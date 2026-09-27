Vrishabh Rashifal: 27 सितंबर 2026, रविवार, प्रतिपदा श्राद्ध के पावन अवसर पर रात्रि 08:59 तक आश्विन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी, जिसके उपरांत द्वितीया तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज सुबह 11:08 तक उत्तराभाद्रपद नक्षत्र रहेगा, तत्पश्चात रेवती नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, वृद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का विशेष शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज पूरे दिन मीन राशि में, यानी आपकी राशि से 11वें भाव (एकादश भाव यानी लाभ, आय, बड़े बुजुर्गों का सानिध्य, नेटवर्क, महत्वाकांक्षा पूर्ति व उपलब्धियां स्थान) में संचार करेंगे, जहां चंद्रमा-शनि का विष दोष भी रहेगा. 11वें चंद्रमा के प्रभाव से आज अपने से बड़ों और वरिष्ठजनों का दिल से सम्मान करने से आपके बिगड़े काम संवरेंगे और उनका आशीर्वाद आपके लिए सौभाग्य के द्वार खोलेगा. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन वृषभ राशि के जातकों के लिए सुचारू व्यवस्था, सुकूनदायक माहौल और प्रयासों के अनुसार नतीजे हासिल करने का रहेगा. आपकी तमाम व्यावसायिक गतिविधियां बिना किसी बड़ी रुकावट के सुचारू रूप से चलती रहेंगी; बिजनेस के सिलसिले में कोई ऑफिशियली ट्रैवलिंग (व्यापारिक यात्रा) संभव है, जो भविष्य के लिए लाभकारी रहेगी और आपका दिन काफी सुकूनदायक बीतेगा. यदि आप व्यापार में विस्तार संबंधी कोई नया कदम उठाना चाहते हैं, तो बेहतर यही होगा कि आप इसे श्राद्ध पक्ष (पितृ पक्ष) के बाद ही प्रारंभ करें. हालांकि बाजार में कड़े प्रतिस्पर्धियों और चुनौतियों का सामना जरूर करना पड़ेगा, लेकिन आपकी निरंतर कोशिशों के मुताबिक आपको संतोषजनक व सकारात्मक नतीजे भी मिलते चले जाएंगे.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन करियर में बड़े बदलाव, नए जॉब ऑफर्स और ऑफिशियली टूर पर पसंदीदा जगह घूमने का रहेगा. नौकरी में अचानक कार्यभार (वर्कलोड) की अधिकता की वजह से आपके व्यक्तिगत कार्यों और संडे की निजी योजनाओं में कुछ व्यवधान आ सकते हैं; परंतु काम के सिलसिले में किए गए प्रयासों के शानदार और सकारात्मक नतीजे मिलेंगे. किसी ऑफिशियल टूर के बहाने आपको अपनी किसी फेवरेट (पसंदीदा) जगह पर घूमने-फिरने का बेहतरीन मौका हाथ लग सकता है. एंप्लॉयड पर्सन के करियर में कोई बहुत बड़ा और निर्णायक परिवर्तन होता दिखाई दे रहा है; बाजार से आपको नई आकर्षक जॉब के ऑफर्स मिल सकते हैं. अब यह पूरी तरह आपको तय करना है कि अपने करियर को किस दिशा में आगे ले जाना चाहते हैं; सोच-समझकर निर्णय लें.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से 11वें चंद्रमा का संचरण घरेलू दायित्वों की पूर्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा से जुड़ने का संदेश दे रहा है. आप परिवार की जरूरतों के साथ-साथ अपनी निजी जिम्मेदारियों को भी बखूबी पूरा करेंगे, जिससे घर का माहौल संतुलित रहेगा. श्राद्ध पक्ष का समय आध्यात्मिकता, पितृ तर्पण और अंतर्मन की शुद्धि से जुड़ने का सर्वोत्तम अवसर है. आज अपने दिन की शुरुआत अपने इष्ट देव की विधिवत आराधना और पूर्वजों के स्मरण से करने का प्रयास करें, जिससे आपका पूरा दिन मंगलमय, शांत और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर बना रहेगा.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और आर्टिस्ट राशिफल (Education & Sports)

खिलाड़ियों और कलाकारों (Sports Persons & Artists) के लिए आज का दिन अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने और शीर्ष पर पहुंचने का रहेगा. खिलाड़ी और कलाकार समय के एक-एक पल का सही और अनुशासित उपयोग करते हुए अपने-अपने फील्ड में सफलता का झंडा फहराएंगे. आपका कड़ा अभ्यास और समय प्रबंधन आपको बेहतरीन मुकाम तक ले जाएगा.

एकादश भाव में चंद्रमा के संचरण से मन में उत्साह रहेगा, किंतु काम के भारी दबाव और अचानक यात्राओं के कारण शारीरिक थकावट, पैरों में खिंचाव या नसों में तनाव की शिकायत हो सकती है. चंद्रमा-शनि के विष दोष के प्रभाव से शाम के समय मानसिक सुस्ती आ सकती है. प्रतिपदा श्राद्ध के दिन सात्विक आचरण अपनाएं. रविवार के दिन ताजा, सुपाच्य और हल्का आहार लें, प्रचुर मात्रा में पानी पिएं, नियमित रूप से योग, प्राणायाम व ध्यान (Meditation) का अभ्यास करें और काम के बीच खुद को पर्याप्त आराम दें.

शुभ रंग: नेवी ब्लू (गहरा नीला)

शुभ अंक: 1

अशुभ अंक: 6

आज का उपाय: रविवार और प्रतिपदा श्राद्ध के पावन अवसर पर पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके काले तिल, कुश व जल से तर्पण करें और सूर्य देव को तांबे के लोटे से अर्घ्य दें. 11वें चंद्रमा के शुभ लाभ और चंद्रमा-शनि के विष दोष के निवारण के लिए शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, काले तिल, गंगाजल व सफेद चंदन डालकर 'ॐ नमः शिवाय' और महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करते हुए अभिषेक करें. शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें. किसी जरूरतमंद, कुष्ठ रोगी या दिव्यांग व्यक्ति को भोजन, फल या वस्त्र का दान करें और घर के बड़ों के चरण छूकर आशीर्वाद लें; इससे सर्वार्थ सिद्धि व वृद्धि योग से व्यापार में विस्तार के रास्ते खुलेंगे, न्यू जॉब ऑफर्स में सही फैसला ले सकेंगे और ऑफिशियली टूर सफल रहेगा.

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