धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Vrishabh Rashifal 9 November 2026: 6वें चंद्रमा से शत्रुओं पर विजय, सौभाग्य योग में बिजनेस यात्रा से भारी लाभ व अटके काम होंगे पूरे

Aaj Ka Vrishabh Rashifal 9 November 2026: 6वें चंद्रमा से शत्रुओं पर विजय, सौभाग्य योग में बिजनेस यात्रा से भारी लाभ व अटके काम होंगे पूरे

Aaj Ka Vrishabh Rashifal 9 November 2026: वृषभ राशि का दैनिक राशिफल! 6th चंद्रमा, सौभाग्य योग, बिजनेस यात्रा से लाभ, वर्कलोड, शत्रुओं पर विजय व सोमवार के अचूक उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 09 Nov 2026 03:10 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Vrishabh Rashifal 9 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज दिनभर आपकी राशि से 6वें भाव यानी षष्ठ भाव (रोग, ऋण, शत्रु, प्रतिस्पर्धा, सेवा व दैनिक कार्यभार स्थान) में तुला राशि में संचरण कर रहे हैं. षष्ठ भाव में चंद्रमा की मजबूत उपस्थिति के शुभ प्रभाव से आप अपने गुप्त व प्रत्यक्ष शत्रुओं और विरोधियों पर पूरी तरह विजय पाने में सक्षम होंगे; कोर्ट-कचहरी या विवादित मामलों में आपका पक्ष भारी रहेगा.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 9 November 2026)

  • दिनांक: 9 नवंबर 2026, सोमवार
  • तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि दोपहर 12:32 बजे तक, तत्पश्चात कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा तिथि
  • नक्षत्र: सुबह 07:24 बजे तक स्वाति नक्षत्र, तत्पश्चात पूरे दिन-रात विशाखा नक्षत्र
  • शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और सौभाग्य योग
  • चंद्र गोचर: चंद्रमा दिनभर तुला राशि (आपकी राशि से छठे भाव) में रहेंगे, इसके बाद मध्य रात्रि 02:48 बजे वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे
  • शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):
  • प्रातः काल: सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक (शुभ का चौघड़िया)
  • सायंकाल: दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)
  • अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय लेन-देन, नए सौदे या बड़े निवेश शुरू करने से बचें)
  • शुभ यात्रा दिशा: पूर्व दिशा

1. बिजनेस और यात्रा (Business & Customer Feedback)

सौभाग्य योग से व्यावसायिक यात्रा लाभप्रद: सौभाग्य योग के शुभ प्रभाव से व्यापार के सिलसिले में की जाने वाली यात्राएं (Business Related Travelling) बेहद शुभ, उद्देश्यपूर्ण और भारी लाभप्रद साबित होंगी.

रिलेटेड स्टोरी >>

राशिफल
Aries Daily Horoscope 9 November 2026: बिजनेस नेटवर्किंग इवेंट्स से मिलेगा बड़ा फायदा, दांपत्य जीवन में मिलेगा शुभ समाचार; पढ़ें सोमवार का उपाय
Aries Daily Horoscope 9 November 2026: बिजनेस नेटवर्किंग इवेंट्स से मिलेगा बड़ा फायदा, दांपत्य जीवन में मिलेगा शुभ समाचार; पढ़ें सोमवार का उपाय
राशिफल
टैरो राशिफल 9 नवंबर 2026: धनु को पार्टनरशिप में भारी धन लाभ, कर्क को प्रॉपर्टी सौदों से बंपर मुनाफा; जानें 12 राशियों का भाग्य
टैरो राशिफल 9 नवंबर 2026: धनु को पार्टनरशिप में भारी धन लाभ, कर्क को प्रॉपर्टी सौदों से बंपर मुनाफा; जानें 12 राशियों का भाग्य
राशिफल
Kal Ka Rashifal 9 November 2026: सोमवार को सौभाग्य योग से इन 6 राशियों को बड़ा लाभ, सिंह को प्रमोशन और कन्या राशि को बड़ा ऑर्डर!
Kal Ka Rashifal 9 November 2026: सोमवार को सौभाग्य योग से इन 6 राशियों को बड़ा लाभ, सिंह को प्रमोशन और कन्या राशि को बड़ा ऑर्डर!
राशिफल
Aaj Ka Kanya Rashifal 8 November 2026: दूसरे चंद्रमा का प्रभाव, मार्केटिंग वालों का टाइट शेड्यूल और खिलाड़ियों में हाई एनर्जी; पढ़ें राशिफल
Aaj Ka Kanya Rashifal 8 November 2026: दूसरे चंद्रमा का प्रभाव, मार्केटिंग वालों का टाइट शेड्यूल और खिलाड़ियों में हाई एनर्जी; पढ़ें राशिफल

कस्टमर फीडबैक से समझें मार्केट स्थिति: व्यापारियों को सलाह है कि वे समय-समय पर बाजार में ग्राहकों से अपने प्रॉडक्ट्स और सेवाओं का फीडबैक (Customer Feedback) लेते रहें; इससे आपको मार्केट में अपनी वास्तविक स्थिति का सही आकलन करने में मदद मिलेगी.

