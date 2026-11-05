Aaj Ka Vrishabh Rashifal 5 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज सुबह 09:34 के बाद आपकी राशि से 5वें भाव यानी पंचम भाव (संतान, बुद्धि, ज्ञान, प्रेम, रचनात्मकता व आकस्मिक लाभ स्थान) में कन्या राशि में संचरण करेंगे. पंचम भाव में चंद्रमा की स्थिति के शुभ प्रभाव से आपके भीतर आकर्षण, सौम्यता और प्रेम संबंधों के प्रति गहरा रुझान रहेगा; लोग आपकी ओर सहज रूप से आकर्षित होंगे.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 5 November 2026)

दिनांक: 5 नवंबर 2026, गुरुवार

5 नवंबर 2026, गुरुवार तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष रमा एकादशी तिथि सुबह 10:36 बजे तक, तत्पश्चात द्वादशी तिथि

कार्तिक कृष्ण पक्ष सुबह 10:36 बजे तक, तत्पश्चात द्वादशी तिथि नक्षत्र: पूरे दिन-रात उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र रहेगा

पूरे दिन-रात रहेगा शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग और बुधादित्य योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग और बुधादित्य योग चंद्र गोचर: चंद्रमा सुबह 09:34 के बाद कन्या राशि (आपकी राशि से 5वें भाव) में संचरण करेंगे

चंद्रमा सुबह 09:34 के बाद कन्या राशि (आपकी राशि से 5वें भाव) में संचरण करेंगे शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

प्रातः काल: सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक ( शुभ का चौघड़िया )

सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक ( ) सायंकाल: शाम 05:00 से 06:00 बजे तक ( शुभ का चौघड़िया )

शाम 05:00 से 06:00 बजे तक ( ) अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नए वित्तीय सौदे या जोखिम भरे कार्य शुरू करने से बचें)

दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक रहेगा (इस दौरान नए वित्तीय सौदे या जोखिम भरे कार्य शुरू करने से बचें) शुभ यात्रा दिशा: दक्षिण दिशा

1. बिजनेस और वित्तीय प्रबंधन (Business & Expansion)

बड़े बिजनेसमैन का सपोर्ट, पार होगी बिजनेस की नैया: व्यापारिक मोर्चे पर आज आपको किसी बड़े, प्रतिष्ठित और अनुभवी बिजनेसमैन का मजबूत मार्गदर्शन व सपोर्ट हासिल हो सकता है. यह समर्थन आपके डगमगाते कारोबार को नई गति देगा और मुनाफे के नए अवसर खोलेगा. अपने नजदीकी सहयोगियों की मदद से पुरानी चिंताएं दूर होंगी और मन प्रसन्न रहेगा.

समय के पाबंद बनें न्यू बिजनेसमैन: नए स्टार्टअप और कारोबार से जुड़े उद्यमियों (New Businessmen) को बाजार की बदलती परिस्थितियों को देखते हुए खुद को समय का पाबंद (Punctual) बनाना होगा. समय पर डिलीवरी और कमिटमेंट ही आपकी साख को आगे बढ़ाएंगे.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

जॉब में नया असाइनमेंट, खुद को करें अपडेट: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) के लिए कार्यक्षेत्र में नए प्रोजेक्ट की शुरुआत का दिन है; आपको किसी महत्वपूर्ण असाइनमेंट की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है. यदि आपको कॉर्पोरेट और जॉब मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत रखनी है, तो नई स्किल्स और आधुनिक टूल्स सीखकर खुद को समय के साथ अपडेट रखना अनिवार्य होगा.

प्रयास व सतर्कता से सफलता: वर्कप्लेस पर आपकी एकाग्रता और निरंतर सतर्कता से कार्यों में मनचाही सफलता हासिल होगी. काम के प्रति आपका समर्पण उच्चाधिकारियों का विश्वास जीतेगा.

3. लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Family, Love & Education)

संपत्ति के पेपर्स संभालें, पार्टनर संग रोमांटिक डिनर: पारिवारिक मोर्चे पर पैतृक या नई संपत्ति के जरूरी दस्तावेजों (Property Documents) को पूरी सावधानी से संजोकर व्यवस्थित रखें. वैवाहिक जीवन सुखद और सामंजस्यपूर्ण बना रहेगा. वहीं, लव लाइफ में आपका पार्टनर आज आपको किसी स्पेशल डिनर डेट के लिए आमंत्रित कर सकता है.

छात्रों की पढ़ाई में बढ़ेगी एकाग्रता: प्रतियोगी और सामान्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थी (Competitive & General Students) आज बिना किसी भटकाव के अपनी पढ़ाई में आसानी से ध्यान केंद्रित (Concentrate) कर पाएंगे, जिससे कठिन विषयों को समझना आसान होगा.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: पंचम चंद्रमा से मानसिक ताजगी और सकारात्मकता बनी रहेगी. खान-पान में सात्विकता बनाए रखें और मौसमी बदलाव से गले व पेट की सुरक्षा करें.

लकी कलर: पर्पल (बैंगनी)

लकी नंबर: 2

अनलकी नंबर: 5

गुरुवार व रमा एकादशी विशेष अचूक उपाय: आज रमा एकादशी और पंचम भाव के चंद्रमा के शुभ फलों को प्राप्त करने हेतु प्रातः काल भगवान श्रीहरि विष्णु और माता लक्ष्मी की संयुक्त पूजा करें. भगवान विष्णु को पीले फूल, तुलसी पत्र और केसर मिश्रित चंदन अर्पित करें तथा 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' और 'विष्णु सहस्रनाम' का पाठ करें. शिवलिंग पर शुद्ध जल में कच्चा गाय का दूध, थोड़ा सा शहद और सफेद चंदन मिलाकर अभिषेक करें. किसी जरूरतमंद या बटुक को केला, चने की दाल या बेसन की मिठाई का दान करें. इससे करियर में नई ऊर्जा आएगी, लव लाइफ में मधुरता बढ़ेगी और व्यापारिक सहयोगियों का पूरा साथ मिलेगा.

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