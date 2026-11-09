Aaj Ka Vrishabh Rashifal 9 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज दिनभर आपकी राशि से 6वें भाव यानी षष्ठ भाव (रोग, ऋण, शत्रु, प्रतिस्पर्धा, सेवा व दैनिक कार्यभार स्थान) में तुला राशि में संचरण कर रहे हैं. षष्ठ भाव में चंद्रमा की मजबूत उपस्थिति के शुभ प्रभाव से आप अपने गुप्त व प्रत्यक्ष शत्रुओं और विरोधियों पर पूरी तरह विजय पाने में सक्षम होंगे; कोर्ट-कचहरी या विवादित मामलों में आपका पक्ष भारी रहेगा.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 9 November 2026)

दिनांक: 9 नवंबर 2026, सोमवार

9 नवंबर 2026, सोमवार तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि दोपहर 12:32 बजे तक, तत्पश्चात कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा तिथि

कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि दोपहर 12:32 बजे तक, तत्पश्चात नक्षत्र: सुबह 07:24 बजे तक स्वाति नक्षत्र, तत्पश्चात पूरे दिन-रात विशाखा नक्षत्र

सुबह 07:24 बजे तक स्वाति नक्षत्र, तत्पश्चात पूरे दिन-रात शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और सौभाग्य योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और चंद्र गोचर: चंद्रमा दिनभर तुला राशि (आपकी राशि से छठे भाव) में रहेंगे, इसके बाद मध्य रात्रि 02:48 बजे वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे

चंद्रमा दिनभर तुला राशि (आपकी राशि से छठे भाव) में रहेंगे, इसके बाद मध्य रात्रि 02:48 बजे वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

प्रातः काल: सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक ( शुभ का चौघड़िया )

सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक ( ) सायंकाल: दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक ( लाभ-अमृत का चौघड़िया )

दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक ( ) अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय लेन-देन, नए सौदे या बड़े निवेश शुरू करने से बचें)

सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय लेन-देन, नए सौदे या बड़े निवेश शुरू करने से बचें) शुभ यात्रा दिशा: पूर्व दिशा

1. बिजनेस और यात्रा (Business & Customer Feedback)

सौभाग्य योग से व्यावसायिक यात्रा लाभप्रद: सौभाग्य योग के शुभ प्रभाव से व्यापार के सिलसिले में की जाने वाली यात्राएं (Business Related Travelling) बेहद शुभ, उद्देश्यपूर्ण और भारी लाभप्रद साबित होंगी.

कस्टमर फीडबैक से समझें मार्केट स्थिति: व्यापारियों को सलाह है कि वे समय-समय पर बाजार में ग्राहकों से अपने प्रॉडक्ट्स और सेवाओं का फीडबैक (Customer Feedback) लेते रहें; इससे आपको मार्केट में अपनी वास्तविक स्थिति का सही आकलन करने में मदद मिलेगी.

अति-उत्साह में फैसले लेने से बचें न्यू बिजनेसमैन: नए कारोबारियों (New Businessmen) को विशेष सतर्कता बरतनी होगी. अत्यधिक उत्साहित या भावुक होकर कोई भी बड़ा व्यावसायिक निर्णय न लें, अन्यथा आप किसी अवांछित परेशानी या कानूनी पचड़े में फंस सकते हैं.

2. करियर और नौकरी (Career & Heavy Workload)

प्रभावशाली व्यक्ति से पूरे होंगे अटके काम: नौकरीपेशा जातक (Employed Persons) कार्यक्षेत्र में किसी सीनियर अधिकारी या किसी प्रभावशाली व्यक्ति के सहयोग से अपने लंबे समय से अटके हुए पेचीदा प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में कामयाब रहेंगे.

अत्यधिक वर्कलोड, पर आत्मविश्वास से समय पूर्व होंगे काम: दफ्तर में वर्कलोड काफी ज्यादा हो सकता है, जिसके चलते आप दिनभर व्यस्त रहेंगे. हालांकि, आपके भीतर गजब का आत्मविश्वास देखने को मिलेगा, जिसके बल पर आप अपने सभी जरूरी टास्क समय से पहले ही निपटा लेंगे.

3. लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Family, Love & Education)

फैमिली में बदला रवैया करेगा हैरान, लव लाइफ में मुलाकातें: घर-परिवार में आपका बदला-बदला और परिपक्व रवैया सभी सदस्यों को आश्चर्यचकित कर सकता है. वहीं, प्रेम संबंधों (Love Life) में व्यस्तता के बावजूद मिलने-जुलने का सिलसिला जारी रहेगा, जिससे दोनों के बीच भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा.

छात्र तोड़ेंगे लैंग्वेज बैरियर: विद्यार्थी वर्ग (Students) किसी नई भाषा या तकनीकी शब्दावली (Language Barrier) के भय को पूरी तरह पीछे छोड़ते हुए कुछ नया सीखने का साहसिक प्रयास करेंगे, जिससे उनकी स्किल्स में बड़ा सुधार आएगा.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: षष्ठ चंद्रमा के कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहेगी, लेकिन अत्यधिक वर्कलोड और व्यस्त दिनचर्या से शाम को मांसपेशियों में खिंचाव या हल्की थकान हो सकती है. पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और सुपाच्य भोजन लें.

लकी कलर: रेड (लाल)

लकी नंबर: 3

अनलकी नंबर: 7

सोमवार विशेष अचूक उपाय: आज सोमवार, अमावस्या/प्रतिपदा के पावन संयोग पर षष्ठ भाव के चंद्रमा के शुभ फलों में वृद्धि और भगवान शिव की कृपा पाने हेतु प्रातः काल शिवलिंग पर शुद्ध जल में कच्चा गाय का दूध, थोड़ा सा गंगाजल, सफेद चंदन और काले तिल मिलाकर अभिषेक करें तथा 'ॐ नमः शिवाय' व 'महामृत्युंजय मंत्र' का 108 बार जप करें.

सायंकाल के समय शिव मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जलाकर 'शिव चालीसा' का पाठ करें. किसी जरूरतमंद या सफाईकर्मी को दूध, सफेद वस्त्र अथवा भोजन का दान करें. इससे शत्रुओं का भय समाप्त होगा, कार्यक्षेत्र में आ रहे अत्यधिक वर्कलोड का तनाव दूर होगा और व्यापारिक यात्राओं में सफलता मिलेगी.

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