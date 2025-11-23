हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Taurus Weekly Horoscope (23 से 29 नवंबर 2025): वृषभ राशि इस सप्ताह आत्मविश्वास और ऊर्जा से भरा रहेगा!

Taurus Weekly Horoscope: वृषभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह खुशियों से भरा रहेगा, ऐसे में व्यापार, प्यार और सेहत के बारे में सब-कुछ जानने के लिए पढ़िए वृषभ राशि का साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Neshat Anjum | Updated at : 23 Nov 2025 03:15 PM (IST)
Preferred Sources

Vrishabh Saptahik Rashifal 23 to 29 November 2025: यह सप्ताह आत्मविश्वास और ऊर्जा से भरा हुआ रहेगा. इस सप्ताह की शुरुआत ही सौभाग्य लेकर आएगी. ऑफिस में रुका हुआ काम पूरा होगा और आपकी मेहनत का अच्छा फल मिलने के योग बनेंगे.  कुल मिलाकर यह पूरा सप्ताह प्रगति, सम्मान और खुशियों से भरा रहेगा.

बिजनेस राशिफल:
व्यवसाय में बड़ा लाभ मिलने की संभावना है.  बिजनेस एक्सटेंशन की प्लानिंग सफल होगी और नए कॉन्ट्रैक्ट आपके हाथ लग सकते हैं.  सरकार या किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से लाभकारी योजनाओं से जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा. कमीशन और कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वालों के लिए यह सप्ताह अत्यंत भाग्यशाली है.

नौकरी राशिफल:
एम्प्लॉयीज़ के लिए यह सप्ताह बेहद सकारात्मक है.  मनचाही पोस्टिंग, प्रमोशन या ट्रांसफर की गुड न्यूज़ मिल सकती है. ऑफिस में सीनियर्स और जूनियर्स दोनों का सहयोग मिलेगा. विशेष रूप से वर्किंग वुमन के लिए यह समय सम्मान और आत्मविश्वास बढ़ाने वाला होगा.

लव और फैमिली राशिफल:
प्रेम जीवन पूरी तरह खुशियों से भरा रहेगा. पार्टनर के साथ तालमेल बढ़िया रहेगा और साथ में सुखद पल बिताने का सुनहरा मौका मिलेगा. दांपत्य जीवन में खुशी और सामंजस्य बना रहेगा. संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जिससे परिवार में उत्साह बढ़ेगा.  वीकेंड पर परिवार के साथ पिकनिक पर जाने का सुभ योग बन रहा है.

युवा और विद्यार्थी राशिफल:
कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्रों को कोई शुभ सूचना मिल सकती है. युवाओं को करियर से जुड़ी नई दिशा या अवसर प्राप्त हो सकते हैं.

हेल्थ राशिफल
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.  मानसिक प्रसन्नता और ऊर्जा बनी रहेगी.  हल्का व्यायाम और संतुलित आहार आपको पूरी तरह से फिट रखेगा.

भाग्यशाली अंक: 6
भाग्यशाली रंग: सफेद
उपाय: शुक्रवार को माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं और घर में सुगंधित दीपक जलाएं.

FAQs
Q1: क्या इस सप्ताह प्रमोशन के योग हैं?
A1: हां, मनचाही पोस्टिंग या प्रमोशन मिल सकता है.

Q2: क्या बिज़नेस में विस्तार करना उचित है?
A2: बिल्कुल, यह समय प्लानिंग को आगे बढ़ाने और विस्तार करने के लिए शुभ है.

Q3: क्या स्वास्थ्य ठीक रहेगा?
A3: हां, स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, बस हल्का व्यायाम जारी रखें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 23 Nov 2025 03:15 PM (IST)
Tags :
Weekly Horoscope Taurus Weekly Horoscope Vrishabh Saptahik
और पढ़ें
