हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलVrishchik Rashi 2026: वृश्चिक राशिफल साल 2026, जनवरी से दिसंबर तक हर महीने का जानें हाल

Vrishchik Rashi 2026: वृश्चिक राशिफल साल 2026, जनवरी से दिसंबर तक हर महीने का जानें हाल

Vrishchik Rashi 2026: वृश्चिक राशि वालों के लिए 2026 करियर, धन, परिवार और स्वास्थ्य के लिए विशेष होने जा रहा है. वृश्चिक राशि वाले साल 2026 में क्या करने जा रहे हैं, जानें जनवरी से दिसंबर तक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर निखिल कुमार | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 02 Dec 2025 08:30 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Vrishchik Rashi 2026: वृश्चिक राशि के लिए 2026 परिवर्तन, प्रगति, निर्णय-शक्ति और आत्मविश्वास का वर्ष है. वर्ष की शुरुआत से ही मंगल आपकी राशि में रहा है, जिससे ऊर्जा, साहस और नए प्रयासों की शुरुआत होती है. वर्ष के मध्य तक करियर, धन और प्रतिष्ठा में उल्लेखनीय वृद्धि दिखती है, और वर्ष के अंतिम महीनों में स्थिरता, सफलता और पारिवारिक संतोष मिलता है. यह वर्ष आपको भीतर से मजबूत बनाता है, जहां भी अस्पष्टता थी, वहाँ स्पष्टता आती है; जहां संघर्ष था, वहां विजय का मार्ग खुलता है. ग्रह गोचर इस पूरे वर्ष आपको साहसी, रणनीतिक और परिणाम-मुखी बनाते हैं. संबंधों, धन, नौकरी, कारोबार और व्यक्तिगत विकास, हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा, बस धैर्य और संयम बनाए रखना होगा.

जनवरी 2026

जनवरी 2026 ऊर्जा, साहस और नई शुरुआत का महीना है. मंगल आपकी ही राशि में अत्यंत प्रभावी स्थिति में रहकर आपको तेज़ निर्णय, इच्छाशक्ति और कार्यक्षमता देता है. लंबे समय से अटके कार्य तेज़ी से पूर्ण होंगे. सूर्य का मकर में प्रवेश संचार, नेतृत्व और रणनीति को प्रबल करता है, जिससे यात्रा, प्रस्तुति, लेखन, मीडिया और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलती है. बुध के मार्गी होने से भ्रम दूर होगा और पैसों से जुड़े रुके मामले सुलझेंगे. रिश्तों में पारदर्शिता महत्वपूर्ण रहेगी और स्वास्थ्य में गर्मी व रक्तचाप का ध्यान रखना होगा.

फ़रवरी 2026

फरवरी 2026 घर-परिवार, संपत्ति और आंतरिक स्थिरता का समय है. सूर्य के कुंभ में आने से निजी जीवन, माता, घर, वाहन और भूमि से जुड़े कार्य सक्रिय होंगे और पुराने पारिवारिक तनाव कम होंगे. शुक्र मकर में स्थित होकर आपके व्यवहार में संतुलन और संवाद में मधुरता लाता है, जिससे संबंध सुधरेंगे. करियर में योजनाएँ व्यवस्थित होंगी और लोगों का समर्थन मिलेगा. धन के क्षेत्र में बचत बढ़ेगी और स्वास्थ्य में मानसिक शांति प्राप्त होगी. यह महीना धीमी पर स्थिर प्रगति का है.

मार्च 2026

मार्च रचनात्मकता, प्रेम, शिक्षा और आर्थिक मजबूती का महीना है. सूर्य के मीन में प्रवेश से आपकी प्रतिभा, सोच, कला और बुद्धि श्रेष्ठ स्तर पर काम करेगी. छात्र, कलाकार, खिलाड़ी और शोधकर्ता विशेष लाभ पाएंगे. मंगल धन भाव में प्रबल होकर रुका धन, नए आय स्रोत और आर्थिक लाभ प्रदान करेगा, पर खर्च भी बढ़ेंगे. बुध के मार्गी होने से साझेदारी, समझौते और निर्णय बेहतर होंगे. प्रेम संबंध में गहराई आएगी. स्वास्थ्य में पाचन और नींद पर ध्यान देना होगा.

अप्रैल 2026

अप्रैल प्रतियोगिता, संघर्ष और जीत का महीना है. सूर्य मेष में अत्यंत शक्तिशाली स्थिति में होकर शत्रु पर विजय, मुकदमे में सफलता और करियर में तेज़ उन्नति देता है. यह समय कड़ी मेहनत के साथ स्थायी परिणामों का है. शुक्र मीन में उच्च का होकर भाग्य को अत्यंत बल देता है—वरिष्ठों का समर्थन, शुभ यात्रा और विशेष अवसर मिलते हैं. प्रेम संबंध दिव्य और आत्मीय रूप लेते हैं. धन और ऋण मामलों में सुधार होगा.

मई 2026

मई 2026 साझेदारी, विवाह, समझौता और पेशेवर रिश्तों का महीना है. सूर्य वृषभ में आकर विवाह, सगाई, पार्टनरशिप और कानूनी मामलों में निर्णायक समय बनाता है. पुराने मतभेद समाप्त हो सकते हैं. बुध मार्गी होने से संवाद स्पष्ट और निर्णय मजबूत होंगे. शुक्र मेष में छठे भाव में आकर शत्रु, आलोचक और प्रतिस्पर्धियों को शांत करता है, जिससे करियर में सम्मान बढ़ेगा. आर्थिक स्थिति स्थिर होगी और रिश्तों में मधुरता आएगी.

जून 2026

जून परिवर्तन और आत्मिक शक्ति का महीना है. सूर्य के आठवें भाव में आने से जीवन में कोई बड़ा बदलाव—नौकरी परिवर्तन, निवेश, स्थान परिवर्तन या पुरानी समस्या का अंत—हो सकता है. मनोविज्ञान, शोध, गूढ़ विद्या और वित्त क्षेत्र में कार्य करने वालों के लिए यह समय अत्यंत शुभ है. मंगल मार्गी होकर धन में वृद्धि, बकाया प्राप्ति और परिवार में प्रसन्नता देता है. बुध भाग्य में जाकर शिक्षा, यात्रा, आध्यात्मिकता और गुरु से लाभ देता है. रिश्ते गहरे होंगे पर तनाव और रक्तचाप नियंत्रित रखें.

जुलाई 2026

जुलाई भाग्य, यात्रा, शिक्षा और रिश्तों का महीना है. सूर्य नवम भाव में जाकर भाग्य को अत्यधिक मजबूत बनाता है—रुके कार्य पूरे होंगे, विदेश यात्रा या उच्च अध्ययन का अवसर मिल सकता है. शुक्र वृषभ में सातवें भाव में विवाह योग, प्रेम संबंध की स्थिरता और साझेदारी की सफलता देता है. बुध दसवें भाव में करियर में उन्नति, प्रमोशन और नए अवसर प्रदान करता है. धन बढ़ेगा और स्वास्थ्य में हल्की पेट-पीठ तकलीफ ध्यान माँगेगी.

अगस्त 2026

अगस्त उपलब्धि, अधिकार और सम्मान का समय है. सूर्य सिंह में दसवें भाव में राजयोग बनाता है, जिससे करियर में प्रमोशन, प्रतिष्ठा, नेतृत्व शक्ति और प्रसिद्धि प्राप्त होगी. बुध का साथ मिलकर योजनाओं में तीव्र प्रगति और स्पष्ट सफलता लाता है. मंगल धन भाव में आर्थिक वृद्धि का संकेत देता है, जबकि शुक्र कर्क में पारिवारिक सुख बढ़ाता है. अहंकार नियंत्रित रखें, अन्यथा रिश्तों में हल्की खटास आ सकती है.

सितंबर 2026

सितंबर तुला राशि पर लिखा गया था—इसे वृश्चिक में रूपांतरित करते हुए: सितंबर 2026 मानसिक स्पष्टता, निर्णय क्षमता और नेतृत्व बढ़ाने वाला महीना है. सूर्य कन्या में आने से करियर योजनाओं में प्रैक्टिकल सोच बढ़ेगी. मंगल सिंह में आकर प्रोफेशन में शक्ति, पहचान और प्रभाव देगा. बुध मार्गी होकर अटके कार्यों को गति देता है. संबंधों में वाणी संयम रखें. सरकारी कार्य, टीम मैनेजमेंट और सामाजिक पहचान मजबूत होगी. विवाह योग्य लोगों को अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं.

अक्टूबर 2026

अक्टूबर संबंधों, साझेदारी और करियर संतुलन का महीना है. सूर्य तुला में नीच का होते हुए मानसिक तनाव और निर्णय में अस्थिरता ला सकता है, इसलिए जल्दबाजी न करें. शुक्र का उच्च का होना आपकी ऊर्जा, व्यक्तित्व, आकर्षण और प्रतिष्ठा को बढ़ाता है, प्रेम संबंध और सामाजिक सम्मान दोनों बेहतर होंगे. व्यापार में नए निवेश लाभ देंगे, बशर्ते सोचे-समझे हों. विद्यार्थियों के लिए शोध, कला और प्रतियोगी परीक्षा में फायदा है.

