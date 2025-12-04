हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलVrishabh Tarot Rashifal 2026: वृषभ टैरो राशि वालों के लिए कैसा रहेगा साल 2026?

Vrishabh Tarot Rashifal 2026: वृषभ टैरो राशि वालों के लिए कैसा रहेगा साल 2026?

Taurus yearly 2026 Tarot Horoscope: वृषभ राशि के लिए 2026 करियर और व्यापार में प्रगति, नए अवसर और लाभ का साल रहेगा. यात्राएं सफल होंगी, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर सावधानी जरूरी रहेगी.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 04 Dec 2025 02:39 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Taurus Yearly Horoscope 2026: साल 2026 वृषभ राशि वालों के लिए आर्थिक प्रगति, स्थिरता और समझदारी भरे फैसलों का वर्ष साबित होगा. इस वर्ष आपकी मेहनत रंग लाएगी और धीरे-धीरे जीवन में वह स्थायित्व आएगा जिसकी आप लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे. साल की शुरुआत में आय में मजबूती रहेगी और फरवरी के बाद वेतन वृद्धि, नया प्रोजेक्ट या अतिरिक्त आमदनी के योग बनेंगे. मध्य वर्ष निवेश, गहनों और मूल्यवान वस्तुओं के लिए अनुकूल रहेगा. सितंबर-अक्टूबर के बाद घर, वाहन या संपत्ति से जुड़ी बड़ी उपलब्धि संभव है. हालांकि अनावश्यक खर्च और कर्ज से बचना जरूरी रहेगा.

करियर और बिजनेस: यह साल आपके करियर के लिए सकारात्मक रहेगा. नौकरी करने वालों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. बिजनेस में विस्तार और नए कॉन्टैक्ट से लाभ होगा. आपकी योजनाएं धीरे-धीरे स्थिर सफलता की ओर बढ़ेंगी.

प्रेम और दांपत्य जीवन: रिश्तों में गहराई आएगी. साल की शुरुआत में पुराने रिश्तों में फिर से मिठास लौटेगी. आपसी भरोसा मजबूत होगा. दांपत्य जीवन में संवाद बनाए रखना जरूरी रहेगा.

परिवार: परिवार में कभी-कभी मतभेद हो सकते हैं, लेकिन आपकी समझदारी से स्थिति संभल जाएगी. दंपत्तियों के लिए संतान से जुड़ी शुभ खबर भी संभव है.

स्वास्थ्य: 2026 में मानसिक और भावनात्मक संतुलन पर विशेष ध्यान देना होगा. प्रकृति के साथ समय बिताना, योग और ध्यान आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा. पुराने स्वास्थ्य संबंधी कष्टों में भी सुधार के योग हैं.

उपाय:

  • माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं.
  • श्री सूक्तम् और लक्ष्मी मंत्रों का नियमित पाठ करें.

FAQs

प्रश्न 1: क्या 2026 में धन लाभ होगा?
हाँ, यह वर्ष धन वृद्धि और निवेश के लिए अच्छा रहेगा.

प्रश्न 2: प्रेम संबंधों के लिए साल कैसा रहेगा?
रिश्तों में मजबूती आएगी और भरोसा गहरा होगा.

प्रश्न 3: क्या स्वास्थ्य में सुधार होगा?
हाँ, विशेष रूप से मानसिक शांति और भावनात्मक संतुलन बेहतर होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
Read
Published at : 04 Dec 2025 02:39 PM (IST)
Tags :
Rashifal 2026 New Year 2026 Horoscope 2026 Taurus Horoscope 2026 Vrishabh Rashi 2026 Vrishabh Tarot Rashifal

Frequently Asked Questions

साल 2026 में वृषभ राशि वालों के लिए आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी?

साल 2026 आर्थिक प्रगति और स्थायित्व का वर्ष होगा. शुरुआत में आय मजबूत रहेगी और फरवरी के बाद वेतन वृद्धि या अतिरिक्त आमदनी के योग बनेंगे.

2026 में वृषभ राशि वालों के करियर और व्यवसाय के लिए क्या उम्मीदें हैं?

करियर सकारात्मक रहेगा, नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. व्यवसाय में विस्तार और नए संपर्कों से लाभ होगा, जिससे योजनाओं में स्थिरता आएगी.

प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए 2026 कैसा रहेगा?

रिश्तों में गहराई आएगी, पुराने संबंधों में मिठास लौटेगी और आपसी भरोसा मजबूत होगा. वैवाहिक जीवन में संवाद बनाए रखना महत्वपूर्ण होगा.

वृषभ राशि वालों को 2026 में स्वास्थ्य पर कितना ध्यान देना होगा?

मानसिक और भावनात्मक संतुलन पर विशेष ध्यान देना होगा. प्रकृति के साथ समय बिताना, योग और ध्यान लाभकारी रहेगा, पुराने कष्टों में सुधार के योग हैं.