अति-उत्साह में फैसले लेने से बचें न्यू बिजनेसमैन: नए कारोबारियों (New Businessmen) को विशेष सतर्कता बरतनी होगी. अत्यधिक उत्साहित या भावुक होकर कोई भी बड़ा व्यावसायिक निर्णय न लें, अन्यथा आप किसी अवांछित परेशानी या कानूनी पचड़े में फंस सकते हैं.

2. करियर और नौकरी (Career & Heavy Workload)

प्रभावशाली व्यक्ति से पूरे होंगे अटके काम: नौकरीपेशा जातक (Employed Persons) कार्यक्षेत्र में किसी सीनियर अधिकारी या किसी प्रभावशाली व्यक्ति के सहयोग से अपने लंबे समय से अटके हुए पेचीदा प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में कामयाब रहेंगे.

अत्यधिक वर्कलोड, पर आत्मविश्वास से समय पूर्व होंगे काम: दफ्तर में वर्कलोड काफी ज्यादा हो सकता है, जिसके चलते आप दिनभर व्यस्त रहेंगे. हालांकि, आपके भीतर गजब का आत्मविश्वास देखने को मिलेगा, जिसके बल पर आप अपने सभी जरूरी टास्क समय से पहले ही निपटा लेंगे.

3. लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Family, Love & Education)

फैमिली में बदला रवैया करेगा हैरान, लव लाइफ में मुलाकातें: घर-परिवार में आपका बदला-बदला और परिपक्व रवैया सभी सदस्यों को आश्चर्यचकित कर सकता है. वहीं, प्रेम संबंधों (Love Life) में व्यस्तता के बावजूद मिलने-जुलने का सिलसिला जारी रहेगा, जिससे दोनों के बीच भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा.

छात्र तोड़ेंगे लैंग्वेज बैरियर: विद्यार्थी वर्ग (Students) किसी नई भाषा या तकनीकी शब्दावली (Language Barrier) के भय को पूरी तरह पीछे छोड़ते हुए कुछ नया सीखने का साहसिक प्रयास करेंगे, जिससे उनकी स्किल्स में बड़ा सुधार आएगा.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: षष्ठ चंद्रमा के कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहेगी, लेकिन अत्यधिक वर्कलोड और व्यस्त दिनचर्या से शाम को मांसपेशियों में खिंचाव या हल्की थकान हो सकती है. पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और सुपाच्य भोजन लें.

लकी कलर: रेड (लाल)

लकी नंबर: 3

अनलकी नंबर: 7

सोमवार विशेष अचूक उपाय: आज सोमवार, अमावस्या/प्रतिपदा के पावन संयोग पर षष्ठ भाव के चंद्रमा के शुभ फलों में वृद्धि और भगवान शिव की कृपा पाने हेतु प्रातः काल शिवलिंग पर शुद्ध जल में कच्चा गाय का दूध, थोड़ा सा गंगाजल, सफेद चंदन और काले तिल मिलाकर अभिषेक करें तथा 'ॐ नमः शिवाय' व 'महामृत्युंजय मंत्र' का 108 बार जप करें.

