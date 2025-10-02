Scorpio October Month Horoscope 2025: अक्टूबर 2025 राशि के लिए मिलाजुला महीना रहेगा. इस दौरान बुध, शुक्र, सूर्य और गुरु के प्रभाव से व्यवसाय, नौकरी, परिवार, शिक्षा और स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं.

फेस्टिवल सीजन और नवरात्रि के अवसरों से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा. आर्थिक समझदारी, पारिवारिक सामंजस्य और स्वास्थ्य पर ध्यान देना आवश्यक रहेगा.

बिजनेस और आर्थिक स्थिति

02 से 23 अक्टूबर तक बुध द्वादश भाव में रहते सप्तम भाव से षडाष्टक संबंध बनाएंगे, जिससे फार्मास्यूटिकल, ई-बिजनेस और डिजिटल मार्केटिंग बिजनेसमैन के लिए फिजूलखर्ची का समय रहेगा. अनावश्यक खर्चों से बचना महत्वपूर्ण है.

07 से 16 अक्टूबर तक बुध राहु स्वाति नक्षत्र में रहकर नई जगह निवेश के अवसर देंगे, हालांकि यह वर्तमान निवास स्थान से दूर हो सकता है.

09 अक्टूबर से शुक्र एकादश भाव में रहते सप्तम भाव से नवम-पंचम संबंध बनाकर आर्थिक उन्नति और वित्तीय स्थिरता देंगे, हालांकि फेस्टिवल सीजन में खर्चे लगातार रहेंगे. पंचम भाव में विराजित शनि की तीसरी दृष्टि सप्तम भाव पर क्लाउड किचन, टेक्सटाइल, कृषि और ऑनलाइन एजुकेशन व्यवसाय को मजबूत बनाएगी.

18 अक्टूबर से गुरू-केतु का 2-12 संबंध पार्टनरशिप व्यवसाय में संबंध सुधारने की सलाह देगा.

जॉब और प्रोफेशन

01 से 16 अक्टूबर तक सूर्य-मंगल का 2-12 संबंध ऑफिस में कुछ महत्वपूर्ण मामलों को उजागर करेगा, इसलिए सावधानी जरूरी है.

10 से 23 अक्टूबर तक सूर्य-मंगल चित्रा नक्षत्र में एंप्लॉयड पर्सन के कार्यक्षेत्र में प्रभुत्व बढ़ाएगा.

03, 07, 11, 19, 20, 24, 26 अक्टूबर को मेहनत साफ दिखाई देगी.

17 अक्टूबर से सूर्य द्वादश भाव में रहकर सीनियर और सहकर्मियों का रवैया अनुकूल रहेगा, लेकिन कुछ लोग विरोध कर सकते हैं.

दशम भाव में विराजित केतु नौवीं दृष्टि से अप्स-डाउन ला सकता है. 26 अक्टूबर तक मंगल-द्वादश भाव में शनि से षडाष्टक संबंध सतर्क रहने की सलाह देगा.

परिवार, लव लाइफ और रिलेशनशिप

01 से 08 अक्टूबर तक शुक्र दशम भाव में रहते शनि से षडाष्टक संबंध बनाकर पारिवारिक सामंजस्य बढ़ाएंगे, हालांकि थोड़ी कर्कशता हो सकती है.

06 से 17 अक्टूबर तक शुक्र-सूर्य उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र में पिलग्रिमेज टूर या पेरेंटिंग प्लानिंग में मदद करेगा.

09 से 23 अक्टूबर तक बुध-शुक्र परिवर्तन योग पारिवारिक जीवन को अनुकूल बनाएगा.

09 अक्टूबर से शुक्र एकादश भाव में नवम-पंचम संबंध प्रेम जीवन को अनुकूल बनाएगा और विवाह के अवसर भी दिखा सकता है.

26 अक्टूबर तक मंगल-द्वादश भाव में आठवीं दृष्टि से वाणी में सावधानी रखें. पंचम भाव में शनि की तीसरी दृष्टि सप्तम भाव पर रिश्तों में हल्की नोक-झोंक ला सकती है.

स्टूडेंट्स और लर्नर्स

कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे छात्रों की एकाग्रता अच्छी रहेगी, लेकिन 02 से 24 अक्टूबर तक बुध-द्वादश भाव में शनि से षडाष्टक संबंध पढ़ाई में व्यवधान डाल सकता है.

16 अक्टूबर तक सूर्य-शनि का दृष्टि संबंध मिश्रित परिणाम देगा.

18 अक्टूबर से गुरु नवम भाव में उच्च होकर पंचम भाव की दृष्टि देंगे, जिससे पढ़ाई में उत्साह बढ़ेगा.

27 अक्टूबर से मंगल पंचम भाव से नवम-पंचम संबंध देकर केम्पस इंटरव्यू या चयन में सफलता दिला सकते हैं. स्पोर्ट्स पर्सन विदेश भ्रमण का मौका प्राप्त कर सकते हैं.

हेल्थ और ट्रैवल

01 से 16 अक्टूबर तक सूर्य-राहु का षडाष्टक संबंध स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है. दशम भाव में विराजित केतु की नौवीं दृष्टि से स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ सकता है. 15 अक्टूबर के बाद बिजनेस से जुड़ी ट्रैवलिंग हो सकती है. परिवार में किसी की सेहत में सुधार से आपके चेहरे की रंगत में बदलाव आएगा.

उपाय

02 अक्टूबर विजयदशमी एक नारियल को सिर से सात बार घुमा कर हनुमान जी के सामने फोड़ें, ऊँ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः मंत्र जाप करें. शाम को बंजरग बाण का पाठ करें.

06 अक्टूबर शरद पूर्णिमा चांदी के लोटे में जल, दूध, अक्षत और मिश्री मिलाकर चंद्रमा को अर्घ्य दें, ऊँ श्रीं श्रीं चन्द्रमसे नमः मंत्र जाप करें. सफेद अनाज का दान करें.

10 अक्टूबर करवा चौथ गुलाबी साड़ी पहनकर भगवान शिव का दूध और भांग मिलाकर अभिषेक करें. माता पार्वती को सिंदूर और केसर से बनी मिठाई अर्पित करें. ऊँ भीमाय नमः मंत्र जाप करें.

FAQs (अक्टूबर 2025 मासिक राशिफल)

Q1 बिजनेस कैसा रहेगा?

A1 फार्मास्यूटिकल, ई-बिजनेस, डिजिटल मार्केटिंग और क्लाउड किचन व्यवसाय में मिश्रित परिणाम, पार्टनरशिप बिजनेस में संबंध सुधार आवश्यक.

Q2 नौकरीपेशा लोगों के लिए समय कैसा है?

A2 ऑफिस में कुछ उतार-चढ़ाव और अलर्ट रहने की आवश्यकता, मेहनत का साफ असर मिलेगा.

Q3 परिवार और लव लाइफ कैसी रहेगी?

A3 पारिवारिक जीवन अनुकूल, प्रेम संबंध मजबूत, विवाह के अवसर संभव.

Q4 छात्रों के लिए योग?

A4 कॉम्पिटिटिव एग्जाम और पढ़ाई में सफलता, पढ़ाई में उत्साह और विदेश में अध्ययन के अवसर.

Q5 स्वास्थ्य की स्थिति कैसी रहेगी?

A5 स्वास्थ्य सतर्क रहने योग्य, खर्च और सावधानी के बावजूद सुधार संभव.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.