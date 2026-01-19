Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
एक्सप्लोरर
Vrishabh Weekly Horoscope 2026: वृषभ 18-24 जनवरी 2026 का राशिफल करियर में तरक्की, प्रेम में सफलता!
Vrishabh Weekly Horoscope 18 to 24 january 2026: वृष राशि के जातकों के लिए जनवरी 2026 हफ्ता करियर, व्यापार, परिवार, प्रेम और सेहत के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़िए वृषभ साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?
Taurus Weekly Horoscope 18 to 24 January 2026: यह सप्ताह वृषभ राशि वालों के लिए सौभाग्य लेकर आने वाला है. सप्ताह की शुरुआत से ही किस्मत आपका साथ देगी और करियर व बिजनेस से जुड़ी शुभ खबरें मिल सकती हैं.
जिन कामों के लिए आप लंबे समय से प्रयास कर रहे थे, उनमें सफलता के संकेत स्पष्ट दिखाई देंगे. आत्मविश्वास बढ़ेगा और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी.
करियर और नौकरी राशिफल:
नौकरीपेशा लोगों के लिए यह सप्ताह बेहद अनुकूल है. मनचाही जगह पर ट्रांसफर या प्रमोशन के योग बन रहे हैं. सीनियर आपके काम से संतुष्ट रहेंगे. वर्किंग वुमन को सीनियर और जूनियर दोनों का सहयोग मिलेगा, जिससे काम समय पर पूरे होंगे और ऑफिस में उनकी साख मजबूत होगी.
बिजनेस राशिफल:
व्यवसाय से जुड़े लोगों को अच्छा खासा लाभ होगा. बिजनेस एक्सटेंड करने की योजनाएं सफल होंगी. कमीशन और कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वालों को कोई बड़ा काम मिल सकता है. सरकार से जुड़े किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से लाभकारी योजनाओं से जुड़ने का मौका मिलेगा.
वित्त राशिफल:
आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. आय के नए स्रोत बन सकते हैं और मिड वीक में सुख-सुविधा से जुड़ी किसी वस्तु की खरीद संभव है. धन निवेश से जुड़े फैसले आपके पक्ष में रहेंगे.
लव और फैमिली राशिफल:
प्रेम संबंधों के लिए सप्ताह पूरी तरह अनुकूल है. लव पार्टनर के साथ सामंजस्य बना रहेगा और साथ में अच्छा समय बिताने के अवसर मिलेंगे. संतान पक्ष से जुड़ी शुभ सूचना से परिवार में खुशी का माहौल बनेगा और सामाजिक मान-सम्मान बढ़ेगा.
शिक्षा और छात्र राशिफल:
कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे छात्रों को शुभ समाचार मिल सकता है. पढ़ाई में फोकस बना रहेगा और मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलने के योग हैं.
स्वास्थ्य राशिफल:
स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मानसिक प्रसन्नता बनी रहेगी. पिकनिक या पर्यटन के योग भी बन रहे हैं, जो मानसिक रूप से आपको तरोताजा करेंगे.
लकी रंग: सफेद
लकी नंबर: 6
उपाय: शुक्रवार को मां लक्ष्मी को सफेद मिठाई अर्पित करें और “ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः” मंत्र का 108 बार जाप करें.
FAQs
Q1. क्या इस सप्ताह प्रमोशन या ट्रांसफर संभव है?
उत्तर: हां, नौकरीपेशा लोगों के लिए प्रमोशन या मनचाही जगह ट्रांसफर के प्रबल योग हैं.
Q2. क्या बिजनेस में बड़ा फायदा होगा?
उत्तर: हां, खासकर कमीशन, कॉन्ट्रैक्ट और सरकारी संपर्क से लाभ मिलने के योग मजबूत हैं.
Q3. प्रेम जीवन कैसा रहेगा?
उत्तर: प्रेम संबंधों में मधुरता, सामंजस्य और साथ समय बिताने के अवसर मिलेंगे.
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, ऐस्ट्रो और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
स्पेन में भीषण हादसा, हाई-स्पीड ट्रेनों की टक्कर, 20 लोगों की मौत, कई घायल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में बदलने वाला है मौसम का मिजाज, 3 दिन गरज-चमक के साथ बारिश का अलर्ट, IMD ने दी चेतावनी
क्रिकेट
आईसीसी ने सुलझाया वीजा का टेंशन?, टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारत आएंगे 42 ‘पाकिस्तानी’
बॉलीवुड
राम जन्मभूमि दर्शन के लिए नहीं दी साड़ी, डिजाइनर मसाबा गुप्ता पर भड़कीं कंगना रनौत
Advertisement
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.72 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.62 / litre
New Delhi
Source: IOCL