धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Vrishabh Rashifal 5 November 2026: 5वें चंद्रमा से बढ़ेगा प्रेमाकर्षण, बड़े बिजनेसमैन के सपोर्ट से मिलेगी सफलता व जॉब में नया असाइनमेंट

Aaj Ka Vrishabh Rashifal 5 November 2026: 5वें चंद्रमा से बढ़ेगा प्रेमाकर्षण, बड़े बिजनेसमैन के सपोर्ट से मिलेगी सफलता व जॉब में नया असाइनमेंट

Aaj Ka Vrishabh Rashifal 5 November 2026: वृषभ राशि का दैनिक राशिफल! 5वें चंद्रमा का प्रभाव, रमा एकादशी, बिजनेस में बड़ा सपोर्ट, नौकरी में नया असाइनमेंट, लव लाइफ व अचूक उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 05 Nov 2026 03:10 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Vrishabh Rashifal 5 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज सुबह 09:34 के बाद आपकी राशि से 5वें भाव यानी पंचम भाव (संतान, बुद्धि, ज्ञान, प्रेम, रचनात्मकता व आकस्मिक लाभ स्थान) में कन्या राशि में संचरण करेंगे. पंचम भाव में चंद्रमा की स्थिति के शुभ प्रभाव से आपके भीतर आकर्षण, सौम्यता और प्रेम संबंधों के प्रति गहरा रुझान रहेगा; लोग आपकी ओर सहज रूप से आकर्षित होंगे.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 5 November 2026)

  • दिनांक: 5 नवंबर 2026, गुरुवार
  • तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष रमा एकादशी तिथि सुबह 10:36 बजे तक, तत्पश्चात द्वादशी तिथि
  • नक्षत्र: पूरे दिन-रात उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र रहेगा
  • शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग और बुधादित्य योग
  • चंद्र गोचर: चंद्रमा सुबह 09:34 के बाद कन्या राशि (आपकी राशि से 5वें भाव) में संचरण करेंगे
  • शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):
  • प्रातः काल: सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक (शुभ का चौघड़िया)
  • सायंकाल: शाम 05:00 से 06:00 बजे तक (शुभ का चौघड़िया)
  • अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नए वित्तीय सौदे या जोखिम भरे कार्य शुरू करने से बचें)
  • शुभ यात्रा दिशा: दक्षिण दिशा

1. बिजनेस और वित्तीय प्रबंधन (Business & Expansion)

बड़े बिजनेसमैन का सपोर्ट, पार होगी बिजनेस की नैया: व्यापारिक मोर्चे पर आज आपको किसी बड़े, प्रतिष्ठित और अनुभवी बिजनेसमैन का मजबूत मार्गदर्शन व सपोर्ट हासिल हो सकता है. यह समर्थन आपके डगमगाते कारोबार को नई गति देगा और मुनाफे के नए अवसर खोलेगा. अपने नजदीकी सहयोगियों की मदद से पुरानी चिंताएं दूर होंगी और मन प्रसन्न रहेगा.

रिलेटेड स्टोरी >>

राशिफल
Aaj Ka Mesh Rashifal 5 November 2026: 6th चंद्रमा से दोपहर तक तनाव, बिजनेस में मनचाहा बदलाव व नए निवेश के दो शुभ मुहूर्त
Aaj Ka Mesh Rashifal 5 November 2026: 6th चंद्रमा से दोपहर तक तनाव, बिजनेस में मनचाहा बदलाव व नए निवेश के दो शुभ मुहूर्त
राशिफल
टैरो राशिफल 5 नवंबर 2026: कर्क को मनचाहा आर्थिक लाभ, सिंह के विदेश यात्रा व सुलह के योग; जानें 12 राशियों का भाग्य
टैरो राशिफल 5 नवंबर 2026: कर्क को मनचाहा आर्थिक लाभ, सिंह के विदेश यात्रा व सुलह के योग; जानें 12 राशियों का भाग्य
राशिफल
Aaj Ka Kanya Rashifal 4 November 2026: 12वें चंद्रमा से नुकसान का खतरा, डॉक्यूमेंट्स में लापरवाही न बरतें
12वें चंद्रमा से नुकसान का खतरा, डॉक्यूमेंट्स में लापरवाही न बरतें
राशिफल
Aaj Ka Singh Rashifal 4 November 2026: आपकी राशि में चंद्रमा से बढ़ेगा संकल्प, बिजनेस में मुनाफा व प्रतिष्ठा
आपकी राशि में चंद्रमा से बढ़ेगा संकल्प, बिजनेस में मुनाफा व प्रतिष्ठा

