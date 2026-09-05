धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलVrishabh Rashifal 5 September 2026: 2रे चंद्रमा से आर्थिक मामलों में सतर्कता, फेस्टिव सीजन बिजनेस विस्तार व ट्रांसफर आर्डर के योग

Vrishabh Rashifal 5 September 2026: 2रे चंद्रमा से आर्थिक मामलों में सतर्कता, फेस्टिव सीजन बिजनेस विस्तार व ट्रांसफर आर्डर के योग

Vrishabh Rashifal 5 September 2026: 2रे चंद्रमा से वृषभ राशि के आर्थिक मामलों में उतार-चढ़ाव, फेस्टिव बिजनेस विस्तार व ट्रांसफर योग! पढ़ें 5 सितंबर राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 05 Sep 2026 06:52 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Vrishabh Rashifal 5 september 2026: 5 सितंबर 2026, शनिवार के दिन रात्रि 09:54 बजे तक भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि रहेगी, उसके उपरांत दशमी तिथि आरंभ होगी. आज देश भर में शिक्षक दिवस (Teachers' Day) का पावन अवसर भी है. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज रात्रि 09:31 तक मृगशिरा नक्षत्र रहेगा, फिर आर्द्रा नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, लक्ष्मी योग और वज्र योग का प्रभाव रहेगा.

चंद्रमा सुबह 10:18 बजे के बाद आपकी राशि से दूसरे भाव (द्वितीय भाव यानी संचित धन, कुटुंब, वाणी, वित्तीय लेखा-जोखा व निवेश स्थान) में संचार करेंगे (मिथुन राशि में गोचर करेंगे). 2रे चंद्रमा के प्रभाव से आज आपके आर्थिक मामलों और कैश फ्लो में थोड़ा उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है. आज शुभ कार्यों के लिए दो शुभ समय रहेंगे—पहला दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त एवं दूसरा दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन वृषभ राशि के जातकों के लिए आगामी फेस्टिव सीजन की रणनीतियां बनाने और बही-खातों की पड़ताल करने का रहेगा. आने वाले फेस्टिव सीजन को देखते हुए बिजनेस विस्तार की ठोस प्लानिंग बन सकती है. इस समय आपके मन में व्यवसाय को लेकर जो भी बड़े सपने या कल्पनाएं हैं, उन्हें हकीकत में बदलने का सबसे अनुकूल समय दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक (अभिजीत मुहूर्त) और दोपहर 02:30 से 03:30 बजे के मध्य रहेगा. वित्तीय प्रबंधन में पूरी सावधानी बरतें; बिजनेस में एकाउंट रिलेटेड कुछ गलत एंट्रियां (Accounting Errors) आपकी नजर में आ सकती हैं. इन्हें समय रहते तुरंत सुधार लें, अन्यथा बाद में टैक्स या ऑडिटिंग के समय यह लापरवाही आपको भारी पड़ सकती है. 2रे चंद्रमा के कारण पैसों के लेन-देन में संतुलन बनाकर चलें.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों और युवाओं के लिए आज का दिन उत्साहवर्धक समाचार और लंबे समय से अटके मामलों के हल होने का रहेगा. नई नौकरी के लिए प्रयासरत युवाओं को आज कोई शुभ सूचना या इंटरव्यू कॉल मिल सकती है, जिससे आप अपने करियर को लेकर अत्यधिक उत्साहित रहेंगे. जो एंप्लॉयड पर्सन लंबे समय से ट्रांसफर की कोशिश में थे, एक लंबी प्रक्रिया के बाद आज उन्हें आखिरकार मनचाहे ट्रांसफर के आधिकारिक आदेश प्राप्त हो सकते हैं. वर्कस्पेस पर मित्रों और साथी सहकर्मियों के साथ बेहतरीन समय व्यतीत होगा; मन से हर प्रकार का भय और डर त्यागकर आप पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों को अंजाम देंगे.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और प्रेम जीवन के लिहाज से आज का दिन नए संबंधों की शुरुआत और रोमांटिक पलों से भरा रहेगा. अविवाहित पुरुष जातकों की आज किसी बेहद खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, जो आगे चलकर गहरे रिश्ते में बदल सकती है. वहीं प्रेम जीवन (Love Life) में जुड़े जातकों को आज अपने साथी की ओर से विवाह या रिश्ते को लेकर कोई खूबसूरत प्रपोजल मिल सकता है. परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और आर्टिस्ट राशिफल (Education & Sports)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों (Students, Artists & Sports Persons) के लिए आज का दिन पूर्ण समर्पण और मेहनत का रहेगा. जातक शिक्षक दिवस के अवसर पर अपने गुरुओं से प्रेरणा लेकर अपने-अपने फील्ड में जी-जान लगा देंगे, जिससे आने वाले समय में आपको उल्लेखनीय सफलता हासिल होगी.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

