Vrishabh Rashifal: 29 सितंबर 2026, मंगलवार के दिन शाम 05:11 तक आश्विन कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि रहेगी, जिसके उपरांत चतुर्थी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, सुबह 09:04 तक अश्विनी नक्षत्र रहेगा, तत्पश्चात भरणी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, हर्षण योग और सर्वाअमृत योग का प्रभाव रहेगा.

चंद्रमा आज संपूर्ण दिन मेष राशि में, यानी आपकी राशि से 12वें भाव (द्वादश भाव यानी व्यय, हानि, दूरस्थ संपर्क, सतर्कता, अनुशासन व स्वास्थ्य विकार स्थान) में संचरण करेंगे. 12वें भाव में चंद्रमा के संचरण से आज आपको विशेष रूप से नए संपर्कों (New Contacts) पर आंख मूंदकर भरोसा करने से बचना होगा, क्योंकि किसी अनजान व्यक्ति के हस्तक्षेप से आपके चलते हुए काम में रुकावटें आ सकती हैं. शुभ कार्यों के लिए आज दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन वृषभ राशि के कारोबारियों के लिए जोखिम से बचने, आत्म-निरीक्षण और सख्त प्रबंधन लागू करने का रहेगा.

इन्वेंटरी व स्टॉक में सावधानी: बिजनेसमैन नया स्टॉक खरीदने और इन्वेंटरी बढ़ाने का फैसला अत्यधिक सोच-समझकर और बाजार की मांग का सटीक आकलन करके ही लें; जल्दबाजी में पूंजी फंसाने से भारी वित्तीय नुकसान (Loss) का सामना करना पड़ सकता है.

कठोर प्रशासनिक निर्णय: व्यापार में कर्मचारियों और स्टाफ के बीच उचित अनुशासन व व्यवस्था बनाए रखने के लिए आज आपको कुछ कठोर, अप्रिय किंतु बेहद महत्वपूर्ण निर्णय लेने की स्थिति बन सकती है.

खुद रखें निगरानी: कारोबार के संचालन में दूसरों के भरोसे बिल्कुल भी न रहें; सभी जरूरी फाइलों और सौदों पर खुद अपनी पैनी निगाह रखें तथा कर्मचारियों की गतिविधियों की लगातार पूछताछ और समीक्षा करते रहें.

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन प्रतिकूल परिस्थितियों से निपटने, वाणी पर नियंत्रण रखने और टीम के साथ तालमेल बनाए रखने का रहेगा.

ग्रह गोचर का दबाव व वर्कलोड: ग्रह गोचर इस समय नौकरीपेशा लोगों के थोड़ा विरुद्ध बना हुआ है, जिसके चलते वर्कप्लेस पर आधिकारिक वर्कलोड और जिम्मेदारियों का भारी दबाव रहेगा.

अनजाने में विवाद से बचें: एंप्लॉयड पर्सन द्वारा अनजाने में कही गई बिल्कुल सही और तर्कसंगत बात को भी लोग गलत संदर्भ में ले सकते हैं, जिससे बात बिगड़ सकती है; इसलिए आज अपनी वाणी और संवाद पर कड़ा नियंत्रण रखें.

टीम वर्क से सुलझाएं विवाद: वर्कस्पेस पर यदि किसी भी प्रकार का विवाद या मतभेद खड़ा हो जाए, तो उसे तूल न दें और न ही बढ़ने दें; शांति और प्रेम से मामले को सुलझाएं तथा अपनी पूरी टीम को साथ लेकर अपने तय प्रोजेक्ट्स को समय पर कंप्लीट करें.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से 12वें चंद्रमा का संचरण घरेलू माहौल में तनाव और संभलकर व्यवहार करने की चेतावनी दे रहा है.

तनावपूर्ण आचार-व्यवहार से बचें: आज आपका पारिवारिक आचार-व्यवहार थोड़ा तनावपूर्ण, चिड़चिड़ा और अप्रिय हो सकता है; घर के सदस्यों से बात करते समय कटु शब्दों का प्रयोग न करें.

अनैतिक लोगों से दूरी: समाज या परिचितों में गलत आदतों और अनैतिक कर्मों में लिप्त लोगों से पूरी तरह दूरी बनाकर रखें; अन्यथा उनकी संगति के कारण आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच सकती है.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और स्वास्थ्य (Education, Sports & Health)

खिलाड़ियों (Sports Persons) के लिए आज स्वास्थ्य के सितारे काफी कमजोर और प्रतिकूल नजर आ रहे हैं. स्पोर्ट्स पर्सन को खेलकूद या अभ्यास के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि हड्डी से संबंधित विकार (Bone Injury, फ्रैक्चर या जोड़ों में मोच) होने की गंभीर संभावना बन रही है; वार्म-अप के बिना कोई भारी एक्सरसाइज न करें. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, द्वादश चंद्रमा के कारण आंखों में जलन, अनिद्रा, पैर में दर्द या मानसिक चिंता रह सकती है. हल्का, सुपाच्य और ताजा भोजन लें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और खुद को शांत रखें.

शुभ रंग: रेड (लाल)

शुभ अंक: 7

अशुभ अंक: 1

आज का उपाय: मंगलवार और पितृ पक्ष के पावन अवसर पर हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करें और हनुमान जी को लाल पुष्प व बूंदी का भोग लगाएं. इसके साथ ही शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, काले तिल, गंगाजल व सफेद चंदन डालकर 'ॐ नमः शिवाय' और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके काले तिल मिले जल से तर्पण करें. किसी जरूरतमंद या दिव्यांग व्यक्ति को भोजन या वस्त्र दान करें; इससे 12वें चंद्रमा के अशुभ प्रभाव शांत होंगे, व्यापारिक नुकसान से बचाव होगा, कार्यक्षेत्र के विवाद टलेंगे और चोट-चपेट से सुरक्षा मिलेगी.

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