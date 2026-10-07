Vrishabh Rashifal: 7 अक्टूबर 2026, बुधवार के दिन आश्विन कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि रात्रि 11:17 तक रहेगी, जिसके उपरांत त्रयोदशी तिथि (प्रदोष व्रत व त्रयोदशी श्राद्ध) आरंभ होगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज रात्रि 09:40 तक मघा नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र लगेगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग और शुभ योग का प्रभाव रहेगा.

चंद्रमा आज संपूर्ण दिन सिंह राशि में, यानी आपकी राशि से 4वें भाव (चतुर्थ भाव यानी माता, घरेलू सुख, मानसिक शांति, कार्यस्थल का आंतरिक वातावरण, त्याग भाव व अचल संपत्ति स्थान) में संचरण करेंगे; वहीं चंद्रमा-केतु की युति से बनने वाले ग्रहण दोष का प्रभाव भी रहेगा. चौथे भाव में चंद्रमा और ग्रहण दोष के प्रभाव से आज मन में त्याग व समझौते की भावना में कमी आ सकती है और स्वार्थ या संकीर्णता हावी हो सकती है; इसलिए व्यवहार में लचीलापन और उदारता बनाए रखना बेहद आवश्यक होगा. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन वृषभ राशि के कारोबारियों के लिए स्टाफ की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखने, चिकनी-चुपड़ी बातों से बचने और अचानक आई अड़चनों से संभलने का रहेगा.

स्टाफ की लापरवाही से लॉस की आशंका: बिजनेस में आपके अधीनस्थ कर्मचारी और स्टाफ अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा से नहीं निभाएंगे; काम में ढिलाई और गैर-जिम्मेदारी के कारण व्यापार में आर्थिक नुकसान (Loss) होने की आशंका बन सकती है, अतः स्वयं निगरानी रखें.

अचानक आई रुकावटों से न घबराएं: कार्यक्षेत्र में बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक रुकावटें या काम में अड़चनें सामने आ सकती हैं; घबराने या आवेश में आने के बजाय शांत दिमाग और धैर्य से समाधान खोजें.

ग्रहण दोष से सतर्क रहें, मीठी बातों में न आएं: चंद्रमा-केतु के ग्रहण दोष के प्रभाव के चलते बिजनेसमैन को अत्यधिक एक्टिव और सजग रहने की जरूरत है; किसी भी नए व्यक्ति या प्रतिद्वंद्वी की चिकनी-चुपड़ी और लुभावनी बातों में आकर कोई समझौता या लेन-देन न करें.

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन ऑफिस पॉलिटिक्स से दूरी, शांति के अभाव और एक्स्ट्रा इनकम के जोखिम भरे रास्तों से बचने का रहेगा.

वर्कप्लेस पॉलिटिक्स से बनाएं दूरी: ऑफिस में चल रही किसी भी आंतरिक गुटबाजी या कार्यस्थल की राजनीति से खुद को 100% दूर रखें; किसी के पक्ष-विपक्ष में बोलने से आपकी पेशेवर छवि और साख पर गहरा दाग लग सकता है.

शांतिपूर्ण माहौल न होने से परेशानी: ऑफिस में सहकर्मियों के तालमेल की कमी और शोर-शराबे के कारण कार्य शांतिपूर्ण तरीके से नहीं हो पाएंगे, जिससे एंप्लॉयड पर्सन मानसिक रूप से काफी परेशान और असहज रहेंगे.

एक्स्ट्रा इनकम के लिए न लें जोखिम: नौकरीपेशा लोग अतिरिक्त कमाई (Extra Income) या ऊपरी लाभ के चक्कर में किसी भी तरह का अनुचित या गैर-कानूनी जोखिम न उठाएं; ऐसा कदम मानहानि और नौकरी पर संकट ला सकता है. दिन कठिनाइयों और मानसिक तकलीफों से भरा रह सकता है.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से चतुर्थ चंद्रमा और ग्रहण दोष वाणी में संवेदनशीलता और नकारात्मक संगति से बचने की चेतावनी दे रहा है.

वाणी पर रखें संयम: अनजाने में कही गई आपकी कोई बात किसी करीबी परिजन या मित्र के दिल को गहरी चोट पहुंचा सकती है; बोलते समय शब्दों का चयन बहुत सावधानी से करें.

कटु बोलने वालों से बनाएं दूरी: ऐसे लोगों की संगति या संपर्क से तुरंत दूर हो जाएं जो स्वभाव से तीखी, चुभने वाली और कटु बोली बोलते हों; उनकी नकारात्मकता आपका मानसिक संतुलन बिगाड़ सकती है.

शिक्षा, आर्ट्स, स्पोर्ट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों (Students, Artists & Sports Persons) के लिए आज का दिन आत्म-विवेक और आंतरिक आवाज पर भरोसा करने का है. छात्र, कलाकार और खिलाड़ी सदैव अपने मन की सच्ची आवाज (Inner Voice) जरूर सुनें; यदि कोई विचार, सुझाव या दबाव आपको अंदर से उचित न लगे, तो उसे बिना सोचे-समझे स्वीकार करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, 4th हाउस के चंद्रमा और ग्रहण दोष के प्रभाव से सीने में भारीपन, मानसिक अशांति, घबराहट या रक्तचाप (BP) में उतार-चढ़ाव आ सकता है. भारी व तले-भुने भोजन से परहेज करें, गुनगुना पानी पिएं, नियमित प्राणायाम करें और शाम के समय कुछ देर शांत वातावरण में ध्यान लगाएं.

शुभ रंग: ब्राउन (भूरा)

शुभ अंक: 9

अशुभ अंक: 7

आज का उपाय: बुधवार और आश्विन कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि के पावन अवसर पर विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी का ध्यान करते हुए उन्हें 21 दूर्वा की गांठें, मोदक और हरी इलायची अर्पित करें. इसके साथ ही चंद्रमा-केतु के ग्रहण दोष के शमन हेतु शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, काले तिल व गंगाजल मिलाकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जप करते हुए अभिषेक करें.

द्वादशी श्राद्ध के उपलक्ष्य में परिवार के पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके तिल मिले जल से तर्पण करें. किसी जरूरतमंद कन्या, वृद्ध या निर्धन व्यक्ति को हरी मूंग, भोजन अथवा फल का दान करें; इससे 4th हाउस के चंद्रमा व ग्रहण दोष के अशुभ प्रभाव शांत होंगे, स्टाफ की लापरवाही से होने वाले नुकसान से रक्षा होगी, कार्यक्षेत्र में मानहानि के योग टलेंगे और मानसिक शांति प्राप्त होगी.

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