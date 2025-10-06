हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलTaurus Weekly Horoscope (06 to 12 October): वृषभ राशि इस सप्ताह बच्चों के करियर में सुधार होगा, अपने सहकर्मियों से सावधान रहना होगा

Taurus Weekly Horoscope : यह नया सप्ताह वृषभ राशि के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य (Astrologer) सुरेश श्रीमाली से जानें वृषभ के लिए ये सप्ताह प्यार, परिवार, धन, सेहत के लिहाज से कैसा रहने वाला है?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 06 Oct 2025 01:54 AM (IST)
Taurus Saptahik Rashifal 06 to 12 October, 2025: इस सप्ताह वृषभ राशि के जातकों की स्थिति शुरुआती दिनों में काफी मजबूत रहेगी. जो काम पहले अटके हुए थे, वे आसानी से सुलझ सकते हैं. संतान की शिक्षा और करियर से जुड़ी योजनाएँ सफल होंगी. ध्यान रहे कि इस समय दिल से ज़्यादा दिमाग से निर्णय लें, तभी बेहतर परिणाम मिलेंगे. किसी भी विवादित विषय को तूल न दें, वरना समस्या बढ़ सकती है.

स्वास्थ्य राशिफल

बदलते मौसम का असर सेहत पर दिखाई देगा. गला खराब, खांसी-जुकाम जैसी छोटी बीमारियाँ परेशान कर सकती हैं. इम्यूनिटी मजबूत करने के लिए खानपान पर ध्यान दें और ठंडी चीज़ों से परहेज़ करें.

व्यवसाय राशिफल

बिज़नेस से जुड़े काम इस सप्ताह थोड़े धीमे रह सकते हैं. अगर आप अपनी ऊर्जा मार्केटिंग, नए क्लाइंट जोड़ने और बकाया पेमेंट वसूलने में लगाएंगे तो बेहतर लाभ मिलेगा. आर्थिक स्थिति मज़बूत रहेगी, लेकिन साथ ही अपने सहयोगियों, जूनियर्स और सीनियर्स की गतिविधियों पर पैनी नज़र रखें. कोई आपके खिलाफ चाल चल सकता है.

नौकरी राशिफल

ऑफिस में आपके काम की सराहना होगी, लेकिन कुछ लोग जलन या विरोध की भावना से परेशानी खड़ी कर सकते हैं. धैर्य और संयम से काम करें. जल्दबाज़ी में लिया गया निर्णय आपके लिए हानिकारक हो सकता है.

लव व परिवार राशिफल

लव पार्टनर का पूरा सहयोग और भावनात्मक संबल मिलेगा. अविवाहित जातकों के प्रेम संबंधों में नज़दीकियाँ बढ़ेंगी. परिवार में शांति का माहौल रहेगा, लेकिन कोर्ट-कचहरी या विवादित मामलों में सावधानी जरूरी है.

युवा राशिफल

युवाओं को पढ़ाई के साथ-साथ प्रतियोगी परीक्षाओं पर पूरा ध्यान देना होगा. यह समय आलस्य छोड़कर आगे बढ़ने का है. फालतू दोस्तों के चक्कर में समय न गँवाएँ.

उपाय

इस सप्ताह देवी लक्ष्मी को लाल फूल अर्पित करें और "श्री सूक्त" का पाठ करें. आर्थिक स्थिति मज़बूत होगी.

  • शुभ अंक: 6

  • शुभ रंग: गुलाबी

  • शुभ दिन: शुक्रवार

FAQs

Q1. क्या वृषभ राशि वालों को इस सप्ताह कोर्ट केस में राहत मिलेगी?
नहीं, इस सप्ताह कोर्ट से जुड़े मामलों में उलझनें बढ़ सकती हैं. धैर्य रखें.

Q2. क्या वृषभ राशि वालों के लिए निवेश शुभ रहेगा?
हाँ, लेकिन सोच-समझकर और विशेषज्ञ की सलाह लेकर ही निवेश करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यताजानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 06 Oct 2025 01:54 AM (IST)
Saptahik Rashifal Taurus Weekly Horoscope Vrishabh Saptahik Rashifal
Embed widget