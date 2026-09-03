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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलVrishabh Rashifal 3 September 2026: आपकी राशि में उच्च चंद्रमा से प्रसन्न रहेगा मन, अटका पेमेंट मिलने से सुधरेगी आर्थिक स्थिति

Vrishabh Rashifal 3 September 2026: आपकी राशि में उच्च चंद्रमा से प्रसन्न रहेगा मन, अटका पेमेंट मिलने से सुधरेगी आर्थिक स्थिति

Vrishabh Rashifal 3 September 2026: लग्न में उच्च चंद्रमा से वृषभ राशि का मन रहेगा शांत, मिलेगा अटका पेमेंट! पढ़ें 3 सितंबर राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 03 Sep 2026 08:10 AM (IST)
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Aaj Ka Vrishabh Rashifal 3 september 2026: 3 सितंबर 2026, गुरुवार के दिन पूरे दिन भाद्रपद कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि रहेगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज पूरे दिन कृत्तिका नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और व्याघात योग का प्रभाव रहेगा.

चंद्रमा सुबह 07:26 बजे के बाद आपकी ही राशि यानी वृषभ राशि (प्रथम भाव यानी लग्न, मानसिक शांति, व्यक्तित्व, सकारात्मक ऊर्जा व नई जिम्मेदारियों का स्थान) में उच्च के होकर संचार करेंगे. लग्न में उच्च चंद्रमा के प्रभाव से आज आपका मन पूरी तरह शांत, प्रफुल्लित और प्रसन्नचित्त रहेगा. आज शुभ कार्यों के लिए दो शुभ मुहूर्त रहेंगे, पहला सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया तथा दूसरा शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन वृषभ राशि के जातकों के लिए अत्यंत लाभकारी और व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने वाला रहेगा. आपकी सभी व्यावसायिक गतिविधियां सुचारू और व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ेंगी, जिससे आपको अपनी कड़ी मेहनत के अनुरूप बेहतरीन परिणाम हासिल होंगे. बिजनेसमैन के लिए आज का दिन काफी प्रॉफिटेबल रहेगा; सुबह 07:00 से 08:00 बजे या शाम 05:00 से 06:00 बजे के शुभ चौघड़िया के मध्य मार्केट से रुका हुआ पुराना पेमेंट वापस मिल जाने से आपकी आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार आएगा. नए कारोबारी (Startups) शुरुआती दौर के व्यापारिक तनाव को हल्का करने के लिए दोस्तों के साथ किसी शांत और प्राकृतिक जगह पर समय बिताने की योजना बना सकते हैं.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन नई जिम्मेदारियां संभालने और टीम का सहयोग पाने का रहेगा. ऑफिस से जुड़े कार्यों को लेकर किसी भी सहयोगी के साथ व्यर्थ के वाद-विवाद में बिल्कुल न पड़ें; शांति बनाए रखने से कार्यस्थल पर आपको सभी का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा, जिससे जटिल काम भी बेहद आसानी से पूरे हो जाएंगे. एंप्लॉयड पर्सन के कंधों पर अचानक कोई महत्वपूर्ण और बड़ा कार्यभार (Crucial Responsibility) आ सकता है, जिसे प्राथमिकता के आधार पर पूरा करना आपके लिए अनिवार्य रहेगा.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और दांपत्य जीवन के लिहाज से आज का दिन खुशियों और सुकून से भरा रहेगा. आपका निजी जीवन सौहार्दपूर्ण बना रहेगा और जीवनसाथी (Life Partner) की तरफ से कोई बड़ी खुशखबरी सुनने को मिल सकती है, जो आर्थिक रूप से भी आपके परिवार के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगी. घर में आनंद और आपसी विश्वास का माहौल रहेगा.

शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)

विद्यार्थियों (Students) के लिए आज का दिन अपनी जीवनशैली और खान-पान पर ध्यान देने का है. पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखने के लिए शारीरिक स्वास्थ्य का ठीक रहना जरूरी है; छात्र बाहर के तले-भुने और अनहेल्दी खाने को पूरी तरह अवॉइड करें, तभी सेहत अच्छी रहेगी और पढ़ाई निर्बाध चलेगी.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

आपकी ही राशि में चंद्रमा के उच्च होने से मानसिक रूप से आप तनावमुक्त और ऊर्जावान महसूस करेंगे. विद्यार्थियों और युवाओं को पेट संबंधी विकारों से बचने के लिए बाहर के भोजन से परहेज करना चाहिए. भरपूर मात्रा में पानी पिएं, नियमित रूप से योग व ध्यान (Meditation) करें और दिनचर्या को अनुशासित रखें.

शुभ रंग: ब्राउन (भूरा)

शुभ अंक: 6

अशुभ अंक: 4

आज का उपाय: गुरुवार के पावन अवसर पर शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, शहद, गंगाजल व सफेद चंदन मिलाकर 'ॐ नमः शिवाय' और 'ॐ शुं शुक्राय नमः' मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. साथ ही भगवान विष्णु को तुलसी दल व पीले पुष्प अर्पित करें और किसी जरूरतमंद को फल, चने की दाल या भोजन का दान करें; इससे लग्न के उच्च चंद्रमा का पूर्ण शुभ फल प्राप्त होगा, अटका धन मिलेगा और कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां सफलतापूर्वक पूरी होंगी.

FAQs

Q1. 3 सितंबर 2026 को वृषभ राशि के कारोबारियों के लिए रुका हुआ पेमेंट मिलने का शुभ समय क्या है?
Ans. सुबह 07:00 से 08:00 बजे और शाम 05:00 से 06:00 बजे के मध्य शुभ चौघड़िया में रुका हुआ धन मिलने के प्रबल योग हैं.

Q2. आज वृषभ राशि के नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में किस बात का ध्यान रखना चाहिए?
Ans. सहकर्मियों से विवाद से बचें ताकि उनका सहयोग मिले और आने वाले महत्वपूर्ण कार्यभार को पूरी निष्ठा से संभालें.

Q3. आज वृषभ राशि के विद्यार्थियों को सेहतमंद रहने के लिए क्या सावधानी रखनी होगी?
Ans. बाहर के अनहेल्दी खान-पान से पूरी तरह परहेज करें ताकि सेहत दुरुस्त रहे और पढ़ाई में मन लगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 03 Sep 2026 06:16 AM (IST)
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