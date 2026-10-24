वृषभ साप्ताहिक राशिफल (Taurus Weekly Horoscope 25 to 31 October 2026)

सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, 25 से 31 अक्टूबर 2026 का यह सप्ताह वृषभ राशि के जातकों के लिए धन और समय के सटीक प्रबंधन की मांग कर रहा है. त्योहारी माहौल की व्यस्तताओं के बीच सेहत, बजट और पारिवारिक जिम्मेदारियों के प्रति विशेष रूप से सजग रहने की आवश्यकता होगी.

1. बिजनेस, बजट और धन लाभ (Business & Finance)

जेब से अधिक खर्च की आशंका: घर के रेनोवेशन (Renovation), लग्जरी लाइफस्टाइल और फेस्टिव सीजन की खरीदारी के चलते बजट से ज्यादा धन खर्च हो सकता है. अनपेक्षित खर्चों से बचने के लिए सप्ताह की शुरुआत से ही वित्तीय अनुशासन बनाए रखें.

प्रॉपर्टी विवाद को आपसी सुलह से निपटाएं: यदि किसी के साथ जमीन-जायदाद या संपत्ति से जुड़ा कोई पुराना विवाद चल रहा है, तो उसे कोर्ट-कचहरी ले जाने के बजाय आपसी बातचीत और समझौते से सुलझाने का प्रयास करें; कानूनी पचड़े में पड़ने से समय और धन दोनों का नुकसान हो सकता है.

2. करियर, नौकरी और शिक्षा (Career, Job & Education)

वर्किंग वुमन के लिए तालमेल की चुनौती: कामकाजी महिलाओं (Working Women) को इस हफ्ते ऑफिस के कामकाज और घर-परिवार की त्योहारी व्यवस्था के बीच संतुलन बनाने में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है; प्राथमिकताओं को तय करके चलें.

मिड वीक विवादों से दूरी, स्टूडेंट्स रखें फोकस: सप्ताह के मध्य में किसी भी तरह के कार्यक्षेत्रीय या सामाजिक वाद-विवाद से दूर रहने में ही आपकी भलाई है. फेस्टिवल सीजन की रौनक और चकाचौंध के बीच छात्रों (Students) का मन पढ़ाई से भटक सकता है; अपने अध्ययन का नियमित शेड्यूल न टूटने दें.

3. लव, फैमिली, यात्रा और स्वास्थ्य (Love, Family & Health)

वाहन सावधानी से चलाएं, चोट-चपेट का अलर्ट: त्योहारी भागदौड़ के दौरान वाहन बहुत संभलकर चलाएं, चोट-चपेट लगने की आशंका बन रही है. लंबी दूरी की यात्रा (Travelling) के दौरान अपने कीमती सामान और स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें.

लाइफ पार्टनर की सेहत की चिंता: वैवाहिक जीवन में जीवनसाथी के स्वास्थ्य में मौसमी उतार-चढ़ाव आ सकता है, जिससे आपका मन थोड़ा चिंतित रह सकता है. उनकी देखभाल में सहयोग दें.

शुभ रंग: सफेद और गुलाबी

शुभ अंक: 6 और 2

साप्ताहिक अचूक उपाय: पूरे सप्ताह प्रतिदिन माता महालक्ष्मी को खीर या सफेद मिष्ठान्न का भोग लगाएं और 'ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः' का जप करें. शुक्रवार को किसी जरूरतमंद कन्या या निर्धन को दूध, मिश्री अथवा सफेद वस्त्र भेंट करें. यात्रा पर निकलने से पहले भगवान शिव को जल अर्पित करें. इससे फिजूलखर्ची पर रोक लगेगी, दुर्घटनाओं से रक्षा होगी और परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी.

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