Vrishabh Weekly Horoscope 2026: वृषभ 11-17 जनवरी राशिफल, कॉन्ट्रेक्ट पर कोई बड़ा काम मिल सकता है

Vrishabh Weekly Horoscope 2026: वृषभ 11-17 जनवरी राशिफल, कॉन्ट्रेक्ट पर कोई बड़ा काम मिल सकता है

Vrishabh Weekly Horoscope 11 to 17 january 2026: वृषभ राशि के जातकों के लिए जनवरी 2026 हफ्ता करियर, व्यापार, परिवार, प्रेम और सेहत के लिहाज से कैसा जाने वाला है? पढ़िए वृषभ साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 11 Jan 2026 01:57 PM (IST)
Vrishabh Weekly Horoscope 11 to 17 january 2026: साप्ताहिक राशिफल ग्रह गोचर और नक्षत्रों के आधारित होता है. इसके आधार पर जातक के स्वास्थ्य, वैवाहिक जीवन व प्रेम, धन-धान्य और समृद्धि, परिवार संबंधित जानकारी निकाली जाती है. कहते हैं वृषभ राशि वालों के लिए 11 से 17 जनवरी का राशिफल कैसे रहेगा यहां देखें-

वीक स्टार्टिंग गुड लक लिए है. करियर-बिज़नेस रिलेटेड गुड न्यूज़ मिल सकती है. एम्प्लॉयड पर्सन का मनचाही जगह पर ट्रांसफर या फिर प्रमोशन हो सकता है तो वहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में जुटे स्टूडेंट्स को कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी. बिजनेसमैन को अच्छा खासा लाभ होने जा रहा है. बिज़नेस एक्सटेंड की प्लानिंग सफल होती दिखाई देंगी.

सरकार से जुड़े किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से आपको लाभ की योजनाओं से जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा. कमीशन एंड कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वालों के लिए यह समय बहुत शुभ है. आपके हाथ कोई बड़ा काम लग सकता है. वर्किंग वुमन को अपने सीनियर एंड जूनियर से अपेक्षित सहयोग की प्राप्ति होगी. जिससे उनके काम समय पर पूरे होंगे और उनकी साख ऑफिस में बढ़ेगी.

मिड वीक में सुख-सुविधा से जुड़ी किसी चीज की प्राप्ति होगी, जिससे मन प्रसन्न रहेगा तो वहीं पिकनिक-पर्यटन आदि के योग बनेंगे. प्रेम संबंध की दृष्टि से आपके लिए पूरी तरह से अनुकूल है.लव पार्टनर के साथ प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा और आप उसके साथ सुखद पल बिताएंगे. संतान पक्ष से जुड़ी कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी, जिससे आपका समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा. इस दौरान परिवार के साथ हंसी-खुशी के पल बिताने के कई अवसर प्राप्त होंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं. इन्हें पत्रकारिता में 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जागृति सोनी बर्सले ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की. इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय और लाइफस्टाइल खबरों के अलावा वीडियो सेक्शन में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर भी लंबे समय तक काम किया है. खाली समय में इन्हें किताबें पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है. अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है. लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए ये अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं. इनका मकसद धर्म और ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं से लोगों को अवगत कराना ताकि हजारों साल पुराने इस ज्ञान को दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी बनाया जा सके. इन्हें संगीत व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी शौक है. महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए ये जागरुक भी करती रहती हैं.
Published at : 11 Jan 2026 01:32 PM (IST)
Taurus Vrishabh Rashifal 2026 Weekly Horoscope 2026
क्रिकेट
इंडिया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
टेलीविजन
क्रिकेट
इंडिया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
टेलीविजन
इंडिया
विश्व
हेल्थ
शिक्षा
ENT LIVE
Paisa LIVE
Paisa LIVE
ENT LIVE
ENT LIVE
