Vrishabh Rashifal Today: 3 अक्टूबर 2026, शनिवार के दिन सुबह 08:00 बजे तक आश्विन कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि रहेगी, जिसके उपरांत अष्टमी तिथि (श्राद्ध पक्ष की अष्टमी) आरंभ होगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज पूरे दिन आर्द्रा नक्षत्र प्रभावी रहेगा.

आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग और वरियान योग का विशेष शुभ प्रभाव प्राप्त होगा. चंद्रमा आज संपूर्ण दिन मिथुन राशि में, यानी आपकी राशि से दूसरे भाव (द्वितीय भाव यानी धन, वाणी, कुटुंब, संचित पूंजी, संवाद कौशल व पैतृक विचार स्थान) में संचरण करेंगे. दूसरे भाव में चंद्रमा के संचरण के प्रभाव से आपके स्वभाव और वाणी में सौम्यता व मिठास रहेगी; आप मृदुभाषी रहकर दूसरों का दिल जीतने में सफल रहेंगे. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ मुहूर्त हैं, दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त एवं दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन वृषभ राशि के कारोबारियों के लिए अहम व्यावसायिक निर्णय लेने, कागजी सतर्कता और सामाजिक सक्रियता का रहेगा.

अहम फैसले व पेपर वर्क में सावधानी: बिजनेस से जुड़े महत्वपूर्ण और दूरगामी फैसले (Important Decisions) लेने के लिए समय पूरी तरह अनुकूल है. हालांकि, किसी भी डील या अनुबंध में हस्ताक्षर करते समय पेपर वर्क को बहुत अधिक ध्यानपूर्वक पढ़ना और समझना अनिवार्य होगा.

नया कार्य श्राद्ध पक्ष के बाद: यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट, नई दुकान या नए कार्य की शुरुआत करने की योजना बना रहे हैं, तो उसका अंतिम शुभारंभ श्राद्ध पक्ष (पितृ पक्ष) के बाद करना ही व्यावहारिक और अनुकूल रहेगा.

सामाजिक कार्यों से आत्मिक संतुष्टि: आप व्यावसायिक व्यस्तता के बीच भी सामाजिक गतिविधियों में बढ़-चढ़कर सक्रिय रहेंगे; इससे सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी और मन को गहरी आत्मिक संतुष्टि प्राप्त होगी.

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन पेशेवर प्रगति, ट्रांसफर की मजबूत उम्मीद और फेस्टिव सीजन के वर्कलोड से निपटने का रहेगा.

नौकरी में प्रगति व ट्रांसफर की उम्मीद: नौकरीपेशा जातकों के लिए समय काफी बेहतर चल रहा है. आपकी कार्यकुशलता से करियर में प्रगति के मार्ग खुलेंगे और मनचाहे स्थान पर तबादले (Transfer) की भी सकारात्मक उम्मीद बनेगी.

फेस्टिव सीजन के कारण वर्कलोड: आगामी त्योहारों के सीजन (Festive Season) की तैयारियों को देखते हुए वर्कप्लेस पर एंप्लॉयड पर्सन पर काम का बोझ (Workload) सामान्य से अधिक हो सकता है; धैर्य और पूर्व-योजना से काम लें.

मार्केटिंग वालों के लिए दिन सामान्य: मार्केटिंग और फील्ड वर्क से जुड़े कर्मियों के लिए दिन सामान्य रहेगा; टारगेट पूरे करने के प्रयास जारी रखें.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से द्वितीय चंद्रमा का प्रभाव वैवाहिक जीवन में भावनात्मक मजबूती और नई योजनाओं का संकेत दे रहा है.

जीवनसाथी से भावनात्मक लगाव: पति-पत्नी के बीच गहरा भावनात्मक जुड़ाव और आपसी समझ बनी रहेगी. एक-दूसरे की भावनाओं का पूरा सम्मान होगा.

पर्सनल लाइफ में नयापन: आप अपनी निजी जिंदगी और पारिवारिक जीवन में कुछ नया, रचनात्मक या सकारात्मक करने की संयुक्त योजना बना सकते हैं, जिससे घर में ताजगी बनी रहेगी.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों (Students, Artists & Sports Persons) के लिए आज का दिन निरंतर प्रगति का है. आप अपने-अपने क्षेत्र में आत्मविश्वास के साथ आगे की ओर कदम बढ़ाएंगे, जिससे मन प्रसन्न और उत्साहित रहेगा. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, आज विशेषकर मार्केटिंग और फील्ड वर्क से जुड़े जातकों के लिए सेहत के मामले में दिन थोड़ा कमजोर रह सकता है. मौसम के बदलाव और अत्यधिक भागदौड़ के चलते गले में खराश, सिरदर्द या शारीरिक कमजोरी महसूस हो सकती है. खान-पान में लापरवाही न बरतें, पर्याप्त मात्रा में गुनगुना जल पिएं और समय पर विश्राम लें.

शुभ रंग: व्हाइट (सफेद)

शुभ अंक: 3

अशुभ अंक: 7

आज का उपाय: शनिवार और आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी के पावन अवसर पर भगवान श्री शनिदेव के समक्ष सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें और काले तिल अर्पित करें. इसके साथ ही भगवान लक्ष्मीनारायण जी का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, काले तिल व गंगाजल मिलाकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र से अभिषेक करें. पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके तिल मिले जल से तर्पण करें. किसी जरूरतमंद कन्या या दिव्यांग व्यक्ति को सफेद अन्न (चावल), दूध या भोजन दान करें; इससे दूसरे भाव के चंद्रमा से वाणी का प्रभाव बढ़ेगा, वरियान योग से करियर में पदोन्नति के योग बनेंगे और स्वास्थ्य की समस्याएं दूर होंगी.

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