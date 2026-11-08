Aaj Ka Vrishabh Rashifal 8 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज पूरे दिन-रात आपकी राशि से 6वें भाव यानी षष्ठ भाव (रोग, ऋण, शत्रु, सेवा, प्रतिस्पर्धा व दैनिक कार्यभार स्थान) में तुला राशि में संचरण कर रहे हैं. षष्ठ भाव में चंद्रमा की शुभ स्थिति के चलते आपका शरीर बलवान, चुस्त और ऊर्जावान रहेगा तथा पुरानी शारीरिक व्याधियों से मुक्ति मिलने से आप खुद को स्वस्थ महसूस करेंगे.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 8 November 2026)

दिनांक: 8 नवंबर 2026, रविवार

8 नवंबर 2026, रविवार तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि सुबह 11:28 बजे तक, तत्पश्चात अमावस्या तिथि (दीपावली महापर्व आरंभ)

कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि सुबह 11:28 बजे तक, तत्पश्चात नक्षत्र: पूरे दिन-रात स्वाति नक्षत्र रहेगा

पूरे दिन-रात रहेगा शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और आयुष्मान योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन-रात तुला राशि (आपकी राशि से छठे भाव) में संचरण करेंगे

चंद्रमा पूरे दिन-रात तुला राशि (आपकी राशि से छठे भाव) में संचरण करेंगे शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

प्रातः काल: सुबह 10:15 से दोपहर 12:15 बजे तक ( लाभ-अमृत का चौघड़िया )

सुबह 10:15 से दोपहर 12:15 बजे तक ( ) दोपहर काल: दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक ( शुभ का चौघड़िया )

दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक ( ) अशुभ समय (राहुकाल): शाम 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें)

शाम 04:30 से 06:00 बजे तक रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें) शुभ यात्रा दिशा: पश्चिम दिशा

1. बिजनेस और फेस्टिव सीजन (Business & Expansion Plans)

बिजनेस विस्तार की प्लानिंग होगी साकार: संडे और त्योहारी माहौल के दिन व्यापार को नए स्तर पर एक्सटेंड (विस्तार) करने के लिए बनाई गई आपकी पुरानी सभी योजनाएं अब धरातल पर साकार रूप लेती नजर आएंगी.

आयुष्मान योग से पैसों की समस्या हल: आयुष्मान योग के शुभ संयोग से कारोबार में पैसों या लिक्विड कैश से जुड़ी कोई बड़ी समस्या पूरी तरह सुलझ जाएगी, जिससे आपकी मानसिक टेंशन में भारी कमी आएगी. इसके बाद आप आत्मविश्वास के साथ बिजनेस की अगली नई प्लानिंग तैयार कर सकेंगे.

माता-पिता के सहयोग से फैमिली बिजनेस में मुनाफा: पारिवारिक या पैतृक कारोबार (Family Business) से जुड़े जातकों को अपने माता-पिता के आशीर्वाद, सही मार्गदर्शन और सहयोग के चलते शानदार आर्थिक लाभ हासिल होगा.

2. करियर और नौकरी (Career & Skill Development)

इनकम के नए स्रोत और आर्थिक मजबूती: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) की कमाई के नए स्रोत (New Sources of Income) विकसित होंगे, जिससे आपकी वित्तीय स्थिति पहले से कहीं अधिक सुदृढ़ होगी.

वर्कस्पेस पर स्किल्स संवारने के मौके, पेंडिंग काम होंगे पूरे: कार्यस्थल पर आपको अपनी प्रोफेशनल स्किल्स को तराशने और निखारने के कई बेहतरीन अवसर मिलेंगे, जिन्हें आप अपनी सूझबूझ से भुनाने में कामयाब रहेंगे; फिर भी अपने जरूरी कार्यों के प्रति पूरी तरह सचेत रहें. आप सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे और अपने लंबे समय से लंबित (Pending) पड़े आधिकारिक कार्यों को तेजी से निपटाने में व्यस्त रहेंगे.

3. लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Family, Love Chapter & Health)

लव लाइफ में नया चैप्टर, युवाओं को परिजनों से बातचीत की सलाह: प्रेम संबंधों (Love Life) में आज कोई नया और खूबसूरत चैप्टर शुरू हो सकता है, जिससे जीवन में ताजगी और उमंग आएगी. दांपत्य और पारिवारिक जीवन सामान्य व शांत बना रहेगा. युवा पीढ़ी (Young Generation) यदि अपने करियर या निजी जीवन को लेकर कोई विशेष इच्छा रखती है, तो बिना झिझक के अपनी फैमिली के सामने बात रख देनी चाहिए.

छात्रों की पढ़ाई में पैनापन: प्रतियोगी और सामान्य परीक्षाओं की तैयारी में जुटे विद्यार्थी (Competitive & General Students) अपनी पढ़ाई में और अधिक एकाग्रता व पैनापन लाने के लिए निरंतर अभ्यास में जुटे रहेंगे.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: षष्ठ चंद्रमा से शरीर सामान्यतः मजबूत रहेगा, लेकिन मानसिक दबाव या काम की आपाधापी के कारण सिरदर्द की समस्या परेशान कर सकती है. पर्याप्त नींद लें, चाय-कॉफी का अतिसेवन न करें और भरपूर मात्रा में पानी पिएं.

लकी कलर: पर्पल (बैंगनी)

लकी नंबर: 4

अनलकी नंबर: 9

रविवार व रूप चौदस/अमावस्या विशेष अचूक उपाय: आज चतुर्दशी और अमावस्या तिथि के पावन संयोग पर षष्ठ भाव के चंद्रमा और भगवान सूर्य व मां लक्ष्मी की कृपा पाने हेतु प्रातः काल तांबे के लोटे में शुद्ध जल, अक्षत और लाल पुष्प डालकर सूर्य देव को 'ॐ घृणि सूर्याय नमः' बोलते हुए अर्घ्य दें. शिवलिंग पर शुद्ध जल में कच्चा गाय का दूध, थोड़ा सा इत्र, सफेद चंदन और मिश्री मिलाकर अभिषेक करें तथा 'ॐ नमः शिवाय' का जप करें. सायंकाल के समय घर के मुख्य द्वार पर यमराज और पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके चौमुखा दीपक जलाएं तथा महालक्ष्मी के सम्मुख शुद्ध घी का दीपक जलाकर 'कनकधारा स्तोत्र' या 'श्री सूक्त' का पाठ करें. किसी जरूरतमंद को दूध, चावल या सफेद मिठाई का दान करें. इससे सिरदर्द व तनाव से राहत मिलेगी, पैसों की अड़चनें समाप्त होंगी और व्यवसाय व करियर में निरंतर बरकत बनी रहेगी.

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