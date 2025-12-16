वृषभ साप्ताहिक राशिफल 14 - 20 दिसंबर 2025: सोच-समझकर फैसले लें, आर्थिक संतुलन बनाए रखना होगा

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलवृषभ साप्ताहिक राशिफल 14 - 20 दिसंबर 2025: सोच-समझकर फैसले लें, आर्थिक संतुलन बनाए रखना होगा

Taurus Weekly Horoscope: वृषभ राशि के जातकों के लिए दिसंबर 2025 का ये हफ्ता करियर, व्यापार, परिवार, प्रेम और सेहत के लिहाज से कैसा जाने वाला है? पढ़िए वृषभ राशि का साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 16 Dec 2025 10:05 AM (IST)
Vrishabh Saptahik Rashifal 14 to 20 December 2025: इस सप्ताह वृषभ राशि के जातकों को जीवन के हर क्षेत्र में सोच-समझकर कदम बढ़ाने की आवश्यकता रहेगी. सप्ताह की शुरुआत में कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले उसके दूरगामी परिणामों पर विचार करना जरूरी होगा. 

मिड वीक में आपके कार्य अपेक्षा से धीमी गति से पूरे होते नजर आएंगे. कामकाज के सिलसिले में अधिक भागदौड़ करनी पड़ सकती है, लेकिन परिश्रम के अनुरूप परिणाम न मिलने से मन थोड़ा खिन्न रह सकता है. हालांकि राहत की बात यह रहेगी कि परिवार और करीबी लोग हर परिस्थिति में आपका साथ देंगे. सप्ताह के उत्तरार्ध में स्थितियां धीरे-धीरे संभलने लगेंगी, लेकिन फिर भी सतर्कता बनाए रखना आवश्यक होगा.

स्वास्थ्य राशिफल

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह सप्ताह मध्यम फलदायी रहेगा. मानसिक तनाव और आर्थिक चिंताएं आपकी सेहत को प्रभावित कर सकती हैं. सिरदर्द, थकान, अनिद्रा या पाचन से जुड़ी समस्या उभर सकती है. समय पर भोजन न करना और ज्यादा भागदौड़ करने से कमजोरी महसूस हो सकती है. योग, प्राणायाम और पर्याप्त नींद आपके लिए बेहद लाभकारी साबित होगी. किसी पुरानी बीमारी से ग्रस्त जातकों को नियमित दवा और चिकित्सकीय सलाह में लापरवाही नहीं करनी चाहिए.

व्यवसाय राशिफल

व्यवसाय से जुड़े जातकों के लिए यह सप्ताह सावधानी से चलने का संकेत दे रहा है. किसी नए निवेश, साझेदारी या विस्तार योजना को फिलहाल टालना बेहतर रहेगा. धन फंसने की आशंका बनी रहेगी. बाजार में उतार-चढ़ाव का असर आपके व्यापार पर पड़ सकता है. लेन-देन में पारदर्शिता बनाए रखें और किसी पर आंख मूंदकर भरोसा न करें. मिड वीक के बाद पुराने ग्राहकों या संपर्कों से लाभ की संभावना बन सकती है.

नौकरी राशिफल

नौकरीपेशा लोगों को इस सप्ताह अपने सीनियर और जूनियर दोनों के साथ बेहतर तालमेल बनाकर चलना होगा. कार्यस्थल पर किसी गलतफहमी के कारण तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है. क्रोध और भावुकता में आकर कोई भी बड़ा निर्णय न लें. काम का दबाव अधिक रह सकता है, लेकिन धैर्य और अनुशासन बनाए रखने से स्थिति नियंत्रण में रहेगी. सप्ताह के अंत में किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी की सराहना मिल सकती है.

करियर राशिफल

करियर के लिहाज से यह सप्ताह मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा. जो लोग करियर में बदलाव या नई दिशा की सोच रहे हैं, उन्हें फिलहाल रुककर सही समय का इंतजार करना चाहिए. जल्दबाजी में लिया गया फैसला नुकसान पहुंचा सकता है. प्रतियोगी परीक्षा या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे जातकों को अधिक मेहनत करनी पड़ेगी. निरंतर प्रयास से आने वाले समय में अच्छे अवसर प्राप्त होंगे.

प्रेम और पारिवारिक जीवन

प्रेम संबंधों में इस सप्ताह संयम रखना जरूरी होगा. छोटी-छोटी बातों पर विवाद बढ़ सकता है. अपने पार्टनर की भावनाओं को समझने की कोशिश करें और संवाद बनाए रखें. अविवाहित जातकों के लिए नए रिश्ते की संभावना बन सकती है, लेकिन जल्द फैसला लेने से बचें.
पारिवारिक जीवन में कुछ आर्थिक मुद्दों को लेकर चर्चा हो सकती है, लेकिन परिवारजनों का सहयोग आपको मानसिक संबल देगा. बुजुर्गों की सलाह आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी.

युवा और छात्र राशिफल

युवा वर्ग और छात्रों के लिए यह सप्ताह ध्यान और अनुशासन की परीक्षा लेने वाला रहेगा. पढ़ाई में मन भटक सकता है. सोशल मीडिया या गैरजरूरी गतिविधियों से दूरी बनाकर रखें. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को अतिरिक्त मेहनत करनी होगी. सही रणनीति और निरंतर अभ्यास से सफलता के योग बनेंगे. करियर को लेकर भ्रम की स्थिति में किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह अवश्य लें.

भाग्यशाली अंक: 6
भाग्यशाली रंग: सफेद और हल्का नीला

उपाय

  • शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को सफेद फूल अर्पित करें.
  • किसी जरूरतमंद को चावल या दूध का दान करें.
  • धन के लेन-देन में पारदर्शिता रखें और उधार देने से बचें.
  • रोज़ सुबह शांत मन से “ॐ शुक्राय नमः” मंत्र का 108 बार जाप करें.

FAQs 

प्रश्न 1: क्या इस सप्ताह निवेश करना लाभकारी रहेगा?
उत्तर: नहीं, इस सप्ताह नए निवेश से बचना बेहतर रहेगा.

प्रश्न 2: क्या नौकरी में बदलाव के योग हैं?
उत्तर: फिलहाल बदलाव से अधिक स्थिरता बनाए रखना उचित रहेगा.

प्रश्न 3: स्वास्थ्य को लेकर किस बात का ध्यान रखें?
उत्तर: तनाव कम रखें, नियमित दिनचर्या अपनाएं और पर्याप्त आराम करें.

प्रश्न 4: प्रेम संबंधों में क्या सावधानी जरूरी है?
उत्तर: संवाद बनाए रखें और गुस्से में कोई निर्णय न लें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 16 Dec 2025 10:05 AM (IST)
Taurus Horoscope Weekly Horoscope Vrishabh Rashifal Vrishabh
Yamuna Expressway News: कई गाड़ियों में टक्कर, वाहनों में लगी आग, कई लोग हताहत | Weather Update
Mohali Kabaddi Firing: Mohali में कबड्डी खिलाड़ी Rana Balachauria की गोली मारकर कर दी हत्या |ABP NEWS
Crime News: यमुनानगर में सिर कटी लाश की गुत्थी सुलझी, आरोपी बिलाल गिरफ्तार | Haryana
दिलजले आशिक की खौफनाक दस्तक
'नबीन' अध्यक्ष.. बंगाल है लक्ष्य? | Nitin Nabin | BJP | PM Modi | Janhit With Chitra
Embed widget