समय के पाबंद बनें न्यू बिजनेसमैन: नए स्टार्टअप और कारोबार से जुड़े उद्यमियों (New Businessmen) को बाजार की बदलती परिस्थितियों को देखते हुए खुद को समय का पाबंद (Punctual) बनाना होगा. समय पर डिलीवरी और कमिटमेंट ही आपकी साख को आगे बढ़ाएंगे.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

जॉब में नया असाइनमेंट, खुद को करें अपडेट: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) के लिए कार्यक्षेत्र में नए प्रोजेक्ट की शुरुआत का दिन है; आपको किसी महत्वपूर्ण असाइनमेंट की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है. यदि आपको कॉर्पोरेट और जॉब मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत रखनी है, तो नई स्किल्स और आधुनिक टूल्स सीखकर खुद को समय के साथ अपडेट रखना अनिवार्य होगा.

प्रयास व सतर्कता से सफलता: वर्कप्लेस पर आपकी एकाग्रता और निरंतर सतर्कता से कार्यों में मनचाही सफलता हासिल होगी. काम के प्रति आपका समर्पण उच्चाधिकारियों का विश्वास जीतेगा.

3. लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Family, Love & Education)

संपत्ति के पेपर्स संभालें, पार्टनर संग रोमांटिक डिनर: पारिवारिक मोर्चे पर पैतृक या नई संपत्ति के जरूरी दस्तावेजों (Property Documents) को पूरी सावधानी से संजोकर व्यवस्थित रखें. वैवाहिक जीवन सुखद और सामंजस्यपूर्ण बना रहेगा. वहीं, लव लाइफ में आपका पार्टनर आज आपको किसी स्पेशल डिनर डेट के लिए आमंत्रित कर सकता है.

छात्रों की पढ़ाई में बढ़ेगी एकाग्रता: प्रतियोगी और सामान्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थी (Competitive & General Students) आज बिना किसी भटकाव के अपनी पढ़ाई में आसानी से ध्यान केंद्रित (Concentrate) कर पाएंगे, जिससे कठिन विषयों को समझना आसान होगा.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: पंचम चंद्रमा से मानसिक ताजगी और सकारात्मकता बनी रहेगी. खान-पान में सात्विकता बनाए रखें और मौसमी बदलाव से गले व पेट की सुरक्षा करें.

लकी कलर: पर्पल (बैंगनी)

लकी नंबर: 2

अनलकी नंबर: 5

गुरुवार व रमा एकादशी विशेष अचूक उपाय: आज रमा एकादशी और पंचम भाव के चंद्रमा के शुभ फलों को प्राप्त करने हेतु प्रातः काल भगवान श्रीहरि विष्णु और माता लक्ष्मी की संयुक्त पूजा करें. भगवान विष्णु को पीले फूल, तुलसी पत्र और केसर मिश्रित चंदन अर्पित करें तथा 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' और 'विष्णु सहस्रनाम' का पाठ करें. शिवलिंग पर शुद्ध जल में कच्चा गाय का दूध, थोड़ा सा शहद और सफेद चंदन मिलाकर अभिषेक करें. किसी जरूरतमंद या बटुक को केला, चने की दाल या बेसन की मिठाई का दान करें. इससे करियर में नई ऊर्जा आएगी, लव लाइफ में मधुरता बढ़ेगी और व्यापारिक सहयोगियों का पूरा साथ मिलेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 05 Nov 2026 03:10 AM (IST)
Tags :
Daily Horoscope Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Vrishabh Rashifal Taurus Horoscope Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Aaj Ka Mesh Rashifal 5 November 2026: 6th चंद्रमा से दोपहर तक तनाव, बिजनेस में मनचाहा बदलाव व नए निवेश के दो शुभ मुहूर्त
Aaj Ka Mesh Rashifal 5 November 2026: 6th चंद्रमा से दोपहर तक तनाव, बिजनेस में मनचाहा बदलाव व नए निवेश के दो शुभ मुहूर्त
राशिफल
टैरो राशिफल 5 नवंबर 2026: कर्क को मनचाहा आर्थिक लाभ, सिंह के विदेश यात्रा व सुलह के योग; जानें 12 राशियों का भाग्य
टैरो राशिफल 5 नवंबर 2026: कर्क को मनचाहा आर्थिक लाभ, सिंह के विदेश यात्रा व सुलह के योग; जानें 12 राशियों का भाग्य
राशिफल
Aaj Ka Kanya Rashifal 4 November 2026: 12वें चंद्रमा से नुकसान का खतरा, डॉक्यूमेंट्स में लापरवाही न बरतें
12वें चंद्रमा से नुकसान का खतरा, डॉक्यूमेंट्स में लापरवाही न बरतें
राशिफल
Aaj Ka Singh Rashifal 4 November 2026: आपकी राशि में चंद्रमा से बढ़ेगा संकल्प, बिजनेस में मुनाफा व प्रतिष्ठा
आपकी राशि में चंद्रमा से बढ़ेगा संकल्प, बिजनेस में मुनाफा व प्रतिष्ठा
Advertisement

