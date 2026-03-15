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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलVrishabh Weekly Horoscope 2026: वृषभ 15-21 मार्च राशिफल, कोई खास आपकी नौकरी और धन की परेशानी दूर करेगा

Vrishabh Weekly Horoscope 2026: वृषभ 15-21 मार्च राशिफल, कोई खास आपकी नौकरी और धन की परेशानी दूर करेगा

Vrishabh Weekly Horoscope 15 to 21 march 2026: वृषभ राशि के लिए 15 से 21 मार्च करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें मेष साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Updated at : 15 Mar 2026 06:07 AM (IST)
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Vrishabh Weekly Horoscope 15 to 21 march 2026: वृषभ राशि वालों के लिए 15 से 21 मार्च 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी यहां देखें.

  • वीक स्टार्टिंग संतुलन और बड़े आर्थिक फैसलों का रहने वाला है. ऑफिस में आपके सोचे हुए काम समय पर पूरे होंगे और सीनियर आपकी मैनेजमेंट स्किल्स की तारीफ करेंगे.
  • योजनाबद्ध तरीके से काम करने पर आपको बिजनेस में कोई बड़ी पार्टनरशिप या डील मिल सकती है.
  • आर्थिक दृष्टि से यह समय लाभप्रद है और मार्केट में फंसा हुआ पुराना पैसा वापस मिल सकता है.
  • जैसे-जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा, आपके पेशेवर जीवन में नए अवसर उत्पन्न हो सकते हैं.
  • प्रभावशाली लोग आपके दायरे में आ सकते हैं और मूल्यवान मार्गदर्शन या सहायता प्रदान कर सकते हैं.
  • अंतरराष्ट्रीय टैरिफ वॉर की वजह से लग्जरी या इम्पोर्टेड सामानों की बिक्री में थोड़ी गिरावट आ सकती है, जिसे संभालने के लिए आपको मार्केटिंग की नई रणनीति अपनानी होगी.
  • करियर को लेकर कुछ कड़े फैसले लेने पड़ सकते हैं, जो आपकी भविष्य की दिशा तय करेंगे.
  • कुछ बड़ी चुनौतियां आपके सामने आ सकती हैं, जिनका सामना आपको अपनी कूटनीतिक सूझ-बूझ और वेल विशर की एडवाइस लेते हुए करना होगा.
  • इस दौरान स्टूडेंट्स का मन स्टडी से थोड़ा भटक सकता है और वे सोशल मीडिया पर ज्यादा समय बिता सकते हैं.
  • अनुशासन बनाए रखना और काम टालने से बचना इस दौर को सफलतापूर्वक पार करने में सहायक होगा.
  • प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को अपनी लगन और मेहनत जारी रखनी चाहिए.
  • घर के किसी वरिष्ठ सदस्य की सेहत को लेकर मन थोड़ा चिंतित रहेगा, जिससे आपके खर्चों में वृद्धि हो सकती है.
  • व्यवसाय से जुड़े हैं तो शुरुआत में मंदी का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन मिड-वीक तक स्थिति पूरी तरह पटरी पर लौट आएगी.
  • सप्ताहांत की ओर, भावनात्मक संवेदनशीलता बढ़ सकती है.
  • आपके जीवनसाथी या साथी के साथ छोटी-मोटी गलतफहमियाँ उत्पन्न हो सकती हैं, खासकर यदि तनाव या वित्तीय चिंताएँ संचार में बाधा डालती हैं.
  • प्रेम संबंध मजबूत होंगे और सिंगल लोगों की लाइफ में किसी प्रभावशाली व्यक्ति की एंट्री हो सकती है। सेहत की दृष्टि से आपको कमर दर्द या पैरों में सूजन के प्रति सचेत रहना होगा.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 15 Mar 2026 06:07 AM (IST)
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Vrishabh Weekly Horoscope 2026
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