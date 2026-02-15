हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Vrishchik Rashifal 15 February 2026: वृश्चिक राशि वाणी की कठोरता बिगाड़ सकती है बने-बनाए काम

Aaj ka Vrishchik Rashifal 15 February 2026: वृश्चिक राशि वाणी की कठोरता बिगाड़ सकती है बने-बनाए काम

Scorpio Horoscope 15 February 2026: वृश्चिक राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए वृश्चिक राशि के लिए रविवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 15 Feb 2026 03:11 AM (IST)
Preferred Sources

Vrishchik Rashifal 15 February 2026 in Hindi: वृश्चिक राशि के जातकों के लिए चंद्रमा आज आपके तीसरे भाव (पराक्रम स्थान) में गोचर कर रहे हैं. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, तीसरे भाव का चंद्रमा आपके साहस और संकल्प शक्ति में जबरदस्त वृद्धि करता है. आज ग्रहों से बनने वाले लक्ष्मी योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा. दिन की शुरुआत मेडिटेशन और शिव ध्यान से करें, इससे आप पूरे दिन ऊर्जावान रहेंगे. 

बिजनेस और धन राशिफल (Business & Wealth): आर्थिक और व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन वर्चस्व कायम करने का है. यदि आज आपकी कोई कॉर्पोरेट मीटिंग है, तो आपके उत्तम व्यक्तित्व और व्यवहार कुशलता की वजह से आपकी धाक जमी रहेगी. बिजनेस में आज आप जी-तोड़ मेहनत करेंगे. एक विशेष चेतावनी यह है कि अपने सरकारी दस्तावेजों को आज ही दुरुस्त और मजबूत कर लें, क्योंकि संबंधित विभाग की टीम कभी भी निरीक्षण (Inspection) के लिए आ सकती है. आज धार्मिक अनुष्ठानों और महाशिवरात्रि की पूजा पर धन खर्च होने की संभावना है, जो आपको मानसिक संतोष और सुखद अनुभव देगा.

नौकरी और करियर (Job & Career): नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) के लिए आज जिम्मेदारियां बढ़ने वाला दिन है. ऑफिस में आपकी मेहनत को देखते हुए बॉस और सीनियर्स की विशेष कृपा आप पर बनी रहेगी. करियर में आ रही समस्याओं से बाहर निकलने के लिए आज आपको नए रास्ते मिल सकते हैं, बस निरंतर प्रयास जारी रखें. वर्कप्लेस पर आपका फोकस बहुत अच्छा रहेगा, जिससे कठिन कार्य भी समय पर पूरे होंगे.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope): सेहत के लिहाज से दिन सामान्य है, लेकिन आपको अपनी दिनचर्या के प्रति लापरवाह नहीं होना चाहिए. महाशिवरात्रि के पर्व पर सुबह का ध्यान और योग आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाएगा. शाम के समय थोड़ी थकान महसूस हो सकती है, इसलिए पर्याप्त विश्राम करें और सात्विक आहार लें.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family): प्रेम जीवन के लिहाज से आज का दिन बहुत ही खूबसूरत रहने वाला है. लव पार्टनर्स के बीच आपसी समझ बढ़ेगी. शादीशुदा जातकों के लिए भी दाम्पत्य जीवन खुशनुमा रहेगा. रविवार का दिन होने के कारण आप परिवार के साथ बेहतरीन समय बिताएंगे. घर में महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में होने वाला शिव पूजन पूरे परिवार को एक सूत्र में बांधेगा.

विद्यार्थी, कलाकार और खिलाड़ी (Student, Artist & Sports): विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों के लिए आज का दिन अनुकूल रहने वाला है. आपकी एकाग्रता बढ़ेगी और आप अपने फील्ड में कुछ नया करने के लिए प्रेरित होंगे. शिवजी की आराधना से आपको मानसिक बल प्राप्त होगा.

  • शुभ रंग: सिल्वर (चांदी जैसा सफेद)
  • शुभ अंक: 1
  • अशुभ अंक: 3
  • महाशिवरात्रि विशेष उपाय: आज शिवलिंग पर शुद्ध शहद और लाल फूल अर्पित करें. "ॐ नमः शिवाय" का जाप करते हुए शिव अष्टक का पाठ करें. शाम को मंदिर में चमेली के तेल का दीपक जलाएं.

(FAQs)

1. महाशिवरात्रि पर वृश्चिक राशि वालों के लिए कौन सा समय पूजन हेतु श्रेष्ठ है?
    आज सुबह 10:15 से 12:15 बजे (लाभ-अमृत चौघड़िया) और दोपहर 02:00 से 03:00 (शुभ चौघड़िया) पूजा और महत्वपूर्ण कार्यों के लिए सर्वोत्तम है.

2. आज बिजनेस में किन बातों का खास ख्याल रखें?
     अपने सभी कानूनी और सरकारी कागजात अपडेट रखें. लक्ष्मी योग के कारण लाभ होगा, लेकिन पारदर्शिता बनाए रखना जरूरी है.

3. आज का राहुकाल कब है?
     आज दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस समय के दौरान किसी भी नई डील या बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत करने से बचें.

