय तृतीया पर वृश्चिक राशि के लिए मालव्य योग का विशेष प्रभाव रहेगा।
- व्यापार में नए उत्पाद लॉन्च करने से भारी लाभ और संपत्ति में वृद्धि होगी।
- कार्यक्षेत्र में संगठनात्मक क्षमता बढ़ेगी, टीम वर्क से आत्मविश्वास में वृद्धि होगी।
- खिलाड़ियों और छात्रों को मानसिक मजबूती मिलेगी, प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रेरणा मिलेगी।
Aaj ka Vrishchik Rashifal 19 April 2026: आज वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है, जिसे अक्षय तृतीया के महापर्व के रूप में मनाया जाता है. आज सुबह 10.50 तक द्वितीया तिथि रहेगी, उसके बाद पावन अक्षय तृतीया तिथि का आरंभ होगा. नक्षत्रों की गणना के अनुसार, सुबह 07.10 तक भरणी और उसके बाद कृतिका नक्षत्र रहेगा.
आज वाशि, सुनफा, आयुष्मान, रवि और त्रिपुष्कर योग का अद्भुत संयोग बन रहा है. साथ ही आपकी राशि के लिए मालव्य योग का विशेष प्रभाव रहेगा. चंद्रमा आज आपके 7वें भाव (साझेदारी व व्यापार भाव) में गोचर करेंगे, जो वैवाहिक जीवन और बिजनेस में नई ऊंचाइयां प्रदान करेगा. अक्षय तृतीया के दिन किया गया कोई भी शुभ संकल्प आपके जीवन में अक्षय सफलता लेकर आएगा.
बिजनेस और वेल्थ (Business & Finance)
बिजनेस के नजरिए से आज का दिन अत्यंत शुभ है. चंद्रमा के सातवें भाव में होने से नए प्रोडक्ट्स की लॉन्चिंग भारी लाभ दिलाएगी. यदि आपका काम जमीन या पुश्तैनी दुकान से जुड़ा है, तो आज उसमें रिनोवेशन या सुधार कार्य शुरू करना संपत्ति की वैल्यू और काम दोनों को बढ़ा देगा. आयुष्मान और त्रिपुष्कर योग के प्रभाव से बिजनेस वुमन को आज घर बैठे बड़े ऑर्डर्स मिल सकते हैं. आर्थिक निवेश के लिए दोपहर 02.00 से 03.00 बजे का समय सर्वोत्तम है.
नौकरी और करियर (Job & Career)
कार्यक्षेत्र में आज आपकी संगठनात्मक क्षमता देखने लायक होगी. आप अपने वर्क-स्टेशन और फाइलों को बहुत खूबसूरती से व्यवस्थित करेंगे, जिससे सोमवार को काम का कोई बोझ महसूस नहीं होगा. आज टीम वर्क की भावना प्रबल रहेगी; कोई सीनियर या सहकर्मी खुद फोन करके आपकी मदद की पेशकश कर सकता है, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा. राजनीति से जुड़े लोगों के लिए आज बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक फलदायी रहेगी, जिससे आपकी चुनावी पकड़ और अधिक मजबूत होगी.
शिक्षा और छात्र (Education & Students)
खिलाड़ियों और छात्रों के लिए आज का दिन 'मानसिक मजबूती' का है. स्पोर्ट्स पर्सन की आज की मानसिक शांति मैदान पर दबाव वाली स्थितियों में भी सही निर्णय लेने में मदद करेगी. आपकी एकाग्रता और धैर्य विरोधियों पर भारी पड़ेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को आज अपने लक्ष्य के प्रति नई प्रेरणा मिलेगी.
स्वास्थ्य (Health)
सेहत के मामले में आज आप काफी संतुलित महसूस करेंगे. मानसिक शांति के कारण शारीरिक स्फूर्ति भी बनी रहेगी. अक्षय तृतीया की सकारात्मक ऊर्जा आपके पुराने तनाव को दूर करेगी. राहुकाल (दोपहर 04.30 से 06.00) के दौरान भारी शारीरिक श्रम से बचें, अन्यथा थकान महसूस हो सकती है.
प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family)
पारिवारिक जीवन में आज खुशहाली रहेगी. जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता आएगी और आप मिलकर भविष्य की योजनाएं बनाएंगे. अक्षय तृतीया पर परिवार के साथ किया गया दान-पुण्य घर में बरकत लाएगा. आज माता-पिता का आशीर्वाद आपके लिए ढाल की तरह काम करेगा.
भाग्यशाली कारक और उपाय
भाग्यशाली रंग: मैरून (Maroon)
भाग्यशाली अंक: 4
अशुभ अंक: 5
आज का उपाय: अक्षय तृतीया पर पश्चिम दिशा की यात्रा दिव्य अनुभव कराएगी. यात्रा से पहले तुलसी दल ग्रहण करें और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' का जाप करें. प्रस्थान से पूर्व माता-पिता के चरण धोकर आशीर्वाद लें.
FAQs
1. वृश्चिक राशि वालों के लिए आज सोने की खरीदारी का क्या महत्व है?
अक्षय तृतीया और त्रिपुष्कर योग के कारण आज सोना या चांदी खरीदना आपके भाग्य को तीन गुना बढ़ाने वाला और अक्षय फल देने वाला साबित होगा.
2. बिजनेस में रिनोवेशन शुरू करने का सही समय क्या है?
आज सुबह 10.15 से 12.15 बजे के बीच रिनोवेशन या सुधार कार्य शुरू करना संपत्ति की वृद्धि के लिए सबसे शुभ रहेगा.
3. आज यात्रा के लिए कौन सी दिशा चुननी चाहिए?
आज पश्चिम दिशा की यात्रा आपके लिए सुखद और मंगलमय परिणाम लेकर आएगी.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
Frequently Asked Questions
वृश्चिक राशि के लिए आज कौन से योग बन रहे हैं?
वृश्चिक राशि के लिए आज धन संबंधी निवेश का शुभ समय क्या है?
आर्थिक निवेश के लिए दोपहर 02.00 से 03.00 बजे का समय सर्वोत्तम है.
आज वृश्चिक राशि के छात्रों और खिलाड़ियों का प्रदर्शन कैसा रहेगा?
खिलाड़ियों और छात्रों के लिए आज का दिन 'मानसिक मजबूती' का है. एकाग्रता और धैर्य विरोधियों पर भारी पड़ेगा.
वृश्चिक राशि के लिए आज स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से क्या सुझाव है?
सेहत के मामले में आज आप काफी संतुलित महसूस करेंगे. राहुकाल (दोपहर 04.30 से 06.00) के दौरान भारी शारीरिक श्रम से बचें.
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