सायंकाल के समय शिव मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जलाकर 'शिव चालीसा' का पाठ करें. किसी जरूरतमंद या सफाईकर्मी को दूध, सफेद वस्त्र अथवा भोजन का दान करें. इससे शत्रुओं का भय समाप्त होगा, कार्यक्षेत्र में आ रहे अत्यधिक वर्कलोड का तनाव दूर होगा और व्यापारिक यात्राओं में सफलता मिलेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 09 Nov 2026 03:10 AM (IST)
Tags :
Daily Horoscope Horoscope Today Vrishabh Rashifal Taurus Horoscope Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Aries Daily Horoscope 9 November 2026: बिजनेस नेटवर्किंग इवेंट्स से मिलेगा बड़ा फायदा, दांपत्य जीवन में मिलेगा शुभ समाचार; पढ़ें सोमवार का उपाय
Aries Daily Horoscope 9 November 2026: बिजनेस नेटवर्किंग इवेंट्स से मिलेगा बड़ा फायदा, दांपत्य जीवन में मिलेगा शुभ समाचार; पढ़ें सोमवार का उपाय
राशिफल
टैरो राशिफल 9 नवंबर 2026: धनु को पार्टनरशिप में भारी धन लाभ, कर्क को प्रॉपर्टी सौदों से बंपर मुनाफा; जानें 12 राशियों का भाग्य
टैरो राशिफल 9 नवंबर 2026: धनु को पार्टनरशिप में भारी धन लाभ, कर्क को प्रॉपर्टी सौदों से बंपर मुनाफा; जानें 12 राशियों का भाग्य
राशिफल
Kal Ka Rashifal 9 November 2026: सोमवार को सौभाग्य योग से इन 6 राशियों को बड़ा लाभ, सिंह को प्रमोशन और कन्या राशि को बड़ा ऑर्डर!
Kal Ka Rashifal 9 November 2026: सोमवार को सौभाग्य योग से इन 6 राशियों को बड़ा लाभ, सिंह को प्रमोशन और कन्या राशि को बड़ा ऑर्डर!
राशिफल
Aaj Ka Kanya Rashifal 8 November 2026: दूसरे चंद्रमा का प्रभाव, मार्केटिंग वालों का टाइट शेड्यूल और खिलाड़ियों में हाई एनर्जी; पढ़ें राशिफल
Aaj Ka Kanya Rashifal 8 November 2026: दूसरे चंद्रमा का प्रभाव, मार्केटिंग वालों का टाइट शेड्यूल और खिलाड़ियों में हाई एनर्जी; पढ़ें राशिफल
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: यूपी की सियासत में श्रीकृष्ण पर 'महाभारत'! | UP Election 2027 | Krishna | ABP
UP Elections 2027: यूपी के रण में कृष्ण की एंट्री | CM Yogi | Breaking | Akhilesh Yadav | BJP
US Elections Inside Story: Donald Trump का दबदबा टूटा, बाजार खुशी से झूमा... | Share Market
Sansani: LOVE...शादी...और 'डेथ गेम' !
UP Elections 2027: श्रीकृष्ण पर BJP-SP में Poster War शुरू! चुनाव से पहले गरमाई यूपी की सियासत
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
दिवाली पर सैनिकों के बीच पहुंचे केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, जवानों को खिलाई मिठाई
दिवाली पर सैनिकों के बीच पहुंचे केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, जवानों को खिलाई मिठाई
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'हमेशा के लिए दफन हो जाएगी सपा और कांग्रेस की राजनीति', विपक्ष पर भड़के CM योगी
'हमेशा के लिए दफन हो जाएगी सपा और कांग्रेस की राजनीति', विपक्ष पर भड़के CM योगी
विश्व
नेतन्याहू के प्रतिद्वंद्वी आइजेनकोट को सरकार बनाने का मिलेगा पहला मौका, जानिए 10 बड़ी बातें
नेतन्याहू के प्रतिद्वंद्वी आइजेनकोट को सरकार बनाने का मिलेगा पहला मौका, जानिए 10 बड़ी बातें
क्रिकेट
'मोहम्मद शमी ने मेरी काफी मदद की', टीम इंडिया के बॉलिंग कोच मोर्ने मोर्केल का बयान वायरल
'मोहम्मद शमी ने मेरी काफी मदद की', टीम इंडिया के बॉलिंग कोच मोर्ने मोर्केल का बयान वायरल
बॉलीवुड
रणबीर-आलिया ने नीतू कपूर संग मनाई दिवाली, झलक पाने के लिए घर के बाहर इकट्ठा हुई भीड़
रणबीर-आलिया ने नीतू कपूर संग मनाई दिवाली, झलक पाने के लिए घर के बाहर इकट्ठा हुई भीड़
टेक्नोलॉजी
Jio के नंबर को करवाना है e-SIM में कन्वर्ट? जान लें क्या रहेगा प्रोसेस
Jio के नंबर को करवाना है e-SIM में कन्वर्ट? जान लें क्या रहेगा प्रोसेस
ट्रेंडिंग
अजनार नदी की सफाई में बीमार पड़े बिट्टू तबाही, गल गई चमड़ी, रुला रहा वीडियो
अजनार नदी की सफाई में बीमार पड़े बिट्टू तबाही, गल गई चमड़ी, रुला रहा वीडियो
एग्रीकल्चर
G9 Banana Farming: केले की इस किस्म से होगी मोटी कमाई, एक पेड़ से 35 किलो तक फल!
केले की इस किस्म से होगी मोटी कमाई, एक पेड़ से 35 किलो तक फल!
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget