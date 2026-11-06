Aaj Ka Vrishabh Rashifal 6 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज पूरे दिन-रात आपकी राशि से 5वें भाव यानी पंचम भाव (बुद्धि, संतान, यश, रचनात्मकता, आत्मबल व निर्णय क्षमता स्थान) में कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं. पंचम भाव में चंद्रमा की उपस्थिति के शुभ प्रभाव से आप यश-प्रिय रहेंगे और सामाजिक व पारिवारिक दायरे में आपकी प्रतिष्ठा और मान-सम्मान में वृद्धि होगी.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 6 November 2026, Dhanteras)

दिनांक: 6 नवंबर 2026, शुक्रवार (पावन धनतेरस पर्व)

6 नवंबर 2026, शुक्रवार (पावन धनतेरस पर्व) तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि सुबह 10:31 बजे तक, तत्पश्चात त्रयोदशी तिथि (धनतेरस)

कार्तिक कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि सुबह 10:31 बजे तक, तत्पश्चात नक्षत्र: पूरे दिन-रात हस्त नक्षत्र रहेगा

पूरे दिन-रात रहेगा शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, बुधादित्य योग और विष्कुम्भ योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, बुधादित्य योग और चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन-रात कन्या राशि (आपकी राशि से 5वें भाव) में संचरण करेंगे

चंद्रमा पूरे दिन-रात कन्या राशि (आपकी राशि से 5वें भाव) में संचरण करेंगे शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

प्रातः काल: सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक ( लाभ-अमृत का चौघड़िया )

सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक ( ) दोपहर काल: दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक ( शुभ का चौघड़िया )

दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक ( ) अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 10:30 से दोपहर 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान धनतेरस की खरीदारी, नए सौदे या शुभ काम शुरू करने से बचें)

सुबह 10:30 से दोपहर 12:00 बजे तक रहेगा (इस दौरान धनतेरस की खरीदारी, नए सौदे या शुभ काम शुरू करने से बचें) शुभ यात्रा दिशा: पश्चिम दिशा

1. बिजनेस और फेस्टिव सीजन (Business & Expansion)

भय छोड़कर आत्मविश्वास से बढ़ाएं कारोबार, मिलेगी सफलता: व्यापारिक मोर्चे पर प्रतिद्वंद्वियों व विरोधियों की चालों को लेकर शुरुआत में आप थोड़े परेशान और संशयग्रस्त रह सकते हैं. जरूरत इस बात की है कि आप किसी भी प्रकार के काल्पनिक डर को पूरी तरह त्यागकर आत्मविश्वास के साथ अपने कारोबार को गति देने में जुट जाएं. बिजनेस विस्तार के लिए किए गए प्रयासों में आपको शानदार सफलता हाथ लगेगी.

पुश्तैनी कारोबार में लाभ: पुश्तैनी व्यापार (Ancestral Business) से जुड़े जातकों के अथक परिश्रम और लगन का सुखद फल मिलेगा, जिससे साझेदारों और परिवार दोनों को अच्छा-खासा आर्थिक मुनाफा हासिल होगा.

2. करियर और नौकरी (Career & Research Work)

सकारात्मक विचारों से बढ़ेगी ऊर्जा, बॉस को करें प्रभावित: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) के मन में कार्यक्षेत्र को लेकर बेहद सकारात्मक और रचनात्मक विचार आएंगे. वर्कस्पेस पर सौंपे गए किसी भी प्रोजेक्ट पर सतही काम करने के बजाय गहराई से रिसर्च (In-depth Research) करें; आपका यह विश्लेषणात्मक काम आपके उच्चाधिकारियों और बॉस को बेहद प्रभावित करेगा.

आलस्य को न होने दें हावी: नौकरीपेशा जातकों को एक मूलमंत्र याद रखना होगा कि काम के दौरान किसी भी स्तर पर आलस्य और टालमटोल की आदत को खुद पर हावी न होने दें; सक्रियता ही आपको प्रमोशन की कतार में सबसे आगे रखेगी.

3. लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Family, Students & Health)

परिवार संग डिनर और विचार साझा, छात्रों को योग का सहारा: परिवार के सभी सदस्यों के साथ बैठकर एक साथ भोजन का आनंद लें और अपने मन में चल रहे महत्वपूर्ण विचारों व योजनाओं को उनके सामने खुलकर रखें. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र घर पर रहकर ही अपनी स्ट्रीम में पारंगत होने के लिए गहन अभ्यास करेंगे. मानसिक एकाग्रता और स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए नियमित योग-प्राणायाम को दिनचर्या में जोड़ें.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: पंचम चंद्रमा के प्रभाव से स्वास्थ्य सामान्य रूप से उत्तम रहेगा. हालांकि, मानसिक दबाव और थकावट से बचने के लिए संतुलित आहार लें और पर्याप्त नींद अवश्य लें.

लकी कलर: क्रीम

लकी नंबर: 5

अनलकी नंबर: 7

धनतेरस विशेष अचूक उपाय: धनतेरस के पावन महापर्व और हस्त नक्षत्र के शुभ संयोग पर पंचम भाव के चंद्रमा के शुभ फलों में वृद्धि हेतु प्रातः काल शिवलिंग पर शुद्ध जल में कच्चा गाय का दूध, सफेद चंदन और अक्षत मिलाकर अभिषेक करें. धनतेरस के शुभ मुहूर्त (सुबह 08:15 से 10:15 या दोपहर 01:15 से 02:15) में चांदी का सिक्का, चांदी का बर्तन या श्रीयंत्र अवश्य खरीदें.

सायंकाल के समय घर के मुख्य द्वार पर यमराज के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके एक चौमुखा दीपक (यम दीपम) प्रज्वलित करें तथा महालक्ष्मी के सम्मुख घी का दीपक जलाकर 'कनकधारा स्तोत्र' का पाठ करें. किसी जरूरतमंद कन्या को खीर, दूध या सफेद मिठाई का दान करें. इससे विरोधियों का भय समाप्त होगा, कारोबार में धन की बरकत होगी और यश-कीर्ति में निरंतर विस्तार होगा.

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