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
India vs Russia Economy: भारत से आधी है रूस की GDP, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में कहां है रूस का नंबर?
भारत से आधी है रूस की GDP, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में कहां है रूस का नंबर?
बिहार
Bihar Politics: नीतीश कुमार फिर मारेंगे पलटी? RJD के दावे से बढ़ी सियासी गर्मी, JDU ने दी प्रतिक्रिया
नीतीश कुमार फिर मारेंगे पलटी? RJD के दावे से बढ़ी सियासी गर्मी, JDU ने दी प्रतिक्रिया
न्यूज़
जिस आलीशान महल में होगा पुतिन का स्वागत, जानें क्या है उसकी कीमत, कितना लग्जीरियस है हैदराबाद हाउस?
जिस आलीशान महल में होगा पुतिन का स्वागत, जानें क्या है उसकी कीमत, कितना लग्जीरियस है हैदराबाद हाउस?
क्रिकेट
क्विंटन डीकॉक के आउट होने पर विराट कोहली ने किया 'बाबा जी का ठुल्लू' वाला एक्शन, वीडियो वायरल
क्विंटन डीकॉक के आउट होने पर विराट कोहली ने किया 'बाबा जी का ठुल्लू' वाला एक्शन, वीडियो वायरल
Advertisement

वीडियोज

Indian Middle Class Debt Trap: बढ़ते Loan और घटती Savings की असल कहानी | Paisa Live
Putin India Visit: भारतीय मूल के रूस के विधायक Abhay Singh बोले, 'कोई देश नहीं टिक पाएगा' | PM Modi
Putin India Visit: भारतीय मूल के रूस के विधायक Abhay Singh बोले, 'कोई देश नहीं टिक पाएगा' | PM Modi
Putin India Visit: Delhi में पुतिन की यात्रा से पहले रुस हाऊस में फोटों प्रदर्शन | abp #shorts
Delhi Pollution: 'किस मौसम का मजा लें' | Priyanka Gandhi | abp #shorts
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
India vs Russia Economy: भारत से आधी है रूस की GDP, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में कहां है रूस का नंबर?
भारत से आधी है रूस की GDP, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में कहां है रूस का नंबर?
बिहार
Bihar Politics: नीतीश कुमार फिर मारेंगे पलटी? RJD के दावे से बढ़ी सियासी गर्मी, JDU ने दी प्रतिक्रिया
नीतीश कुमार फिर मारेंगे पलटी? RJD के दावे से बढ़ी सियासी गर्मी, JDU ने दी प्रतिक्रिया
न्यूज़
जिस आलीशान महल में होगा पुतिन का स्वागत, जानें क्या है उसकी कीमत, कितना लग्जीरियस है हैदराबाद हाउस?
जिस आलीशान महल में होगा पुतिन का स्वागत, जानें क्या है उसकी कीमत, कितना लग्जीरियस है हैदराबाद हाउस?
क्रिकेट
क्विंटन डीकॉक के आउट होने पर विराट कोहली ने किया 'बाबा जी का ठुल्लू' वाला एक्शन, वीडियो वायरल
क्विंटन डीकॉक के आउट होने पर विराट कोहली ने किया 'बाबा जी का ठुल्लू' वाला एक्शन, वीडियो वायरल
बॉलीवुड
चंद्रचूड़ सिंह की पुश्तैनी हवेली की इनसाइड तस्वीरें, करोड़ों की इस जायदाद को रिश्तेदारों ने हड़पा
चंद्रचूड़ सिंह की पुश्तैनी हवेली की इनसाइड तस्वीरें, करोड़ों की इस जायदाद को रिश्तेदारों ने हड़पा
न्यूज़
Explained: व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा कितना ऐतिहासिक, क्या रिश्ते और मजूबत होंगे, अमेरिका-यूरोप को जलन क्यों?
Explained: व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा कितना ऐतिहासिक, क्या रिश्ते और मजूबत होंगे, अमेरिका-यूरोप को जलन क्यों?
शिक्षा
दिल्ली के स्कूलों में आज से शुरू हो रहे नर्सरी एडमिशन, यहां देखें कौन से डॉक्यूमेंट की पड़ेगी जरूरत
दिल्ली के स्कूलों में आज से शुरू हो रहे नर्सरी एडमिशन, यहां देखें कौन से डॉक्यूमेंट की पड़ेगी जरूरत
हेल्थ
डब्ल्यूएचओ की चेतावनी, पाकिस्तान में एचआईवी संक्रमण ने लिया महामारी का रूप
डब्ल्यूएचओ की चेतावनी, पाकिस्तान में एचआईवी संक्रमण ने लिया महामारी का रूप
Paisa LIVE
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Paisa LIVE
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
ENT LIVE
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
ENT LIVE
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Embed widget