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Vrishabh Weekly Horoscope 2026: वृषभ 15-21 मार्च राशिफल, कोई खास आपकी नौकरी और धन की परेशानी दूर करेगा
Vrishabh Weekly Horoscope 15 to 21 march 2026: वृषभ राशि के लिए 15 से 21 मार्च करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें मेष साप्ताहिक राशिफल.
Vrishabh Weekly Horoscope 15 to 21 march 2026: वृषभ राशि वालों के लिए 15 से 21 मार्च 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी यहां देखें.
- वीक स्टार्टिंग संतुलन और बड़े आर्थिक फैसलों का रहने वाला है. ऑफिस में आपके सोचे हुए काम समय पर पूरे होंगे और सीनियर आपकी मैनेजमेंट स्किल्स की तारीफ करेंगे.
- योजनाबद्ध तरीके से काम करने पर आपको बिजनेस में कोई बड़ी पार्टनरशिप या डील मिल सकती है.
- आर्थिक दृष्टि से यह समय लाभप्रद है और मार्केट में फंसा हुआ पुराना पैसा वापस मिल सकता है.
- जैसे-जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा, आपके पेशेवर जीवन में नए अवसर उत्पन्न हो सकते हैं.
- प्रभावशाली लोग आपके दायरे में आ सकते हैं और मूल्यवान मार्गदर्शन या सहायता प्रदान कर सकते हैं.
- अंतरराष्ट्रीय टैरिफ वॉर की वजह से लग्जरी या इम्पोर्टेड सामानों की बिक्री में थोड़ी गिरावट आ सकती है, जिसे संभालने के लिए आपको मार्केटिंग की नई रणनीति अपनानी होगी.
- करियर को लेकर कुछ कड़े फैसले लेने पड़ सकते हैं, जो आपकी भविष्य की दिशा तय करेंगे.
- कुछ बड़ी चुनौतियां आपके सामने आ सकती हैं, जिनका सामना आपको अपनी कूटनीतिक सूझ-बूझ और वेल विशर की एडवाइस लेते हुए करना होगा.
- इस दौरान स्टूडेंट्स का मन स्टडी से थोड़ा भटक सकता है और वे सोशल मीडिया पर ज्यादा समय बिता सकते हैं.
- अनुशासन बनाए रखना और काम टालने से बचना इस दौर को सफलतापूर्वक पार करने में सहायक होगा.
- प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को अपनी लगन और मेहनत जारी रखनी चाहिए.
- घर के किसी वरिष्ठ सदस्य की सेहत को लेकर मन थोड़ा चिंतित रहेगा, जिससे आपके खर्चों में वृद्धि हो सकती है.
- व्यवसाय से जुड़े हैं तो शुरुआत में मंदी का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन मिड-वीक तक स्थिति पूरी तरह पटरी पर लौट आएगी.
- सप्ताहांत की ओर, भावनात्मक संवेदनशीलता बढ़ सकती है.
- आपके जीवनसाथी या साथी के साथ छोटी-मोटी गलतफहमियाँ उत्पन्न हो सकती हैं, खासकर यदि तनाव या वित्तीय चिंताएँ संचार में बाधा डालती हैं.
- प्रेम संबंध मजबूत होंगे और सिंगल लोगों की लाइफ में किसी प्रभावशाली व्यक्ति की एंट्री हो सकती है। सेहत की दृष्टि से आपको कमर दर्द या पैरों में सूजन के प्रति सचेत रहना होगा.
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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
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Source: IOCL