Aaj Ka Vrishabh Rashifal 5 september 2026: 5 सितंबर 2026, शनिवार के दिन रात्रि 09:54 बजे तक भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि रहेगी, उसके उपरांत दशमी तिथि आरंभ होगी. आज देश भर में शिक्षक दिवस (Teachers' Day) का पावन अवसर भी है. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज रात्रि 09:31 तक मृगशिरा नक्षत्र रहेगा, फिर आर्द्रा नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, लक्ष्मी योग और वज्र योग का प्रभाव रहेगा.

चंद्रमा सुबह 10:18 बजे के बाद आपकी राशि से दूसरे भाव (द्वितीय भाव यानी संचित धन, कुटुंब, वाणी, वित्तीय लेखा-जोखा व निवेश स्थान) में संचार करेंगे (मिथुन राशि में गोचर करेंगे). 2रे चंद्रमा के प्रभाव से आज आपके आर्थिक मामलों और कैश फ्लो में थोड़ा उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है. आज शुभ कार्यों के लिए दो शुभ समय रहेंगे—पहला दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त एवं दूसरा दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन वृषभ राशि के जातकों के लिए आगामी फेस्टिव सीजन की रणनीतियां बनाने और बही-खातों की पड़ताल करने का रहेगा. आने वाले फेस्टिव सीजन को देखते हुए बिजनेस विस्तार की ठोस प्लानिंग बन सकती है. इस समय आपके मन में व्यवसाय को लेकर जो भी बड़े सपने या कल्पनाएं हैं, उन्हें हकीकत में बदलने का सबसे अनुकूल समय दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक (अभिजीत मुहूर्त) और दोपहर 02:30 से 03:30 बजे के मध्य रहेगा. वित्तीय प्रबंधन में पूरी सावधानी बरतें; बिजनेस में एकाउंट रिलेटेड कुछ गलत एंट्रियां (Accounting Errors) आपकी नजर में आ सकती हैं. इन्हें समय रहते तुरंत सुधार लें, अन्यथा बाद में टैक्स या ऑडिटिंग के समय यह लापरवाही आपको भारी पड़ सकती है. 2रे चंद्रमा के कारण पैसों के लेन-देन में संतुलन बनाकर चलें.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों और युवाओं के लिए आज का दिन उत्साहवर्धक समाचार और लंबे समय से अटके मामलों के हल होने का रहेगा. नई नौकरी के लिए प्रयासरत युवाओं को आज कोई शुभ सूचना या इंटरव्यू कॉल मिल सकती है, जिससे आप अपने करियर को लेकर अत्यधिक उत्साहित रहेंगे. जो एंप्लॉयड पर्सन लंबे समय से ट्रांसफर की कोशिश में थे, एक लंबी प्रक्रिया के बाद आज उन्हें आखिरकार मनचाहे ट्रांसफर के आधिकारिक आदेश प्राप्त हो सकते हैं. वर्कस्पेस पर मित्रों और साथी सहकर्मियों के साथ बेहतरीन समय व्यतीत होगा; मन से हर प्रकार का भय और डर त्यागकर आप पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों को अंजाम देंगे.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और प्रेम जीवन के लिहाज से आज का दिन नए संबंधों की शुरुआत और रोमांटिक पलों से भरा रहेगा. अविवाहित पुरुष जातकों की आज किसी बेहद खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, जो आगे चलकर गहरे रिश्ते में बदल सकती है. वहीं प्रेम जीवन (Love Life) में जुड़े जातकों को आज अपने साथी की ओर से विवाह या रिश्ते को लेकर कोई खूबसूरत प्रपोजल मिल सकता है. परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और आर्टिस्ट राशिफल (Education & Sports)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों (Students, Artists & Sports Persons) के लिए आज का दिन पूर्ण समर्पण और मेहनत का रहेगा. जातक शिक्षक दिवस के अवसर पर अपने गुरुओं से प्रेरणा लेकर अपने-अपने फील्ड में जी-जान लगा देंगे, जिससे आने वाले समय में आपको उल्लेखनीय सफलता हासिल होगी.

द्वितीय भाव में चंद्रमा के संचरण के कारण खान-पान में अनियमितता से पेट या गले से संबंधित हल्की परेशानी हो सकती है. ट्रांसफर और बिजनेस के उतार-चढ़ाव से मानसिक तनाव न लें. भरपूर मात्रा में पानी पिएं, नियमित रूप से योग व ध्यान करें और सात्विक आहार लें.

शुभ रंग: येलो (पीला)

शुभ अंक: 4

अशुभ अंक: 8

आज का उपाय: शनिवार और शिक्षक दिवस के अवसर पर शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, काले तिल, शहद व गंगाजल मिलाकर 'ॐ नमः शिवाय' और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और अपने शिक्षकों व गुरुजनों का सम्मान कर उनका आशीर्वाद लें. किसी जरूरतमंद को फल, चने की दाल या भोजन का दान करें; इससे 2रे चंद्रमा का उतार-चढ़ाव संतुलित होगा, एकाउंट संबंधी गलतियां सुधरेंगी और ट्रांसफर व करियर में आ रही रुकावटें दूर होंगी.

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