वीडियोज

Horrifying Crime Story: दहशत की 20 रातों की कहानी... आधी रात को 'आत्मा' Calling और हत्या का खुलासा!
US Politics News Live: 'ट्रंप कार्ड' पड़ा फीका! डेमोक्रेटिक पार्टी की बल्ले-बल्ले
US Midterm Election Results: काम के,ना धाम के...Donald प्रेसिडेंट रहेंगे सिर्फ नाम के! | Republican
Sandeep Chaudhary: 'US जनादेश' से भारत को राहत या जारी रहेगी आफत? सटीक विश्लेषण! US Midterm Election
US Midterm Election Results: चुनावों में ट्रंप की हार...डेमोक्रेट्स की बहार! | Donald Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'नतीजों को वैध मानें...', इजरायल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने चुनाव को दी कानूनी मान्यता
'नतीजों को वैध मानें...', इजरायल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने चुनाव को दी कानूनी मान्यता
बिहार
CM सम्राट के क्राइम और अपराध वाले बयान पर प्रशांत किशोर का रिएक्शन, कह दी ये बात
CM सम्राट के क्राइम और अपराध वाले बयान पर प्रशांत किशोर का रिएक्शन, कह दी ये बात
इंडिया
ट्रंप की हार से इंडिया-यूएस रिश्तों पर कैसा असर, किस पैरामीटर पर तय होगा आगे का भविष्य?
ट्रंप की हार से इंडिया-यूएस रिश्तों पर कैसा असर, किस पैरामीटर पर तय होगा आगे का भविष्य?
क्रिकेट
WPL 2027 का शेड्यूल, 22 मैच, 2 मैदान, RCB-MI की पहली भिड़ंत; देखें पूरा कार्यक्रम
WPL 2027 का शेड्यूल, 22 मैच, 2 मैदान, RCB-MI की पहली भिड़ंत; देखें पूरा कार्यक्रम
बॉलीवुड
तुषार कपूर के बाद अब आयुष्मान खुराना को भी मिली धमकी, आरोपी ने मांगे करोड़ों, जांच में जुटी पुलिस
तुषार कपूर के बाद अब आयुष्मान खुराना को मिली धमकी, करोड़ों की भी की गई मांग
इंडिया
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और EC को भेजा नोटिस, चुनाव आयुक्तों से जुड़ी याचिका पर मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और EC को भेजा नोटिस, चुनाव आयुक्तों से जुड़ी याचिका पर मांगा जवाब
विश्व
Explained: US कांग्रेस में डेमोक्रेट्स को रोकने की पूरी तैयारी! ट्रंप के पास कौन से 5 रास्ते बचे?
डेमोक्रेटिक कांग्रेस को रोकने की पूरी तैयारी! ट्रंप के पास कौन से 5 रास्ते बचे?
इंडिया
'73% युवाओं ने बुलाया है', PM मोदी को डिबेट के लिए चैलेंज के बाद अब राहुल ने किया ये ट्वीट
'73% युवाओं ने बुलाया है', PM मोदी को डिबेट के लिए चैलेंज के बाद अब राहुल ने किया ये ट्वीट
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget