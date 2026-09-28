Vrishabh Rashifal: 28 सितंबर 2026, सोमवार के दिन शाम 07:14 तक आश्विन कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि रहेगी, जिसके उपरांत तृतीया तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, सुबह 10:16 तक रेवती नक्षत्र रहेगा, तत्पश्चात अश्विनी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, ध्रुव योग और व्याघात योग का विशेष प्रभाव मिलेगा.

चंद्रमा आज सुबह 10:16 के बाद मेष राशि में, यानी आपकी राशि से 12वें भाव (द्वादश भाव यानी व्यय, कानूनी दांवपेच, तकनीकी बैकअप, बाहरी संपर्क व स्वास्थ्य सतर्कता स्थान) में संचार करेंगे. 12वें चंद्रमा के प्रभाव से आज आपको अपने व्यवसाय और वित्तीय प्रबंधन में नए कानूनी दांवपेचों व नियमों को बारीकी से समझने और सीखने की सख्त जरूरत रहेगी. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन वृषभ राशि के कारोबारियों के लिए सोच-समझकर फैसले लेने, मशीनरी सौदों में लाभ और डाटा सुरक्षा पर ध्यान देने का रहेगा. बिजनेस में किसी जल्दबाजी या नासमझी भरे निर्णय के कारण आपको अचानक वित्तीय नुकसान का सामना करना पड़ सकता है; इसलिए कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले अनुभवी लोगों से सलाह लें. हालांकि, जो कारोबारी मशीनरी, तकनीकी उपकरण या हार्डवेयर से जुड़े कार्यों में हैं, उन्हें आज अपनी इच्छा के अनुरूप बड़ा कॉन्ट्रैक्ट या थोक ऑर्डर मिल सकता है. बिजनेसमैन को विशेष चेतावनी है कि वे अपने व्यावसायिक डाटा को लगातार स्टोर करते रहें और उसका उचित बैकअप लेते चलें, क्योंकि किसी तकनीकी खराबी के चलते डाटा लॉस (डाटा नष्ट) होने का गंभीर खतरा बन रहा है.

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन समय प्रबंधन, वर्तमान कार्यशैली पर टिके रहने और बॉस की नाराजगी से बचने का रहेगा. नौकरीपेशा लोगों को अपने सभी आधिकारिक कार्यों को तय समय सीमा के भीतर पूरा करना होगा; अन्यथा आप उच्चाधिकारियों और बॉस की तीखी डांट का शिकार हो सकते हैं. एंप्लॉयड पर्सन इस समय अपनी कार्यप्रणाली या नौकरी में किसी भी प्रकार का बदलाव लाने की कोशिश न करें; वर्तमान कार्यों पर ही पूरी निष्ठा से ध्यान दें. वहीं, मार्केटिंग और फील्ड वर्क से जुड़े कर्मियों को अपने स्वास्थ्य से संबंधित छोटी-छोटी समस्याओं को भी पूरी गंभीरता से लेना होगा; फील्ड में की गई जरा सी भी लापरवाही आगे चलकर बड़ी परेशानी बन सकती है.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से 12वें चंद्रमा का संचरण परिजनों की नाराजगी दूर करने और सतर्क रहने की सलाह दे रहा है. व्यस्त दिनचर्या में से मौका मिलते ही परिवार के साथ कुछ समय अवश्य बिताएं; ऐसा करने से आप परिजनों की नाराजगी और पुरानी शिकायतों को आसानी से दूर कर सकेंगे. हालांकि, व्यक्तिगत और पारिवारिक मामलों में किसी भी बाहरी या अपरिचित व्यक्ति पर आंख मूंदकर भरोसा न करें, अन्यथा बाद में पछताना पड़ सकता है.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और स्वास्थ्य (Education, Sports & Health)

खिलाड़ियों (Sports Persons) के लिए आज का दिन मैदान पर अपनी वाणी और भावनाओं पर नियंत्रण रखने का है. रनिंग ट्रैक या खेल के मैदान पर साथी खिलाड़ियों या प्रतिद्वंद्वियों के साथ तीखी बहस जैसी स्थितियां बन सकती हैं; इसलिए विवादों से बचते हुए केवल अपने खेल पर ध्यान दें. 12वें भाव में चंद्रमा के संचरण से शारीरिक सुस्ती, आंखों में खिंचाव या अनिद्रा की शिकायत हो सकती है. मार्केटिंग कर्मी खान-पान और धूप से बचाव रखें. हल्का, सुपाच्य और ताजा आहार लें, पर्याप्त जल पिएं और खुद को मानसिक तनाव से दूर रखें.

शुभ रंग: पर्पल (बैंगनी)

शुभ अंक: 2

अशुभ अंक: 7

आज का उपाय: सोमवार और श्राद्ध पक्ष के पावन अवसर पर शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, काले तिल व थोड़ा सा शहद डालकर अभिषेक करें और 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें. पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके काले तिल मिले जल से तर्पण करें. शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाएं. किसी जरूरतमंद को सफेद अन्न या वस्त्र का दान करें; इससे 12वें चंद्रमा के कानूनी संकट टलेंगे, मशीनरी कारोबार में लाभ होगा, डाटा सुरक्षित रहेगा और ऑफिस में अधिकारियों से संबंध सुधरेंगे.

FAQs

Q1. 28 सितंबर 2026 को वृषभ राशि के कारोबारियों को डाटा और मशीनरी काम को लेकर क्या सावधानी रखनी है?

Ans. नासमझ फैसलों से नुकसान से बचें, डाटा बैकअप लेते रहें ताकि डाटा लॉस न हो, और मशीनरी से जुड़े काम में मनमुताबिक कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है.

Q2. आज वृषभ राशि के नौकरीपेशा व मार्केटिंग कर्मियों के लिए क्या निर्देश हैं?

Ans. काम समय पर पूरा करें ताकि बॉस की डांट न पड़े, वर्तमान काम पर टिके रहें और मार्केटिंग कर्मी सेहत की छोटी समस्या को भी नजरअंदाज न करें.

Q3. आज वृषभ राशि के पारिवारिक जीवन और खिलाड़ियों के लिए क्या संकेत हैं?

Ans. परिवार के साथ वक्त बिताकर सदस्यों की नाराजगी दूर करें और किसी पर अंधा भरोसा न करें, वहीं खिलाड़ी ट्रैक पर बहसबाजी से पूरी तरह बचें.

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