Vrishabh Weekly Horoscope 11 to 17 january 2026: साप्ताहिक राशिफल ग्रह गोचर और नक्षत्रों के आधारित होता है. इसके आधार पर जातक के स्वास्थ्य, वैवाहिक जीवन व प्रेम, धन-धान्य और समृद्धि, परिवार संबंधित जानकारी निकाली जाती है. कहते हैं वृषभ राशि वालों के लिए 11 से 17 जनवरी का राशिफल कैसे रहेगा यहां देखें-

वीक स्टार्टिंग गुड लक लिए है. करियर-बिज़नेस रिलेटेड गुड न्यूज़ मिल सकती है. एम्प्लॉयड पर्सन का मनचाही जगह पर ट्रांसफर या फिर प्रमोशन हो सकता है तो वहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में जुटे स्टूडेंट्स को कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी. बिजनेसमैन को अच्छा खासा लाभ होने जा रहा है. बिज़नेस एक्सटेंड की प्लानिंग सफल होती दिखाई देंगी.

सरकार से जुड़े किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से आपको लाभ की योजनाओं से जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा. कमीशन एंड कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वालों के लिए यह समय बहुत शुभ है. आपके हाथ कोई बड़ा काम लग सकता है. वर्किंग वुमन को अपने सीनियर एंड जूनियर से अपेक्षित सहयोग की प्राप्ति होगी. जिससे उनके काम समय पर पूरे होंगे और उनकी साख ऑफिस में बढ़ेगी.

मिड वीक में सुख-सुविधा से जुड़ी किसी चीज की प्राप्ति होगी, जिससे मन प्रसन्न रहेगा तो वहीं पिकनिक-पर्यटन आदि के योग बनेंगे. प्रेम संबंध की दृष्टि से आपके लिए पूरी तरह से अनुकूल है.लव पार्टनर के साथ प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा और आप उसके साथ सुखद पल बिताएंगे. संतान पक्ष से जुड़ी कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी, जिससे आपका समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा. इस दौरान परिवार के साथ हंसी-खुशी के पल बिताने के कई अवसर प्राप्त होंगे.

