Aaj Ka Vrishabh Rashifal 7 september 2026: 7 सितंबर 2026, सोमवार के दिन शाम 05:05 बजे तक भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी तिथि रहेगी, जिसके बाद द्वादशी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज शाम 06:14 बजे तक पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा, उसके उपरांत पुष्य नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, गजकेसरी योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और वरीयान योग का विशेष शुभ प्रभाव मिलेगा. बुध दोपहर 01:32 के बाद कन्या राशि में प्रवेश करेंगे.

चंद्रमा दोपहर 12:38 बजे के बाद आपकी राशि से 3रे भाव (तृतीय भाव यानी पराक्रम, कठिन परिश्रम, नेटवर्किंग, संचार कौशल, भाई-बहन व नई शुरुआत स्थान) में संचार करेंगे (कर्क राशि में गोचर करेंगे). 3रे चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आज आप अत्यधिक परिश्रमी, साहसी और ऊर्जावान बने रहेंगे, जिससे हर चुनौती को पार कर लेंगे. आज शुभ कार्यों के लिए दो शुभ मुहूर्त रहेंगे, पहला सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया तथा दूसरा दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन वृषभ राशि के जातकों के लिए संपर्कों का विस्तार करने और आने वाले फेस्टिव सीजन की मजबूत नींव रखने का रहेगा. बिजनेसमैन अपने व्यावसायिक संपर्कों के दायरे में अच्छी-खासी वृद्धि करेंगे और कुछ बेहद लाभकारी व दीर्घकालिक संपर्क भी स्थापित करने में सफल होंगे. बिजनेस में पिछले कुछ समय से जो एक स्थिरता (संतुलन) महसूस हो रही है, उसकी मदद से आपको पुरानी कई जटिल समस्याओं का सटीक हल तो मिल जाएगा, लेकिन केवल एक ही जगह पर संतुष्ट होकर टिके रहने से आपको कोई बहुत बड़ी सफलता हाथ नहीं लगेगी; बदलते वक्त के साथ आपको अपने प्रयास और रणनीतियों का दायरा भी लगातार बढ़ाना होगा. आगामी फेस्टिवल सीजन की भारी मांग के चलते कारोबारियों को बड़ा आर्थिक लाभ मिलने के स्पष्ट संकेत हैं.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों और सेल्स-मार्केटिंग से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन अपनी मेहनत का लोहा मनवाने का रहेगा. वरीयान योग, गजकेसरी योग और सर्वार्थ सिद्धि योग के अद्भुत संयोग से एंप्लॉयड पर्सन को काम के सिलसिले में बेहद शानदार और बेहतरीन नतीजे हासिल होंगे. दफ्तर में आपके उत्कृष्ट प्रदर्शन को देखकर सीनियर अधिकारियों के साथ-साथ आपके कट्टर विरोधी (Enemies) भी आपके कार्यों की खुली प्रशंसा करने पर मजबूर हो जाएंगे. जो लोग टारगेट बेस्ड (Target-based) प्रोफेशन में हैं, उन्हें इस समय अपनी मेहनत से बिल्कुल पीछे नहीं हटना चाहिए; अब वह समय आ चुका है जब आप अपनी पिछली मेहनत को भुनाकर अपनी आर्थिक स्थिति को बेहद मजबूत बना सकते हैं.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और दांपत्य जीवन के लिहाज से आज अजा एकादशी का पावन दिन घर में सुखद माहौल लेकर आएगा. आपका पारिवारिक जीवन कुल मिलाकर उत्तम और सौहार्दपूर्ण रहेगा. हालांकि, घर-परिवार में शांति बनाए रखने के लिए इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी सदस्य के साथ पुराने या संवेदनशील मुद्दों पर व्यर्थ की बहस में न पड़ें; आज का दिन पूरी समझदारी, धैर्य और बड़ों के आदर के साथ बिताएं.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और आर्टिस्ट राशिफल (Education & Sports)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों (Students, Artists & Sports Persons) के लिए आज का दिन बड़ी उपलब्धियों और सफलताओं से भरा रहेगा. 3रे भाव के चंद्रमा और सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से आपके द्वारा की गई मेहनत रंग लाएगी; प्रतियोगिता या मंच पर आपका प्रदर्शन उत्कृष्ट रहेगा और आपको मनचाही पहचान मिलेगी.

तृतीय भाव में चंद्रमा के संचरण से आपकी शारीरिक सहनशक्ति और मानसिक दृढ़ता बहुत मजबूत रहेगी. परिश्रम अधिक होने के कारण शाम के समय हल्की थकान महसूस हो सकती है. अजा एकादशी के दिन सात्विक आहार लें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, नियमित रूप से योग व प्राणायाम का अभ्यास करें और अपनी दिनचर्या को अनुशासित रखें.

शुभ रंग: ब्राउन (भूरा)

शुभ अंक: 7

अशुभ अंक: 1

आज का उपाय: अजा एकादशी और सोमवार के पावन अवसर पर शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, शहद, गंगाजल व सफेद चंदन अर्पित कर 'ॐ नमः शिवाय' और 'ॐ शुं शुक्राय नमः' मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. साथ ही भगवान श्रीहरि विष्णु के समक्ष घी का दीपक जलाकर 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जप करें. किसी जरूरतमंद को फल, अन्न या भोजन का दान करें; इससे 3रे चंद्रमा का पूर्ण शुभ फल मिलेगा, गजकेसरी व सर्वार्थ सिद्धि योग से करियर में उपलब्धियां हासिल होंगी और कार्यक्षेत्र में विरोधियों पर आपका प्रभाव कायम रहेगा.

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