द्वितीय भाव में चंद्रमा के संचरण के कारण खान-पान में अनियमितता से पेट या गले से संबंधित हल्की परेशानी हो सकती है. ट्रांसफर और बिजनेस के उतार-चढ़ाव से मानसिक तनाव न लें. भरपूर मात्रा में पानी पिएं, नियमित रूप से योग व ध्यान करें और सात्विक आहार लें.

शुभ रंग: येलो (पीला)

शुभ अंक: 4

अशुभ अंक: 8

आज का उपाय: शनिवार और शिक्षक दिवस के अवसर पर शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, काले तिल, शहद व गंगाजल मिलाकर 'ॐ नमः शिवाय' और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और अपने शिक्षकों व गुरुजनों का सम्मान कर उनका आशीर्वाद लें. किसी जरूरतमंद को फल, चने की दाल या भोजन का दान करें; इससे 2रे चंद्रमा का उतार-चढ़ाव संतुलित होगा, एकाउंट संबंधी गलतियां सुधरेंगी और ट्रांसफर व करियर में आ रही रुकावटें दूर होंगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 05 Sep 2026 06:52 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Vrishabh Rashifal Taurus Horoscope Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Saptahik Rashifal 6 to 12 September 2026: संभलकर रहें ये 3 राशियां, हो सकता है बड़ा नुकसान; जानें 6 से 12 सितंबर तक का अपना भाग्यफल
साप्ताहिक राशिफल (6 से 12 सितंबर 2026): मेष से मीन तक, जानें किस राशि के खुलेंगे तरक्की के द्वार और किन्हें बरतनी होगी सावधानी
राशिफल
Mesh Rashifal 5 September 2026: 3रे चंद्रमा व मालव्य योग से बढ़ेगी मेष राशि की इच्छाशक्ति, कठिन काम होंगे पूरे, शेयर बाजार में निवेश की प्लानिंग
Mesh Rashifal 5 September 2026: 3रे चंद्रमा व मालव्य योग से बढ़ेगी मेष राशि की इच्छाशक्ति, कठिन काम होंगे पूरे, शेयर बाजार में निवेश की प्लानिंग
राशिफल
टैरो राशिफल 5 सितंबर 2026: कर्क राशि वालों को इंक्रीमेंट का तोहफा, मिथुन को मिलेगी मनचाही सफलता; जानें 12 राशियों का भाग्य
टैरो राशिफल 5 सितंबर 2026: कर्क राशि वालों को इंक्रीमेंट का तोहफा, मिथुन को मिलेगी मनचाही सफलता; जानें 12 राशियों का भाग्य
राशिफल
कल का राशिफल 5 सितंबर 2026: मकर, मेष और सिंह राशि के व्यापार में बंपर उछाल, पढ़ें मेष से मीन का संपूर्ण भविष्यफल
Kal Ka Rashifal 5 September 2026: नवमी तिथि और मृगशिरा नक्षत्र का महासंयोग, 5 सितंबर को इन राशियों पर होगी धन की बरसात!
Advertisement

