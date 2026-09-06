Aaj Ka Vrishabh Rashifal 6 september 2026: 6 सितंबर 2026, रविवार के दिन शाम 07:30 बजे तक भाद्रपद कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि रहेगी, जिसके बाद एकादशी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज शाम 07:53 बजे तक आर्द्रा नक्षत्र रहेगा, उसके उपरांत पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, लक्ष्मी योग और सिद्धि योग का प्रभाव रहेगा. चंद्रमा आज पूरे दिन मिथुन राशि में संचार करेंगे.

चंद्रमा आपकी राशि से दूसरे भाव (द्वितीय भाव यानी धन संचय, पैतृक संपत्ति, वाणी, कुटुंब व निवेश स्थान) में गोचर कर रहे हैं. 2रे चंद्रमा के प्रभाव से आज आपकी मधुर वाणी और कूटनीतिक संवाद से लंबे समय से अटके पैतृक संपत्ति के विवाद और मामले शांतिपूर्वक सुलझ जाएंगे. आज शुभ कार्यों के लिए दो शुभ मुहूर्त रहेंगे, पहला सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया तथा दूसरा दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन वृषभ राशि के जातकों के लिए नए प्रोजेक्ट्स के क्रियान्वयन और तकनीकी सुधार का रहेगा. बिजनेस में यदि आप कुछ नया करने, नई शाखा खोलने या नया प्रोडक्ट लॉन्च करने की प्लानिंग बना रहे हैं, तो उसके लिए सुबह 10:15 से 12:15 बजे (लाभ-अमृत) अथवा दोपहर 02:00 से 03:00 बजे (शुभ का चौघड़िया) के मध्य उस कार्य को करना आपके लिए अत्यधिक फलदायी और लाभकारी रहेगा. कारोबारियों को अचानक (सडनली) ही कोई बड़ा और मुनाफेदार सौदा हाथ लग सकता है. आगामी फेस्टिव सीजन की भारी मांग को ध्यान में रखते हुए बिजनेसमैन को अपनी तकनीकी टीम (Tech Team/IT Infrastructure) को तुरंत अपग्रेड करना चाहिए, ताकि बाजार में हाथ लगे बेहतरीन मौकों का आप शत-प्रतिशत फायदा उठा सकें.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन अतिरिक्त मेहनत और खुशनुमा कार्य वातावरण का रहेगा. नौकरी में अपना मासिक या प्रोजेक्ट टारगेट हासिल करने के लिए आपको साधारण से कुछ अतिरिक्त प्रयासों की आवश्यकता होगी. वर्कप्लेस पर सीनियर और जूनियर सहकर्मियों के साथ हल्का-फुल्का हंसी-मजाक का माहौल बना रहेगा, जिससे काम का तनाव कम होगा. एंप्लॉयड पर्सन किसी विपरीत लिंगी (Opposite Gender) सहकर्मी के सहयोग या सलाह के कारण किसी बड़ी आधिकारिक समस्या या उलझन से सफलतापूर्वक बाहर निकल सकते हैं. वहीं फील्ड और मार्केटिंग से जुड़े एंप्लॉयड पर्सन के लिए आज संडे के दिन मित्रों के साथ गेट-टुगेदर और मनोरंजन से जुड़ा कोई सुखद प्रोग्राम बन सकता है.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और प्रेम जीवन के लिहाज से आज का दिन भावनात्मक तीव्रता और आकर्षण से भरा रहेगा. पैतृक संपत्ति के मुद्दे सुलझने से परिवार के सदस्यों के बीच सौहार्द बढ़ेगा. वहीं बात करें प्रेम जीवन (Love Life) की, तो लवर की कुछ बेहद नटखट, रहस्यमयी या आकर्षित करने वाली बातें आपको पूरी तरह मुग्ध और हैरान कर सकती हैं; रिश्ते में भावनाओं का सुंदर प्रवाह रहेगा.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और आर्टिस्ट राशिफल (Education & Sports)

विद्यार्थियों (Students) के लिए आज का दिन मिश्रित प्रभाव वाला रहेगा. छात्रों को अपने छोटे भाई-बहनों की तरफ से किसी प्रोजेक्ट या व्यक्तिगत मामले में कुछ अप्रत्याशित फायदा हो सकता है. हालांकि, छात्र किसी भी तरह का गैर-जरूरी जोखिम लेने से पूरी तरह परहेज करें; साथ ही दोपहिया या चारपहिया वाहन चलाते समय विशेष सावधानी और यातायात नियमों का कड़ा पालन करें.

द्वितीय भाव में चंद्रमा के संचरण के कारण खान-पान में मधुरता रखें लेकिन अधिक तैलीय या बाहर के भोजन से बचें. वाहन चलाते समय विशेष सतर्कता बरतें ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना या चोट से बचा जा सके. संडे के दिन खुद को मानसिक विश्राम दें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, नियमित रूप से योग व प्राणायाम करें और हल्का आहार लें.

शुभ रंग: ऑरेंज (नारंगी)

शुभ अंक: 2

अशुभ अंक: 8

आज का उपाय: रविवार के पावन अवसर पर तांबे के लोटे में जल, रोली, अक्षत, लाल पुष्प व थोड़ा सा गुड़ डालकर 'ॐ घृणिः सूर्याय नमः' मंत्र का जाप करते हुए भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दें. शिवलिंग पर कच्चा दूध, शहद व गंगाजल अर्पित करें और 'ॐ नमः शिवाय' व 'ॐ शुं शुक्राय नमः' मंत्र का जाप करें. किसी जरूरतमंद को फल, गेहूं या भोजन का दान करें; इससे 2रे चंद्रमा का पूर्ण शुभ फल मिलेगा, पैतृक संपत्ति के विवाद दूर होंगे और टेक टीम अपग्रेड से बिजनेस में बड़ा सौदा हाथ लगेगा.

FAQs

Q1. 6 सितंबर 2026 को वृषभ राशि के कारोबारियों को नया काम शुरू करने के लिए कौन से मुहूर्त चुनने चाहिए?

Ans. सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक (लाभ-अमृत) और दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक (शुभ) का समय नया काम शुरू करने के लिए सबसे बेहतर रहेगा.

Q2. आज वृषभ राशि के बिजनेसमैन को फेस्टिव सीजन के लिए क्या कदम उठाना चाहिए?

Ans. अपनी टेक टीम और तकनीकी व्यवस्था को अपग्रेड करें ताकि अचानक मिले बड़े सौदे और अवसरों का पूरा लाभ उठाया जा सके.

Q3. आज वृषभ राशि के विद्यार्थियों को किस बात से सबसे ज्यादा सावधान रहना है?

Ans. किसी भी तरह का अनावश्यक जोखिम न लें और वाहन चलाते समय विशेष सतर्कता बरतें.

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