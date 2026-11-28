Aaj Ka Vrishabh Rashifal 28 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज सुबह 07:22 बजे के बाद आपकी राशि से 3रे भाव यानी तृतीय भाव (साहस, पराक्रम, रुचि, संवाद, व्यावसायिक सक्रियता व यात्रा स्थान) में कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं. साथ ही शुक्ल योग और शनि पुष्य नक्षत्र का अत्यंत शुभ संयोग बन रहा है. तृतीय भाव में चंद्रमा की स्थिति के चलते आज आप अपनी पसंद और रुचि के काम करें. इससे मन प्रसन्न रहेगा और कार्यों में सफलता मिलेगी.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 28 November 2026)

दिनांक: 28 नवंबर 2026, शनिवार

28 नवंबर 2026, शनिवार तिथि: पूरे दिन मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि रहेगी

पूरे दिन रहेगी नक्षत्र: दोपहर 12:50 बजे तक पुनर्वसु नक्षत्र, तत्पश्चात पुष्य नक्षत्र (शनि पुष्य संयोग) रहेगा

दोपहर 12:50 बजे तक पुनर्वसु नक्षत्र, तत्पश्चात रहेगा शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग और शुक्ल योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग और चंद्र गोचर: चंद्रमा सुबह 07:22 बजे के बाद कर्क राशि (आपकी राशि से 3रे भाव) में संचरण करेंगे

चंद्रमा सुबह 07:22 बजे के बाद में संचरण करेंगे शुभ मुहूर्त (चौघड़िया व अभिजीत):

दोपहर काल: दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक ( अभिजीत मुहूर्त )

दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक ( ) अपराह्न काल: दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक ( लाभ-अमृत का चौघड़िया )

दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक ( ) अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें)

सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें) शुभ यात्रा दिशा: पूर्व दिशा

1. बिजनेस, ग्राहकों की भीड़ और हनुमान आराधना (Business Stock & Customer Rush)

बिजनेस समस्याओं में आएगी कमी, स्टॉक रखें फुल: आज बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम में बड़ी कमी आएगी, जिससे आप पूरी तरह टेंशन-फ्री होकर बिजनेस की तरफ ध्यान देंगे और आपको किसी नए कार्य में सफलता मिलेगी. बिजनेसमैन को सलाह दी जाती है कि आज अपना स्टॉक (Stock) फुल रखें, क्योंकि दुकान या प्रतिष्ठान पर सडनली (अचानक) कस्टमर की भीड़ आ सकती है—स्टॉक के अभाव में ग्राहक वापस नहीं लौटने चाहिए.

महत्वपूर्ण कार्य से पहले करें हनुमान जी की आराधना: यदि आज आप कोई महत्वपूर्ण कार्य करना चाहते हैं, तो सबसे पहले संकटमोचन हनुमान जी की आराधना अवश्य करें—हनुमान जी की कृपा से आपका हर महत्वपूर्ण काम अवश्य पूरा होगा.

2. करियर, वीकेंड की मेहनत और नई जिम्मेदारी (Career Weekend Success & New Role)

वीकेंड पर मेहनत लाएगी रंग, मिल सकती है नई जिम्मेदारी: एंप्लॉयड पर्सन (Employed Persons) आज अपने मन से प्रसन्नता को बिल्कुल कम न होने दें और पूरे उत्साह के साथ अपने फील्ड में लगे रहें. वीकेंड पर आपकी की गई मेहनत रंग लाएगी और आपको अपने काम के बहुत ही शानदार व संतोषजनक परिणाम देखने को मिलेंगे. साथ ही, आज आप ऑफिस की एक्टिविटी के प्रति अट्रैक्ट होंगे और आपको कोई न्यू रेस्पोंसिबिलिटी (नई जिम्मेदारी) भी दी जा सकती है.

3. पारिवारिक जीवन, छात्र व स्वास्थ्य (Relative Visit, Student Health & Wellness)

लाइफ पार्टनर संग रिश्तेदार के यहां जाने की बनेगी प्लानिंग: पारिवारिक और निजी जीवन में आज उत्साह व सौहार्द बना रहेगा; लाइफ पार्टनर (जीवनसाथी) के साथ किसी रिलेटिव के यहां जाने या मिलने की सुखद प्लानिंग बन सकती है. लव लाइफ में भी मधुर संवाद बना रहेगा.

सेहत को लेकर चिंतित रह सकते हैं छात्र: विद्यार्थी वर्ग (Students) आज पढ़ाई के साथ-साथ अपने स्वास्थ्य के बारे में थोड़े चिंतित रह सकते हैं और जांच या दवाइयों पर कुछ पैसा भी खर्च कर सकते हैं.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: मौसम में बदलाव के कारण हल्की थकान या मौसमी परेशानी हो सकती है. संतुलित आहार लें, पर्याप्त पानी पिएं और नियमित प्राणायाम करें.

लकी कलर: ऑरेंज (नारंगी)

लकी नंबर: 7

अनलकी नंबर: 4

शनिवार विशेष अचूक उपाय: आज शनिवार, मार्गशीर्ष कृष्ण पंचमी, शनि पुष्य नक्षत्र, शुक्ल योग और तृतीय भाव के चंद्रमा के शुभ फलों में वृद्धि हेतु प्रातः काल स्नान के पश्चात संकटमोचन हनुमान जी और न्याय के देवता शनिदेव का विधिवत पूजन करें. हनुमान जी को सिंदूर, चमेली का तेल व बूंदी के लड्डू अर्पित कर 'हनुमान चालीसा' या 'सुंदरकांड' का पाठ करें, तथा शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाकर 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का 108 बार जप करें. किसी मंदिर या जरूरतमंद को काले तिल, उड़द की दाल, गुड़, चावल या सरसों के तेल का दान करें. इससे व्यापारिक कार्यों में निरंतर सफलता मिलेगी, कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारियों में यश प्राप्त होगा और परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी.

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