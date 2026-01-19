हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलVrishabh Weekly Horoscope 2026: वृषभ 18-24 जनवरी 2026 का राशिफल करियर में तरक्की, प्रेम में सफलता!

Vrishabh Weekly Horoscope 18 to 24 january 2026: वृष राशि के जातकों के लिए जनवरी 2026 हफ्ता करियर, व्यापार, परिवार, प्रेम और सेहत के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़िए वृषभ साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 19 Jan 2026 07:20 AM (IST)
Taurus Weekly Horoscope 18 to 24 January 2026: यह सप्ताह वृषभ राशि वालों के लिए सौभाग्य लेकर आने वाला है. सप्ताह की शुरुआत से ही किस्मत आपका साथ देगी और करियर व बिजनेस से जुड़ी शुभ खबरें मिल सकती हैं.

जिन कामों के लिए आप लंबे समय से प्रयास कर रहे थे, उनमें सफलता के संकेत स्पष्ट दिखाई देंगे. आत्मविश्वास बढ़ेगा और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी.

करियर और नौकरी राशिफल:
नौकरीपेशा लोगों के लिए यह सप्ताह बेहद अनुकूल है. मनचाही जगह पर ट्रांसफर या प्रमोशन के योग बन रहे हैं. सीनियर आपके काम से संतुष्ट रहेंगे. वर्किंग वुमन को सीनियर और जूनियर दोनों का सहयोग मिलेगा, जिससे काम समय पर पूरे होंगे और ऑफिस में उनकी साख मजबूत होगी.

बिजनेस राशिफल:
व्यवसाय से जुड़े लोगों को अच्छा खासा लाभ होगा. बिजनेस एक्सटेंड करने की योजनाएं सफल होंगी. कमीशन और कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वालों को कोई बड़ा काम मिल सकता है. सरकार से जुड़े किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से लाभकारी योजनाओं से जुड़ने का मौका मिलेगा.

वित्त राशिफल:
आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. आय के नए स्रोत बन सकते हैं और मिड वीक में सुख-सुविधा से जुड़ी किसी वस्तु की खरीद संभव है. धन निवेश से जुड़े फैसले आपके पक्ष में रहेंगे.

लव और फैमिली राशिफल:
प्रेम संबंधों के लिए सप्ताह पूरी तरह अनुकूल है. लव पार्टनर के साथ सामंजस्य बना रहेगा और साथ में अच्छा समय बिताने के अवसर मिलेंगे. संतान पक्ष से जुड़ी शुभ सूचना से परिवार में खुशी का माहौल बनेगा और सामाजिक मान-सम्मान बढ़ेगा.

शिक्षा और छात्र राशिफल:
कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे छात्रों को शुभ समाचार मिल सकता है. पढ़ाई में फोकस बना रहेगा और मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलने के योग हैं.

स्वास्थ्य राशिफल:
स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मानसिक प्रसन्नता बनी रहेगी. पिकनिक या पर्यटन के योग भी बन रहे हैं, जो मानसिक रूप से आपको तरोताजा करेंगे.

लकी रंग: सफेद
लकी नंबर: 6
उपाय: शुक्रवार को मां लक्ष्मी को सफेद मिठाई अर्पित करें और “ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः” मंत्र का 108 बार जाप करें.

FAQs

Q1. क्या इस सप्ताह प्रमोशन या ट्रांसफर संभव है?
उत्तर: हां, नौकरीपेशा लोगों के लिए प्रमोशन या मनचाही जगह ट्रांसफर के प्रबल योग हैं.

Q2. क्या बिजनेस में बड़ा फायदा होगा?
उत्तर: हां, खासकर कमीशन, कॉन्ट्रैक्ट और सरकारी संपर्क से लाभ मिलने के योग मजबूत हैं.

Q3. प्रेम जीवन कैसा रहेगा?
उत्तर: प्रेम संबंधों में मधुरता, सामंजस्य और साथ समय बिताने के अवसर मिलेंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Embed widget