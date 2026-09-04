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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलVrishabh Rashifal 4 September 2026: जन्माष्टमी पर लग्न के चंद्रमा व हर्षण योग से वृषभ राशि का होगा बौद्धिक विकास, पुराना नेटवर्क दिलाएगा लाभ

Vrishabh Rashifal 4 September 2026: जन्माष्टमी पर लग्न के चंद्रमा व हर्षण योग से वृषभ राशि का होगा बौद्धिक विकास, पुराना नेटवर्क दिलाएगा लाभ

Vrishabh Rashifal 4 September 2026: जन्माष्टमी पर लग्न के चंद्रमा से वृषभ राशि का बढ़ेगा विवेक, पुराना नेटवर्क दिलाएगा लाभ! पढ़ें 4 सितंबर राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 04 Sep 2026 03:05 AM (IST)
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Aaj Ka Vrishabh Rashifal 4 september 2026: 4 सितंबर 2026, शुक्रवार के दिन पूरे दिन भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रहेगी तथा आज भगवान श्री कृष्ण का पावन जन्मोत्सव यानी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महापर्व है. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज रात्रि 11:04 तक रोहिणी नक्षत्र रहेगा, उसके उपरांत मृगशिरा नक्षत्र आरंभ होगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और हर्षण योग का अत्यंत शुभ प्रभाव रहेगा.

चंद्रमा आज आपकी ही राशि यानी वृषभ राशि (प्रथम भाव यानी लग्न, बौद्धिक विकास, आत्मविश्वास, व्यक्तित्व व नई जिम्मेदारियों का स्थान) में उच्च के होकर संचार करेंगे. लग्न में उच्च चंद्रमा के प्रभाव से आज आपके बौद्धिक विकास में जबरदस्त वृद्धि होगी और निर्णय लेने की क्षमता प्रखर बनेगी. आज शुभ कार्यों के लिए दो शुभ मुहूर्त रहेंगे, पहला सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया तथा दूसरा दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन वृषभ राशि के जातकों के लिए पुराने संपर्कों को भुनाने और आजीविका को मजबूत करने का रहेगा. बिजनेसमैन के द्वारा पूर्व में बनाया गया मजबूत नेटवर्क और जनसंपर्क आज आपकी आजीविका और व्यापारिक मुनाफे के लिए बेहद लाभकारी सिद्ध होगा. बाजार में आपकी साख बढ़ेगी और पुराने ग्राहकों से नए ऑर्डर्स मिल सकते हैं. वित्तीय लेन-देन में बुद्धिमत्ता का परिचय दें; आपकी पूर्व योजनाएं आज फल देने लगेंगी जिससे आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन बौद्धिक क्षमता के बल पर आगे बढ़ने और नई जिम्मेदारियां संभालने का रहेगा. वर्कप्लेस पर आपको कोई नई व महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है, साथ ही आपके पहले से सोचे हुए सभी जरूरी काम पूरे होने के प्रबल योग बन रहे हैं. ऑफिस में कामकाज से जुड़ी जो भी परेशानियां आ रही हैं, एंप्लॉयड पर्सन अपनी बुद्धिमता, शांत विवेक और सूझबूझ से उनका सटीक हल ढूंढ निकालेंगे, जिससे आपका आत्मविश्वास सातवें आसमान पर रहेगा. हालांकि, नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन बेहद लाभप्रद तो है, लेकिन स्थितियां अभी पूरी तरह शत-प्रतिशत अनुकूल नहीं हुई हैं; इसलिए कुछ छिटपुट अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है, धैर्य बनाए रखें.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और प्रेम जीवन के लिहाज से आज जन्माष्टमी का दिन मिश्रित परिणाम लेकर आएगा. परिवार के अविवाहित जातकों के विवाह से संबंधित कोई बहुत बड़ी खुशखबरी (Good News) या रिश्ते की बात पक्की होने का समाचार मिल सकता है, जिससे घर में उत्सव जैसा माहौल बनेगा. वहीं दूसरी ओर, जो जातक प्रेम संबंधों (Love Couples) में हैं, उन्हें अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने या विवाह में बदलने के लिए अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा; जल्दबाजी न करें और समय का इंतजार करें.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और आर्टिस्ट राशिफल (Education & Sports)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों (Students, Artists & Sports Persons) के लिए आज का दिन राहत और उत्साह से भरा रहेगा. आपके जीवन में पिछले कुछ दिनों से चल रही मानसिक उलझनें और परेशानियां काफी हद तक खत्म होंगी. साथ ही, अपनी फील्ड, प्रतियोगिता या ऑडिशन से जुड़ी कोई बहुत अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

आपकी ही राशि में उच्च चंद्रमा के संचरण से मानसिक शांति और प्रफुल्लता बनी रहेगी. जन्माष्टमी के उपवास के दौरान शरीर को हाइड्रेटेड रखें. मौसमी बदलाव से सिर में हल्का भारीपन महसूस हो सकता है; इसलिए पर्याप्त आराम लें, संतुलित फलाहार करें, भरपूर मात्रा में जल पिएं और नियमित रूप से ध्यान (Meditation) व प्राणायाम करें.

शुभ रंग: पर्पल (बैंगनी)

शुभ अंक: 6

अशुभ अंक: 8

आज का उपाय: श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का पंचामृत से अभिषेक करें. उन्हें माखन-मिश्री, तुलसी दल, सफेद चंदन व पीले पुष्प अर्पित कर 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' और 'ॐ शुं शुक्राय नमः' मंत्र का जाप करें. शिवलिंग पर कच्चा दूध व गंगाजल अर्पित करें तथा किसी जरूरतमंद को फल, मिष्ठान या भोजन का दान करें; इससे लग्न के उच्च चंद्रमा का पूर्ण शुभ प्रभाव मिलेगा, बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी और करियर में नए अवसर प्राप्त होंगे.

FAQs 

Q1. 4 सितंबर 2026 को वृषभ राशि के कारोबारियों को अपने पुराने नेटवर्क से क्या फायदा मिलेगा?
Ans. पूर्व में बनाए गए संपर्क आजीविका और मुनाफे के लिए बेहद लाभकारी सिद्ध होंगे और नए व्यावसायिक अवसर खुलेंगे.

Q2. आज वृषभ राशि के नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में किस बात का ध्यान रखना चाहिए?
Ans. अपनी बुद्धिमता से समस्याएं सुलझाएं, नई जिम्मेदारियां स्वीकार करें और यह ध्यान रखें कि स्थितियां पूरी तरह अनुकूल होने में थोड़ा समय लगेगा.

Q3. आज वृषभ राशि के अविवाहितों और प्रेमियों के लिए क्या विशेष संकेत हैं?
Ans. अविवाहितों को विवाह संबंधी शुभ समाचार मिलेगा, जबकि प्रेम संबंधों में बंधे जोड़ों को थोड़ा इंतजार करना होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 04 Sep 2026 03:05 AM (IST)
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