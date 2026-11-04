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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Vrishabh Rashifal 4 November 2026: 4थे चंद्रमा से असुरक्षा का भाव, बिजनेस में पुराना विवाद व ग्रहण दोष अलर्ट

Aaj Ka Vrishabh Rashifal 4 November 2026: 4थे चंद्रमा से असुरक्षा का भाव, बिजनेस में पुराना विवाद व ग्रहण दोष अलर्ट

Aaj Ka Vrishabh Rashifal 4 November 2026: वृषभ राशि का दैनिक राशिफल! चतुर्थ चंद्रमा व ग्रहण दोष का प्रभाव, बिजनेस विवाद, सेल्स टारगेट में आलस्य की बाधा व अचूक उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 04 Nov 2026 03:05 AM (IST)
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Aaj Ka Vrishabh Rashifal 4 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज आपकी राशि से चौथे भाव यानी चतुर्थ भाव (सुख, माता, घरेलू शांति, मानसिक स्थिरता व वाहन सुख) में सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं. चतुर्थ भाव में चंद्रमा की उपस्थिति के कारण आप भीतर से एक अज्ञात भय और असुरक्षा की भावना महसूस कर सकते हैं. 

इसके साथ ही सिंह राशि में चंद्रमा-केतु के ग्रहण दोष के चलते कार्यक्षेत्र और व्यवसाय में काम को टालने की आदत से बचें तथा लेन-देन व यात्रा के दौरान पूरी सतर्कता बरतें.

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आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 4 November 2026)
दिनांक: 4 नवंबर 2026, बुधवार

तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष दशमी तिथि सुबह 11:04 बजे तक, तत्पश्चात एकादशी तिथि

नक्षत्र: पूरे दिन-रात पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र रहेगा

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, बुधादित्य योग, गजकेसरी योग, ब्रह्म योग और ऐन्द्र योग

अशुभ योग: चंद्रमा सिंह राशि में केतु के साथ युति में रहने से चंद्रमा-केतु का ग्रहण दोष प्रभावी रहेगा

चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन-रात सिंह राशि (आपकी राशि से 4वें भाव) में संचरण करेंगे

शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

सांध्य काल: शाम 05:15 से 06:15 बजे तक (लाभ का चौघड़िया)

अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे या जोखिम भरे कार्य शुरू करने से बचें)

शुभ यात्रा दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस और वित्तीय जोखिम (Business & Disputes)

पुराने विवाद के उभरने की आशंका, सतर्क रहें: व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन थोड़ा नाजुक रह सकता है. बिजनेस से जुड़ा कोई पुराना विवाद या मतभेद फिर से सिर उठा सकता है, जो आपकी व्यावसायिक साख और मुनाफे दोनों को प्रभावित कर सकता है. ऐसी स्थिति में किसी भी मसले को तूल देने के बजाय बातचीत से हल निकालने का प्रयास करें.

बुद्धिबल से निकलेगा समाधान, काम न टालें: व्यापार में कुछ अनचाही अड़चनें सामने जरूर आएंगी, लेकिन आप अपनी बौद्धिक क्षमता और रणनीतिक चतुराई से संकट से बाहर निकलने का रास्ता खोज लेंगे. व्यापारी वर्ग आज अपने जरूरी व प्राथमिक कार्यों को कल पर टालने की भूल बिल्कुल न करें, अन्यथा आगे चलकर यह गंभीर नुकसान का कारण बन सकता है.

करियर और नौकरी (Career & Target)

टारगेट पूरा करने में कड़ा परिश्रम, आलस्य से बचें: नौकरीपेशा जातकों को चंद्रमा-केतु के ग्रहण दोष के कारण अपने सोचे हुए कार्यों और प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करने के लिए सामान्य से अधिक जोर लगाना पड़ेगा. सेल्स और मार्केटिंग से जुड़े कर्मचारी यदि आलस्य या लापरवाही दिखाएंगे, तो मंथली/फेस्टिवल टारगेट हाथ से फिसल सकता है. समय प्रबंधन पर विशेष ध्यान दें.

त्योहारी सीजन में चुनौतियां, इच्छाशक्ति से मिलेगी राहत: इस फेस्टिवल सीजन में कामकाज के मोर्चे पर अचानक कुछ नई बाधाएं या तकनीकी दिक्कतें आ सकती हैं. राहत की बात यह है कि आपकी मजबूत इच्छाशक्ति और निरंतर की गई मेहनत इन चुनौतियों को हावी नहीं होने देगी और आप स्थिति को संभाल लेंगे.

लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Family, Health & Caution)

प्रतियोगी छात्रों को शारीरिक कष्ट, पढ़ाई पर असर: प्रतियोगी परीक्षाओं (Competitive Exams) की तैयारी में जुटे विद्यार्थियों को मौसमी बीमारियों या शारीरिक अस्वस्थता का सामना करना पड़ सकता है, जिससे अध्ययन की गति धीमी पड़ सकती है. सेहत को नजरअंदाज न करें और पर्याप्त विश्राम लें.

वाहन सावधानी से चलाएं, सामान की सुरक्षा जरूरी: त्योहारी रौनक और भागदौड़ के बीच यात्रा करते समय अपने कीमती सामान और स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें. लापरवाही में चोट लगने या सामान गुम होने का जोखिम है, इसलिए सड़क पर वाहन चलाते समय गति पर नियंत्रण रखें और ट्रैफिक नियमों का कड़ाई से पालन करें.

लकी कलर: ब्राउन (भूरा)
लकी नंबर: 5
अनलकी नंबर: 9

बुधवार विशेष अचूक उपाय: बुधवार और चतुर्थ भाव के ग्रहण दोष के अशुभ प्रभाव को शांत करने हेतु प्रातः काल भगवान श्री गणेश को दूर्वा दल और मोदक या बेसन के लड्डू अर्पित करें तथा 'संकटनाशन गणेश स्तोत्र' का पाठ करें. शिवलिंग पर थोड़ा सा कच्चा दूध, शहद और काले तिल मिश्रित जल अर्पित करते हुए 'ॐ नमः शिवाय' का जप करें. 

किसी जरूरतमंद को हरी मूंग, साबुत अनाज या हरे वस्त्र का दान करें. इससे मन की असुरक्षा दूर होगी, बिजनेस में आ रहे व्यवधान समाप्त होंगे और पारिवारिक शांति बनी रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 04 Nov 2026 03:05 AM (IST)
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