वीडियोज

Sansani: पापा की ठग परियों का 'जबरा गैंग' ! Crime News
Janhit With Chitra Tripathi: Aniruddhacharya के बिगड़े बोल.. दिया हिंदू- मु्स्लिम पर ज्ञान !
Tamilnadu Road Accident: टर्न लेते वक्त हादसा, चार बहनों का आखिरी सफर! Viral Video
Nishu Azad Controversy: निशु का आरोपी गिरफ्तार..अब होगी 'स्वतंत्र' जांच!।Janhit With Chitra Tripathi
Nishu Azad Controversy: जहां लगनी थी हत्या की धारा.. वहां 73 दिन बाद कार्रवाई पर उठ रहे सवाल !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
Environment
ग्लेशियर पिघलने की वजह है इंसानी पेशाब? रिसर्च में चौंकाने वाला खुलासा
ग्लेशियर पिघलने की वजह है इंसानी पेशाब? रिसर्च में चौंकाने वाला खुलासा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अखिलेश यादव के कारनामे से मुसलमान और यादव...', ओमप्रकाश राजभर का बड़ा बयान
'अखिलेश यादव के कारनामे से मुसलमान और यादव...', ओमप्रकाश राजभर का बड़ा बयान
क्रिकेट
लुहान-ड्रे प्रेटोरियस ने रचा इतिहास, सबसे कम उम्र में शतक जड़ने का बनाया रिकॉर्ड 
लुहान-ड्रे प्रेटोरियस ने रचा इतिहास, सबसे कम उम्र में शतक जड़ने का बनाया रिकॉर्ड 
टेलीविजन
Bigg Boss 20 के सेट पर पैप्स पर भड़के सलमान खान, कहा- 'ये तेरा काम नहीं...'
Bigg Boss 20 के सेट पर पैप्स पर भड़के सलमान खान, कहा- 'ये तेरा काम नहीं...'
विश्व
पीएम मोदी ने दी बधाई तो जॉर्जिया मेलोनी का आया रिप्लाई, कहा- 'आपकी दोस्ती...'
पीएम मोदी ने दी बधाई तो जॉर्जिया मेलोनी का आया रिप्लाई, कहा- 'आपकी दोस्ती...'
इंडिया
स्वतंत्र भारद्वाज पर कांग्रेस ने चिराग पासवान को घेरा, देखें वीडियो
स्वतंत्र भारद्वाज पर कांग्रेस ने चिराग पासवान को घेरा, देखें वीडियो
दिल्ली NCR
जंतर-मंतर पर थे या जेल में? पुलिस के फेस रिकग्निशन सिस्टम पर सवाल, 25 आरोपी निकले जेल में बंद
जंतर-मंतर पर थे या जेल में? पुलिस के फेस रिकग्निशन सिस्टम पर सवाल, 25 आरोपी निकले जेल में बंद
इंडिया
बर्मिंघम मेयर को दो टूक नसीहत, कश्मीर वाले बयान पर भड़का भारत
बर्मिंघम मेयर को दो टूक नसीहत, कश्मीर वाले बयान पर भड़का भारत
ENT LIVE
Mirzapur: The Movie Review! Guddu, Munna और Kaleen Bhaiya के भौकाल ने जीता दिल
Mirzapur: The Movie Review! Guddu, Munna और Kaleen Bhaiya के भौकाल ने जीता दिल
ENT LIVE
Salman Khan की Monster से Details Leak! Afghan Village Set और KGF जैसी Entry का दावा
Salman Khan की Monster से Details Leak! Afghan Village Set और KGF जैसी Entry का दावा
ENT LIVE
Swara Bhasker ने Padmaavat के Jauhar Scene पर उठाए सवाल, फिर छिड़ी नई Controversy
Swara Bhasker ने Padmaavat के Jauhar Scene पर उठाए सवाल, फिर छिड़ी नई Controversy
ENT LIVE
Asim Riaz ने Rubina Dilaik और Hina Khan को कहा ‘Aunties’, अब हो रहे हैं जमकर Troll!
Asim Riaz ने Rubina Dilaik और Hina Khan को कहा ‘Aunties’, अब हो रहे हैं जमकर Troll!
ENT LIVE
Bigg Boss 20 में Aamir Khan के भाई Faissal Khan की Entry? Salman Khan के शो में बड़ा Twist!
Bigg Boss 20 में Aamir Khan के भाई Faissal Khan की Entry? Salman Khan के शो में बड़ा Twist!
Embed widget