Aaj ka Tula Rashifal 15 February 2026: तुला राशिफल महाशिवरात्रि पर रहें सतर्क, 'चतुर्थ चंद्रमा' और वाणी दोष बढ़ा सकते हैं मुश्किलें

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 15 Feb 2026 03:11 AM (IST)
Tags :
Daily Horoscope Aaj Ka Vrishchik Rashifal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'सिर्फ बयानबाजी से नहीं होती जीत', ऑपरेशन सिंदूर को लेकर डींगे हांक रहा था पाक, CDS ने सुनाईं खरी-खरी
'बयानबाजी से जीत नहीं होती', ऑपरेशन सिंदूर पर डींगे हांक रहा था पाक, CDS ने सुनाईं खरी-खरी
क्रिकेट
'हम सरेंडर तो नहीं कर सकते...,' उस्मान तारिक पर बोले सूर्यकुमार यादव; प्रेस कॉन्फ्रेंस में खोला बड़ा राज
'हम सरेंडर तो नहीं कर सकते', उस्मान तारिक पर बोले सूर्यकुमार यादव; प्रेस कॉन्फ्रेंस में खोला बड़ा राज
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: भारत-पाकिस्तान T20 मैच को लेकर भड़का उद्धव ठाकरे गुट, कहा- 'खून और खेल...'
महाराष्ट्र: भारत-पाकिस्तान T20 मैच को लेकर भड़का उद्धव ठाकरे गुट, कहा- 'खून और खेल...'
विश्व
‘मेढ़क के जहर से हुई एलेक्सी नेवेलनी की मौत’, ब्रिटेन-फ्रांस समेत इन 5 देशों ने रूस पर लगाया बड़ा आरोप
‘मेढ़क के जहर से हुई एलेक्सी नेवेलनी की मौत’, ब्रिटेन-फ्रांस समेत इन 5 देशों ने रूस पर लगाया बड़ा आरोप
Advertisement

वीडियोज

Janhit: India के धुरंधुर फिर रचेंगे इतिहास ! | IND vs Pak T20 World Cup | Chitra Pathi
Shankracharya vs CM Yogi: Shankracharya पर सियासी भूचाल ! | UP Politics | Controversy
Sansani: प्यार का पंचनामा...'वेलेंटाइन डेट' के दरिंदे ! | Crime News
Sandeep Chaudhary: शंकराचार्य पर महासंग्राम...Debate में हो गया योगी vs अखिलेश | Shankaracharya News
Sadhguru के आश्रम में कैसे बनता है लोगों का खाना? सुनकर उड़ जाएंगे आपके होश
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'सिर्फ बयानबाजी से नहीं होती जीत', ऑपरेशन सिंदूर को लेकर डींगे हांक रहा था पाक, CDS ने सुनाईं खरी-खरी
'बयानबाजी से जीत नहीं होती', ऑपरेशन सिंदूर पर डींगे हांक रहा था पाक, CDS ने सुनाईं खरी-खरी
क्रिकेट
'हम सरेंडर तो नहीं कर सकते...,' उस्मान तारिक पर बोले सूर्यकुमार यादव; प्रेस कॉन्फ्रेंस में खोला बड़ा राज
'हम सरेंडर तो नहीं कर सकते', उस्मान तारिक पर बोले सूर्यकुमार यादव; प्रेस कॉन्फ्रेंस में खोला बड़ा राज
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: भारत-पाकिस्तान T20 मैच को लेकर भड़का उद्धव ठाकरे गुट, कहा- 'खून और खेल...'
महाराष्ट्र: भारत-पाकिस्तान T20 मैच को लेकर भड़का उद्धव ठाकरे गुट, कहा- 'खून और खेल...'
विश्व
‘मेढ़क के जहर से हुई एलेक्सी नेवेलनी की मौत’, ब्रिटेन-फ्रांस समेत इन 5 देशों ने रूस पर लगाया बड़ा आरोप
‘मेढ़क के जहर से हुई एलेक्सी नेवेलनी की मौत’, ब्रिटेन-फ्रांस समेत इन 5 देशों ने रूस पर लगाया बड़ा आरोप
बॉलीवुड
क्या ऋतिक रोशन ने ‘डॉन 3’ में रणवीर सिंह को किया रिप्लेस? ‘वॉर 2’ एक्टर ने रुमर्स पर तोड़ी चुप्पी, बताया सारा सच
क्या ऋतिक रोशन ने ‘डॉन 3’ में रणवीर सिंह को किया रिप्लेस? ‘वॉर 2’ एक्टर ने बताया सच
इंडिया
‘क्वाड शिखर सम्मेलन कभी कैंसिल नहीं हुई’, म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में बोले विदेश मंत्री एस. जयशंकर
‘क्वाड शिखर सम्मेलन कभी कैंसिल नहीं हुई’, म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में बोले विदेश मंत्री एस. जयशंकर
लाइफस्टाइल
गर्म पानी से नहाने के क्या हैं नुकसान? जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान
गर्म पानी से नहाने के क्या हैं नुकसान? जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान
हेल्थ
आयुष्मान कार्ड  से एक साल में कितनी बार करा सकते हैं इलाज, जानें क्या होते हैं नियम?
आयुष्मान कार्ड  से एक साल में कितनी बार करा सकते हैं इलाज, जानें क्या होते हैं नियम?
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
ENT LIVE
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
Embed widget