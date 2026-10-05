Vrishabh Rashifal Today: 5 अक्टूबर 2026, सोमवार के दिन संपूर्ण दिन आश्विन कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि (दशमी श्राद्ध) रहेगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज रात्रि 11:09 तक पुष्य नक्षत्र रहेगा, जिसके उपरांत आश्लेषा नक्षत्र आरंभ होगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, शिव योग, लक्ष्मी योग, गजकेसरी योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का विशेष शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज संपूर्ण दिन कर्क राशि में, यानी आपकी राशि से तीसरे भाव (तृतीय भाव यानी पराक्रम, भाई-बहन, साहस, संवाद, नेटवर्किंग व नई शुरुआत स्थान) में संचरण करेंगे. तीसरे भाव में चंद्रमा के संचरण के प्रभाव से पारिवारिक स्तर पर आप अपने भाई-बहनों की विशेष देखभाल और उनका पूरा सहयोग करते दिखाई देंगे. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन वृषभ राशि के कारोबारियों के लिए नए कीर्तिमान गढ़ने, पुरानी योजनाओं की सफलता और प्रतिस्पर्धा का डटकर मुकाबला करने का रहेगा.

नए कीर्तिमान स्थापित करेगा व्यापार: बिजनेस के दृष्टिकोण से यह समय आपके लिए नए कीर्तिमान और मील के पत्थर स्थापित करने वाला साबित हो सकता है; व्यापार में बड़ा आर्थिक फायदा होने की प्रबल संभावना बन रही है.

प्रतिस्पर्धा व विरोधियों का सामना: बाजार में आपको कड़ी प्रतिस्पर्धा (Tough Competition) का सामना करना पड़ सकता है; कुछ विरोधी या प्रतिस्पर्धी आपके मनोबल को गिराने का प्रयास कर सकते हैं, किंतु अपने आत्मविश्वास को डगमगाने न दें.

पुरानी प्लानिंग से होगा बंपर मुनाफा: कारोबारियों को आज बड़े मुनाफे के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए; पूर्व में बनाई गई कोई पुरानी व्यावसायिक योजना आज धरातल पर उतरकर सफल सिद्ध होगी.

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन अपेक्षा से अधिक फल प्राप्ति, बॉस व सहकर्मियों की प्रशंसा और बेहतर प्रदर्शन का रहेगा.

कठिन परिश्रम का मिलेगा भरपूर फल: एंप्लॉयड पर्सन के सोचे हुए सभी आधिकारिक कार्य समय पर आसानी से पूरे होते जाएंगे; आपके द्वारा किए गए पूर्व परिश्रम का परिणाम आपकी अपेक्षा से भी अधिक सकारात्मक प्राप्त होगा.

प्रशंसा के केंद्र में रहेंगे आप: वर्कस्पेस पर आपका प्रदर्शन बेहद शानदार रहेगा; आपके समर्पण और गुणवत्ता को देखकर बॉस, उच्चाधिकारी और सहकर्मी सभी आपकी प्रशंसा करते नहीं थकेंगे.

कोवर्कर्स से बेहतरीन सामंजस्य: ऑफिस में अपने सहकर्मियों (Co-workers) के साथ आपका सामंजस्य और तालमेल बहुत ही सहज, सहयोगात्मक और उचित बना रहेगा.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से आज का दिन अपनों के साथ विचार साझा करने और बच्चों की खुशियों का रहेगा.

परिवार के साथ विचार साझा करें: अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ बैठकर एक साथ भोजन करें और अपने मन में चल रहे सकारात्मक विचारों व योजनाओं को खुलकर साझा करें; इससे रिश्तों में आत्मीयता बढ़ेगी.

बच्चों की छुट्टियों की प्लानिंग: घर के बच्चे आगामी दिनों की छुट्टियों (Vacations) को लेकर काफी उत्साहित रहेंगे और अभी से ही घूमने-फिरने की योजनाएं बनाने में जुट जाएंगे.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

खिलाड़ियों (Sports Persons) के लिए आज का दिन मैदान पर आत्मसंयम बनाए रखने का है. स्पोर्ट्स पर्सन नियमित प्रैक्टिस के दौरान ट्रैक या मैदान पर किसी साथी अथवा प्रतिद्वंद्वी से व्यर्थ की बहसबाजी बिल्कुल न करें, अन्यथा अनावश्यक विवाद की स्थिति बन सकती है; अपनी तकनीक पर ही ध्यान दें. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, तीसरे भाव के चंद्रमा और गजकेसरी योग के प्रभाव से शरीर में फुर्ती और ऊर्जा का स्तर उत्तम रहेगा. दिनभर के परिश्रम के बाद शाम को बांहों या कंधों में हल्का खिंचाव हो सकता है. पौष्टिक आहार लें, पानी की मात्रा पर्याप्त रखें और प्राणायाम करें.

शुभ रंग: पर्पल (बैंगनी)

शुभ अंक: 7

अशुभ अंक: 1

आज का उपाय: सोमवार और आश्विन कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि के पावन अवसर पर भगवान शिव का ध्यान करते हुए शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, काले तिल, अक्षत व गंगाजल मिलाकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र से अभिषेक करें और बेलपत्र अर्पित करें. इसके साथ ही भगवान लक्ष्मीनारायण जी का स्मरण करें.

दशमी श्राद्ध के उपलक्ष्य में पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके तिल मिले जल से तर्पण करें. किसी जरूरतमंद कन्या, वृद्ध या निर्धन व्यक्ति को भोजन अथवा वस्त्र दान करें; इससे 3rd हाउस के चंद्रमा से भाइयों का सहयोग मिलेगा, सर्वार्थ सिद्धि व लक्ष्मी योग से व्यापार में नए कीर्तिमान बनेंगे, कार्यक्षेत्र में प्रशंसा मिलेगी और विरोधी परास्त होंगे.

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