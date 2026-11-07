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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Vrishabh Rashifal 7 November 2026: 5वें चंद्रमा और प्रीति योग से बिजनेस में तगड़ा वित्तीय लाभ, ऑफिस में मिलेंगे टीम लीडर बनने के अवसर

Aaj Ka Vrishabh Rashifal 7 November 2026: 5वें चंद्रमा और प्रीति योग से बिजनेस में तगड़ा वित्तीय लाभ, ऑफिस में मिलेंगे टीम लीडर बनने के अवसर

Aaj Ka Vrishabh Rashifal 7 November 2026: वृषभ राशि का दैनिक राशिफल! 5th चंद्रमा, प्रीति योग, फेस्टिवल बिजनेस लाभ, टीम लीडर की जिम्मेदारी, लव लाइफ व शनिवार के अचूक उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 07 Nov 2026 01:10 AM (IST)
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Aaj Ka Vrishabh Rashifal 7 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज पूरे दिन-रात आपकी राशि से 5वें भाव यानी पंचम भाव (बुद्धि, संतान, ज्ञान, प्रेम, भौतिक सुख, मनोरंजन व निर्णय क्षमता स्थान) में कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं. पंचम भाव में चंद्रमा की शुभ स्थिति के चलते आप सांसारिक सुख-सुविधाओं, भौतिक विलासिता और पारिवारिक आनंद का भरपूर उपभोग करेंगे.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 7 November 2026)

  • दिनांक: 7 नवंबर 2026, शनिवार
  • तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि सुबह 10:48 बजे तक, तत्पश्चात चतुर्दशी तिथि (नरक चतुर्दशी / रूप चौदस)
  • नक्षत्र: पूरे दिन-रात चित्रा नक्षत्र रहेगा
  • शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और प्रीति योग
  • चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन-रात कन्या राशि (आपकी राशि से 5वें भाव) में संचरण करेंगे
  • शुभ मुहूर्त (चौघड़िया व अभिजीत):
  • अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक
  • दोपहर काल: दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)
  • अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे कार्य शुरू करने से बचें)
  • शुभ यात्रा दिशा: पूर्व दिशा

1. बिजनेस और फेस्टिव सीजन (Business & Strategy)

प्रीति योग से वित्तीय लाभ, नई रणनीति का विस्तार: प्रीति योग के शुभ प्रभाव से कारोबार में वित्तीय लाभ के मजबूत संकेत मिल रहे हैं. आप अपनी व्यावसायिक गतिविधियों का दायरा बढ़ाने के लिए नई मार्केटिंग व सेल्स रणनीति तैयार कर सकते हैं, जिससे भविष्य में बड़ा मुनाफा होगा.

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फेस्टिवल सीजन में सोच-विचार कर लें फैसले: त्योहारी माहौल के चलते आपका व्यापार बेहतरीन गति से आगे बढ़ेगा. हालांकि, कोई भी महत्वपूर्ण व्यावसायिक निर्णय लेते समय बिना पूरी जानकारी जुटाए जल्दबाजी न करें; बाजार की गहन पड़ताल और अनुभवी लोगों से विचार-विमर्श के बाद ही अंतिम फैसला लेना आपके लिए हितकर रहेगा.

2. करियर और नौकरी (Career & Team Leader Role)

कामयाबी में उछाल, बनेंगे टीम लीडर: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) की सफलता और मान-प्रतिष्ठा में उल्लेखनीय वृद्धि होने के योग बन रहे हैं. आपकी कार्यकुशलता और नेतृत्व क्षमता को देखते हुए मैनेजमेंट आपको किसी बड़े व महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को लीड करने के लिए 'टीम लीडर' (Team Leader) की जिम्मेदारी सौंप सकता है.

पूर्व के बेहतर कार्यों का मिलेगा फल, खर्चों पर नियंत्रण: कार्यस्थल (Workspace) पर पूर्व में आपके द्वारा पूरी निष्ठा से किए गए शानदार कार्यों की बदौलत आप करियर में सहजता से आगे बढ़ेंगे. सीनियर्स की ओर से कोई सुखद व सकारात्मक समाचार सुनने को मिलेगा. इसके अलावा, आपके निजी व आधिकारिक खर्च भी काफी हद तक नियंत्रित रहेंगे.

3. लव, फैमिली, छात्र-खिलाड़ी व स्वास्थ्य (Family, Love & Health)

पार्टनर करेगा प्यार का इजहार, अपोजिट जेंडर से आकर्षण: पारिवारिक जीवन में वरिष्ठ सदस्यों व बुजुर्गों के साथ संबंध अत्यंत सौहार्दपूर्ण और मधुर बने रहेंगे. वैवाहिक जीवन में आपका लाइफ पार्टनर आपसे खुलकर अपनी आंतरिक भावनाओं और गहरे प्यार का इजहार कर सकता है. वहीं, युवा पीढ़ी (Young Generation) किसी पारिवारिक या सामाजिक समारोह के दौरान विपरीत लिंग (Opposite Gender) के प्रति विशेष रूप से आकर्षित हो सकती है.

छात्रों व खिलाड़ियों को सेहत का संघर्ष: विद्यार्थी वर्ग और खेल जगत से जुड़े जातक (Students & Sports Persons) अपनी शारीरिक सेहत को लेकर थोड़े परेशान रह सकते हैं. मौसमी फ्लू, पेट की खराबी या मांसपेशियों में खिंचाव के चलते अध्ययन और अभ्यास में रुकावट आ सकती है.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: पंचम चंद्रमा से मानसिक ऊर्जा बनी रहेगी, लेकिन खान-पान में अनुशासनहीनता से बचें. रूप चौदस की तैयारियों के बीच पर्याप्त आराम करें और नियमित योग-प्राणायाम को प्राथमिकता दें.

लकी कलर: पर्पल (बैंगनी)

लकी नंबर: 3

अनलकी नंबर: 5

शनिवार व रूप चौदस विशेष अचूक उपाय: आज रूप चतुर्दशी और शनिवार के पावन संयोग पर पंचम भाव के चंद्रमा के शुभ फलों को बढ़ाने और मां लक्ष्मी व शनि देव की कृपा पाने हेतु प्रातः काल शिवलिंग पर शुद्ध जल में कच्चा गाय का दूध, सफेद चंदन, इत्र और अक्षत मिलाकर अभिषेक करें. रूप चौदस के निमित्त उबटन लगाकर स्नान करें और सायंकाल घर के मुख्य द्वार पर यमराज के निमित्त तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करें. शनि मंदिर में जाकर छाया दान करें या पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं तथा 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का 108 बार जप करें. किसी जरूरतमंद को उड़द की दाल, तेल अथवा काले वस्त्र का दान करें. इससे व्यावसायिक फैसलों में स्पष्टता आएगी, करियर में नई ऊंचाइयां मिलेंगी और दांपत्य जीवन में प्रेम व सौहार्द बना रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 07 Nov 2026 01:10 AM (IST)
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