नवंबर 2026

नवंबर स्थिरता और प्रगति का समय है, क्योंकि बृहस्पति मार्गी होते ही रुके कार्यों में तेजी आती है. धन आगमन, नौकरी में सुधार, और विदेश संबंधी मामलों में सफलता के योग बनते हैं. पारिवारिक वातावरण शांत और सहयोगपूर्ण रहेगा. आध्यात्मिकता, ध्यान, मौन और योग की ओर रुचि बढ़ेगी और मानसिक शांति प्राप्त होगी. यात्राएँ लाभकारी होंगी और पुराने तनाव समाप्त होंगे.

दिसंबर 2026

दिसंबर 2026 आपके पूरे वर्ष की मेहनत का फल देने वाला महीना है. शनि के मार्गी होने से सरकारी, न्यायिक, संपत्ति और करियर संबंधी मामलों में सफलता का मजबूत योग है. मंगल कन्या में आकर निर्णय क्षमता, व्यावहारिकता और कार्य गति बढ़ाता है. वर्ष का अंत सम्मान, धन, स्थिरता और पारिवारिक प्रसन्नता के साथ होगा. अविवाहित लोगों के लिए उपयुक्त साथी मिलने का योग भी बनता है. यह महीना धैर्य और कठोर परिश्रम के उज्ज्वल परिणाम लाता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर निखिल कुमार

ज्योतिषाचार्य निखिल कुमार, हिमाचल प्रदेश निवासी, पिछले 15 वर्षों से अधिक समय से वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, और मेदिनी ज्योतिष में निषुण हैं. इन्होंने अपने गहन अनुभव और अध्ययन के बल पर हजारों लोगों की कुंडलियों का सफलतापूर्वक विश्लेषण किया है और राजनीति, देश-विदेश, से जुड़े विषयों पर अनेक सटीक भविष्यवाणियां कर ख्याति प्राप्त की है. हाल ही में पाकिस्तान पर संभावित हमले को लेकर इनकी की गई भविष्यवाणी सच साबित हुई, जिससे इनकी प्रामाणिकता और दूरदर्शिता को व्यापक मान्यता मिली. ज्योतिषाचार्य निखिल कुमार का उद्देश्य केवल भविष्य बताना नहीं, बल्कि लोगों की जीवनशैली को ज्योतिषीय दृष्टिकोण से संतुलित, सकारात्मक और प्रभावशाली बनाना है. ये परंपरागत शास्त्रों की जड़ों से जुड़े रहकर आधुनिक संदर्भों में समाधान प्रस्तुत करते हैं. लेखन, अध्ययन और संगीत के प्रति इनका गहरा रुझान है, जो इन्हें एक संवेदनशील और व्यापक दृष्टिकोण वाला ज्योतिषाचार्य बनाता है. ये निरंतर अपने लेखों, परामर्शों और अध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से जनमानस को जागरूक और सशक्त बना रहे हैं.
Read
Published at : 02 Dec 2025 08:30 AM (IST)
Frequently Asked Questions

वृश्चिक राशि के लिए 2026 कैसा वर्ष रहने वाला है?

2026 वृश्चिक राशि वालों के लिए परिवर्तन, प्रगति, निर्णय-शक्ति और आत्मविश्वास का वर्ष है. वर्ष की शुरुआत से ही मंगल की उपस्थिति ऊर्जा और साहस प्रदान करती है.

जनवरी 2026 में वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या खास है?

जनवरी 2026 ऊर्जा, साहस और नई शुरुआत का महीना है. मंगल की स्थिति तेज़ निर्णय लेने की क्षमता और कार्यक्षमता देती है, जिससे अटके काम तेज़ी से पूरे होंगे.

फरवरी 2026 वृश्चिक राशि वालों के लिए किस बारे में है?

फरवरी 2026 घर-परिवार, संपत्ति और आंतरिक स्थिरता पर केंद्रित है. सूर्य के कुंभ में आने से निजी जीवन, माता, घर, वाहन और भूमि से जुड़े कार्य सक्रिय होंगे.

मार्च 2026 में वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या संभावनाएं हैं?

मार्च रचनात्मकता, प्रेम, शिक्षा और आर्थिक मजबूती का महीना है. मंगल धन भाव में प्रबल होकर रुका धन और नए आय स्रोत प्रदान करेगा, पर खर्च भी बढ़ेंगे.

वृश्चिक राशि वालों के लिए 2026 के अंत में क्या उम्मीद की जा सकती है?

वर्ष का अंत सम्मान, धन, स्थिरता और पारिवारिक प्रसन्नता के साथ होगा. शनि के मार्गी होने से सरकारी, न्यायिक, संपत्ति और करियर संबंधी मामलों में सफलता का योग है.

