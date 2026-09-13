Taurus Weekly Horoscope: 13 सितंबर से 19 सितंबर 2026 के इस सप्ताह में ग्रहों का गोचर वृषभ राशि के जातकों के लिए पारिवारिक उल्लास, व्यापारिक विस्तार और करियर में वित्तीय लाभ के शुभ अवसर लेकर आ रहा है. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के ग्रह-गोचर विश्लेषण के अनुसार, सप्ताह की शुरुआत आपके घर-परिवार में मांगलिक ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार करेगी.

बिजनेस में ग्राहकों का विश्वास बढ़ेगा, नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन व इंक्रीमेंट से जुड़ी शुभ खबरें मिल सकती हैं और सरकारी मामलों में राहत मिलेगी. मध्य सप्ताह में की गई यात्राएं भी आर्थिक व व्यक्तिगत दृष्टि से फलदायी साबित होंगी.

बिजनेस और फाइनेंस साप्ताहिक राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक और आर्थिक दृष्टि से यह पूरा सप्ताह वृषभ राशि के कारोबारियों के लिए ग्रोथ से भरपूर और लाभप्रद रहने वाला है. पुराने ग्राहकों (Existing Customers) से आपको बड़े रिपीट ऑर्डर्स प्राप्त होंगे, वहीं बाजार में नए ग्राहकों से भी शानदार रिस्पॉन्स और व्यावसायिक पूछताछ देखने को मिलेगी. यदि किसी सरकारी डॉक्यूमेंट, जीएसटी/टैक्स असेसमेंट या किसी प्रशासनिक नोटिस से जुड़ा कोई मामला अटका हुआ था, तो वह इस सप्ताह आपसी बातचीत और स्पष्टीकरण से शांतिपूर्वक सुलझ सकता है; बस किसी भी स्तर पर कागजी कार्रवाई और कानूनी औपचारिकताओं में रत्ती भर भी लापरवाही न बरतें. मध्य सप्ताह में की गई व्यावसायिक यात्राएं मुनाफे के नए रास्ते खोलेंगी.

करियर और जॉब साप्ताहिक राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए यह सप्ताह कार्यस्थल पर सम्मान, पदोन्नति और वित्तीय लाभ की दृष्टि से बेहद शानदार रहेगा. ऑफिस में आपके समर्पण और उत्कृष्ट प्रदर्शन की खुलकर सराहना की जाएगी. यदि आप लंबे समय से प्रमोशन (पदोन्नति) या सैलरी हाइक (वेतन वृद्धि) की उम्मीद कर रहे थे, तो इस संबंध में प्रबंधन से चल रही बातचीत पूरी तरह आपके पक्ष में जा सकती है. आपके सुझावों को महत्व मिलेगा और सहकर्मियों का सहयोग भी कार्यक्षेत्र में आपको मजबूती प्रदान करेगा.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से सप्ताह की शुरुआत (वीक स्टार्टिंग) अत्यंत सुखद, भावनात्मक और पॉजिटिव माहौल के साथ होगी. घर में किसी मांगलिक कार्यक्रम, धार्मिक पूजा-पाठ, सगाई (Engagement) या पारिवारिक सेलिब्रेशन की योजना बन सकती है, जिससे सभी परिजन एक साथ जुटेंगे. दांपत्य जीवन में मधुरता रहेगी और जीवनसाथी के साथ रिश्ते में गहरा विश्वास व आत्मीयता देखने को मिलेगी.

शिक्षा, संगीत और समाज सेवा (Education, Music & Politics)

विद्यार्थी वर्ग (Students) इस पूरे सप्ताह अपनी पढ़ाई और प्रतियोगी तैयारियों पर बहुत अच्छा फोकस बनाए रखेंगे, जिससे जटिल विषयों को समझने में आसानी होगी. वहीं संगीतकारों और कलाकारों (Musicians & Artists) के लिए किसी बड़े सांस्कृतिक प्रोग्राम या इवेंट की फाइनल लिस्ट में नाम शामिल होने की प्रबल संभावना बन रही है. राजनीति और समाज सेवा से जुड़े जातकों की सार्वजनिक मंचों पर सक्रियता बढ़ेगी, जिससे समाज में उनका रसूख और जनसमर्थन मजबूत होगा.

स्वास्थ्य के नजरिए से यह सप्ताह वृषभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा और ऊर्जावान रहेगा. शारीरिक स्फूर्ति और मानसिक शांति बनी रहेगी. खान-पान में सात्विकता बनाए रखें और दिनचर्या को अनुशासित रखें. सप्ताह के मध्य (Mid-Week) में किसी जरूरी काम के सिलसिले में अचानक यात्रा का योग बन सकता है; यह यात्रा आपके लिए पूर्णतः सुरक्षित, सुखद और हर दृष्टि से लाभदायक सिद्ध होगी.

शुभ रंग: सफेद, क्रीम और हल्का नीला

शुभ अंक: 6 और 2

दिशा शूल: सप्ताहांत में दक्षिण दिशा की यात्रा में सावधानी बरतें.

इस सप्ताह का अचूक उपाय: शुक्रवार के दिन मां महालक्ष्मी और भगवान शिव की विधिवत पूजा करें. शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, सफेद चंदन और अक्षत डालकर अभिषेक करें. कनकधारा स्तोत्र या श्री सूक्त का पाठ करें. शनिवार की शाम पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें और किसी जरूरतमंद कन्या या गरीब व्यक्ति को सफेद मिष्ठान, फल या भोजन का दान करें; इससे सरकारी व कानूनी अड़चनें दूर होंगी, सैलरी हाइक के योग मजबूत होंगे और परिवार में खुशहाली बनी रहेगी.

FAQs

Q1. 13 से 19 सितंबर 2026 के सप्ताह में वृषभ राशि के कारोबारियों को क्या वित्तीय लाभ मिलेंगे?

Ans. पुराने ग्राहकों से रिपीट ऑर्डर और नए ग्राहकों से शानदार रिस्पॉन्स मिलेगा, साथ ही सरकारी डॉक्यूमेंट व टैक्स से जुड़ा विवाद बातचीत से सुलझ जाएगा.

Q2. इस सप्ताह नौकरीपेशा जातकों के लिए सैलरी और प्रमोशन को लेकर क्या संकेत हैं?

Ans. कार्यक्षेत्र में आपके काम की सराहना होगी और प्रमोशन या सैलरी हाइक से संबंधित बातचीत आपके पक्ष में जाने के पूरे आसार हैं.

Q3. इस सप्ताह विद्यार्थियों, संगीतकारों और यात्रा को लेकर क्या भविष्यवाणी है?

Ans. छात्रों का पढ़ाई में शानदार फोकस रहेगा, संगीतकारों का नाम बड़े प्रोग्राम की लिस्ट में शामिल हो सकता है और मध्य सप्ताह की यात्रा लाभप्रद रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.