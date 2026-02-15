Vrishchik Rashifal 15 February 2026 in Hindi: वृश्चिक राशि के जातकों के लिए चंद्रमा आज आपके तीसरे भाव (पराक्रम स्थान) में गोचर कर रहे हैं. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, तीसरे भाव का चंद्रमा आपके साहस और संकल्प शक्ति में जबरदस्त वृद्धि करता है. आज ग्रहों से बनने वाले लक्ष्मी योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा. दिन की शुरुआत मेडिटेशन और शिव ध्यान से करें, इससे आप पूरे दिन ऊर्जावान रहेंगे.

बिजनेस और धन राशिफल (Business & Wealth): आर्थिक और व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन वर्चस्व कायम करने का है. यदि आज आपकी कोई कॉर्पोरेट मीटिंग है, तो आपके उत्तम व्यक्तित्व और व्यवहार कुशलता की वजह से आपकी धाक जमी रहेगी. बिजनेस में आज आप जी-तोड़ मेहनत करेंगे. एक विशेष चेतावनी यह है कि अपने सरकारी दस्तावेजों को आज ही दुरुस्त और मजबूत कर लें, क्योंकि संबंधित विभाग की टीम कभी भी निरीक्षण (Inspection) के लिए आ सकती है. आज धार्मिक अनुष्ठानों और महाशिवरात्रि की पूजा पर धन खर्च होने की संभावना है, जो आपको मानसिक संतोष और सुखद अनुभव देगा.

नौकरी और करियर (Job & Career): नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) के लिए आज जिम्मेदारियां बढ़ने वाला दिन है. ऑफिस में आपकी मेहनत को देखते हुए बॉस और सीनियर्स की विशेष कृपा आप पर बनी रहेगी. करियर में आ रही समस्याओं से बाहर निकलने के लिए आज आपको नए रास्ते मिल सकते हैं, बस निरंतर प्रयास जारी रखें. वर्कप्लेस पर आपका फोकस बहुत अच्छा रहेगा, जिससे कठिन कार्य भी समय पर पूरे होंगे.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope): सेहत के लिहाज से दिन सामान्य है, लेकिन आपको अपनी दिनचर्या के प्रति लापरवाह नहीं होना चाहिए. महाशिवरात्रि के पर्व पर सुबह का ध्यान और योग आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाएगा. शाम के समय थोड़ी थकान महसूस हो सकती है, इसलिए पर्याप्त विश्राम करें और सात्विक आहार लें.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family): प्रेम जीवन के लिहाज से आज का दिन बहुत ही खूबसूरत रहने वाला है. लव पार्टनर्स के बीच आपसी समझ बढ़ेगी. शादीशुदा जातकों के लिए भी दाम्पत्य जीवन खुशनुमा रहेगा. रविवार का दिन होने के कारण आप परिवार के साथ बेहतरीन समय बिताएंगे. घर में महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में होने वाला शिव पूजन पूरे परिवार को एक सूत्र में बांधेगा.

विद्यार्थी, कलाकार और खिलाड़ी (Student, Artist & Sports): विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों के लिए आज का दिन अनुकूल रहने वाला है. आपकी एकाग्रता बढ़ेगी और आप अपने फील्ड में कुछ नया करने के लिए प्रेरित होंगे. शिवजी की आराधना से आपको मानसिक बल प्राप्त होगा.

शुभ रंग: सिल्वर (चांदी जैसा सफेद)

सिल्वर (चांदी जैसा सफेद) शुभ अंक: 1

1 अशुभ अंक: 3

3 महाशिवरात्रि विशेष उपाय: आज शिवलिंग पर शुद्ध शहद और लाल फूल अर्पित करें. "ॐ नमः शिवाय" का जाप करते हुए शिव अष्टक का पाठ करें. शाम को मंदिर में चमेली के तेल का दीपक जलाएं.

(FAQs)

1. महाशिवरात्रि पर वृश्चिक राशि वालों के लिए कौन सा समय पूजन हेतु श्रेष्ठ है?

आज सुबह 10:15 से 12:15 बजे (लाभ-अमृत चौघड़िया) और दोपहर 02:00 से 03:00 (शुभ चौघड़िया) पूजा और महत्वपूर्ण कार्यों के लिए सर्वोत्तम है.

2. आज बिजनेस में किन बातों का खास ख्याल रखें?

अपने सभी कानूनी और सरकारी कागजात अपडेट रखें. लक्ष्मी योग के कारण लाभ होगा, लेकिन पारदर्शिता बनाए रखना जरूरी है.

3. आज का राहुकाल कब है?

आज दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस समय के दौरान किसी भी नई डील या बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत करने से बचें.

Aaj ka Tula Rashifal 15 February 2026: तुला राशिफल महाशिवरात्रि पर रहें सतर्क, 'चतुर्थ चंद्रमा' और वाणी दोष बढ़ा सकते हैं मुश्किलें

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.