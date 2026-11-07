Aaj Ka Vrishabh Rashifal 7 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज पूरे दिन-रात आपकी राशि से 5वें भाव यानी पंचम भाव (बुद्धि, संतान, ज्ञान, प्रेम, भौतिक सुख, मनोरंजन व निर्णय क्षमता स्थान) में कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं. पंचम भाव में चंद्रमा की शुभ स्थिति के चलते आप सांसारिक सुख-सुविधाओं, भौतिक विलासिता और पारिवारिक आनंद का भरपूर उपभोग करेंगे.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 7 November 2026)

दिनांक: 7 नवंबर 2026, शनिवार

7 नवंबर 2026, शनिवार तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि सुबह 10:48 बजे तक, तत्पश्चात चतुर्दशी तिथि (नरक चतुर्दशी / रूप चौदस)

कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि सुबह 10:48 बजे तक, तत्पश्चात नक्षत्र: पूरे दिन-रात चित्रा नक्षत्र रहेगा

पूरे दिन-रात रहेगा शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और प्रीति योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन-रात कन्या राशि (आपकी राशि से 5वें भाव) में संचरण करेंगे

चंद्रमा पूरे दिन-रात कन्या राशि (आपकी राशि से 5वें भाव) में संचरण करेंगे शुभ मुहूर्त (चौघड़िया व अभिजीत):

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक

दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक दोपहर काल: दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक ( लाभ-अमृत का चौघड़िया )

दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक ( ) अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे कार्य शुरू करने से बचें)

सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे कार्य शुरू करने से बचें) शुभ यात्रा दिशा: पूर्व दिशा

1. बिजनेस और फेस्टिव सीजन (Business & Strategy)

प्रीति योग से वित्तीय लाभ, नई रणनीति का विस्तार: प्रीति योग के शुभ प्रभाव से कारोबार में वित्तीय लाभ के मजबूत संकेत मिल रहे हैं. आप अपनी व्यावसायिक गतिविधियों का दायरा बढ़ाने के लिए नई मार्केटिंग व सेल्स रणनीति तैयार कर सकते हैं, जिससे भविष्य में बड़ा मुनाफा होगा.

फेस्टिवल सीजन में सोच-विचार कर लें फैसले: त्योहारी माहौल के चलते आपका व्यापार बेहतरीन गति से आगे बढ़ेगा. हालांकि, कोई भी महत्वपूर्ण व्यावसायिक निर्णय लेते समय बिना पूरी जानकारी जुटाए जल्दबाजी न करें; बाजार की गहन पड़ताल और अनुभवी लोगों से विचार-विमर्श के बाद ही अंतिम फैसला लेना आपके लिए हितकर रहेगा.

2. करियर और नौकरी (Career & Team Leader Role)

कामयाबी में उछाल, बनेंगे टीम लीडर: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) की सफलता और मान-प्रतिष्ठा में उल्लेखनीय वृद्धि होने के योग बन रहे हैं. आपकी कार्यकुशलता और नेतृत्व क्षमता को देखते हुए मैनेजमेंट आपको किसी बड़े व महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को लीड करने के लिए 'टीम लीडर' (Team Leader) की जिम्मेदारी सौंप सकता है.

पूर्व के बेहतर कार्यों का मिलेगा फल, खर्चों पर नियंत्रण: कार्यस्थल (Workspace) पर पूर्व में आपके द्वारा पूरी निष्ठा से किए गए शानदार कार्यों की बदौलत आप करियर में सहजता से आगे बढ़ेंगे. सीनियर्स की ओर से कोई सुखद व सकारात्मक समाचार सुनने को मिलेगा. इसके अलावा, आपके निजी व आधिकारिक खर्च भी काफी हद तक नियंत्रित रहेंगे.

3. लव, फैमिली, छात्र-खिलाड़ी व स्वास्थ्य (Family, Love & Health)

पार्टनर करेगा प्यार का इजहार, अपोजिट जेंडर से आकर्षण: पारिवारिक जीवन में वरिष्ठ सदस्यों व बुजुर्गों के साथ संबंध अत्यंत सौहार्दपूर्ण और मधुर बने रहेंगे. वैवाहिक जीवन में आपका लाइफ पार्टनर आपसे खुलकर अपनी आंतरिक भावनाओं और गहरे प्यार का इजहार कर सकता है. वहीं, युवा पीढ़ी (Young Generation) किसी पारिवारिक या सामाजिक समारोह के दौरान विपरीत लिंग (Opposite Gender) के प्रति विशेष रूप से आकर्षित हो सकती है.

छात्रों व खिलाड़ियों को सेहत का संघर्ष: विद्यार्थी वर्ग और खेल जगत से जुड़े जातक (Students & Sports Persons) अपनी शारीरिक सेहत को लेकर थोड़े परेशान रह सकते हैं. मौसमी फ्लू, पेट की खराबी या मांसपेशियों में खिंचाव के चलते अध्ययन और अभ्यास में रुकावट आ सकती है.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: पंचम चंद्रमा से मानसिक ऊर्जा बनी रहेगी, लेकिन खान-पान में अनुशासनहीनता से बचें. रूप चौदस की तैयारियों के बीच पर्याप्त आराम करें और नियमित योग-प्राणायाम को प्राथमिकता दें.

लकी कलर: पर्पल (बैंगनी)

लकी नंबर: 3

अनलकी नंबर: 5

शनिवार व रूप चौदस विशेष अचूक उपाय: आज रूप चतुर्दशी और शनिवार के पावन संयोग पर पंचम भाव के चंद्रमा के शुभ फलों को बढ़ाने और मां लक्ष्मी व शनि देव की कृपा पाने हेतु प्रातः काल शिवलिंग पर शुद्ध जल में कच्चा गाय का दूध, सफेद चंदन, इत्र और अक्षत मिलाकर अभिषेक करें. रूप चौदस के निमित्त उबटन लगाकर स्नान करें और सायंकाल घर के मुख्य द्वार पर यमराज के निमित्त तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करें. शनि मंदिर में जाकर छाया दान करें या पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं तथा 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का 108 बार जप करें. किसी जरूरतमंद को उड़द की दाल, तेल अथवा काले वस्त्र का दान करें. इससे व्यावसायिक फैसलों में स्पष्टता आएगी, करियर में नई ऊंचाइयां मिलेंगी और दांपत्य जीवन में प्रेम व सौहार्द बना रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.