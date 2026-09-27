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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलआज का वृषभ राशिफल 27 सितंबर 2026: 11वें चंद्रमा से बड़ों का सम्मान चमकाएगा भाग्य, करियर में बड़े बदलाव के संकेत

आज का वृषभ राशिफल 27 सितंबर 2026: 11वें चंद्रमा से बड़ों का सम्मान चमकाएगा भाग्य, करियर में बड़े बदलाव के संकेत

आज का वृषभ राशिफल 27 सितंबर 2026: 11वें चंद्रमा से बड़ों का सम्मान चमकाएगा भाग्य, करियर में नई जॉब के ऑफर्स, ऑफिशियल टूर पर घूमने का मौका! पढ़ें पूरा राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 27 Sep 2026 07:30 AM (IST)
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Vrishabh Rashifal: 27 सितंबर 2026, रविवार, प्रतिपदा श्राद्ध के पावन अवसर पर रात्रि 08:59 तक आश्विन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी, जिसके उपरांत द्वितीया तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज सुबह 11:08 तक उत्तराभाद्रपद नक्षत्र रहेगा, तत्पश्चात रेवती नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, वृद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का विशेष शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज पूरे दिन मीन राशि में, यानी आपकी राशि से 11वें भाव (एकादश भाव यानी लाभ, आय, बड़े बुजुर्गों का सानिध्य, नेटवर्क, महत्वाकांक्षा पूर्ति व उपलब्धियां स्थान) में संचार करेंगे, जहां चंद्रमा-शनि का विष दोष भी रहेगा. 11वें चंद्रमा के प्रभाव से आज अपने से बड़ों और वरिष्ठजनों का दिल से सम्मान करने से आपके बिगड़े काम संवरेंगे और उनका आशीर्वाद आपके लिए सौभाग्य के द्वार खोलेगा. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

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बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन वृषभ राशि के जातकों के लिए सुचारू व्यवस्था, सुकूनदायक माहौल और प्रयासों के अनुसार नतीजे हासिल करने का रहेगा. आपकी तमाम व्यावसायिक गतिविधियां बिना किसी बड़ी रुकावट के सुचारू रूप से चलती रहेंगी; बिजनेस के सिलसिले में कोई ऑफिशियली ट्रैवलिंग (व्यापारिक यात्रा) संभव है, जो भविष्य के लिए लाभकारी रहेगी और आपका दिन काफी सुकूनदायक बीतेगा. यदि आप व्यापार में विस्तार संबंधी कोई नया कदम उठाना चाहते हैं, तो बेहतर यही होगा कि आप इसे श्राद्ध पक्ष (पितृ पक्ष) के बाद ही प्रारंभ करें. हालांकि बाजार में कड़े प्रतिस्पर्धियों और चुनौतियों का सामना जरूर करना पड़ेगा, लेकिन आपकी निरंतर कोशिशों के मुताबिक आपको संतोषजनक व सकारात्मक नतीजे भी मिलते चले जाएंगे.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन करियर में बड़े बदलाव, नए जॉब ऑफर्स और ऑफिशियली टूर पर पसंदीदा जगह घूमने का रहेगा. नौकरी में अचानक कार्यभार (वर्कलोड) की अधिकता की वजह से आपके व्यक्तिगत कार्यों और संडे की निजी योजनाओं में कुछ व्यवधान आ सकते हैं; परंतु काम के सिलसिले में किए गए प्रयासों के शानदार और सकारात्मक नतीजे मिलेंगे. किसी ऑफिशियल टूर के बहाने आपको अपनी किसी फेवरेट (पसंदीदा) जगह पर घूमने-फिरने का बेहतरीन मौका हाथ लग सकता है. एंप्लॉयड पर्सन के करियर में कोई बहुत बड़ा और निर्णायक परिवर्तन होता दिखाई दे रहा है; बाजार से आपको नई आकर्षक जॉब के ऑफर्स मिल सकते हैं. अब यह पूरी तरह आपको तय करना है कि अपने करियर को किस दिशा में आगे ले जाना चाहते हैं; सोच-समझकर निर्णय लें.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से 11वें चंद्रमा का संचरण घरेलू दायित्वों की पूर्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा से जुड़ने का संदेश दे रहा है. आप परिवार की जरूरतों के साथ-साथ अपनी निजी जिम्मेदारियों को भी बखूबी पूरा करेंगे, जिससे घर का माहौल संतुलित रहेगा. श्राद्ध पक्ष का समय आध्यात्मिकता, पितृ तर्पण और अंतर्मन की शुद्धि से जुड़ने का सर्वोत्तम अवसर है. आज अपने दिन की शुरुआत अपने इष्ट देव की विधिवत आराधना और पूर्वजों के स्मरण से करने का प्रयास करें, जिससे आपका पूरा दिन मंगलमय, शांत और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर बना रहेगा.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और आर्टिस्ट राशिफल (Education & Sports)

खिलाड़ियों और कलाकारों (Sports Persons & Artists) के लिए आज का दिन अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने और शीर्ष पर पहुंचने का रहेगा. खिलाड़ी और कलाकार समय के एक-एक पल का सही और अनुशासित उपयोग करते हुए अपने-अपने फील्ड में सफलता का झंडा फहराएंगे. आपका कड़ा अभ्यास और समय प्रबंधन आपको बेहतरीन मुकाम तक ले जाएगा.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

एकादश भाव में चंद्रमा के संचरण से मन में उत्साह रहेगा, किंतु काम के भारी दबाव और अचानक यात्राओं के कारण शारीरिक थकावट, पैरों में खिंचाव या नसों में तनाव की शिकायत हो सकती है. चंद्रमा-शनि के विष दोष के प्रभाव से शाम के समय मानसिक सुस्ती आ सकती है. प्रतिपदा श्राद्ध के दिन सात्विक आचरण अपनाएं. रविवार के दिन ताजा, सुपाच्य और हल्का आहार लें, प्रचुर मात्रा में पानी पिएं, नियमित रूप से योग, प्राणायाम व ध्यान (Meditation) का अभ्यास करें और काम के बीच खुद को पर्याप्त आराम दें.

शुभ रंग: नेवी ब्लू (गहरा नीला)

शुभ अंक: 1

अशुभ अंक: 6

आज का उपाय: रविवार और प्रतिपदा श्राद्ध के पावन अवसर पर पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके काले तिल, कुश व जल से तर्पण करें और सूर्य देव को तांबे के लोटे से अर्घ्य दें. 11वें चंद्रमा के शुभ लाभ और चंद्रमा-शनि के विष दोष के निवारण के लिए शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, काले तिल, गंगाजल व सफेद चंदन डालकर 'ॐ नमः शिवाय' और महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करते हुए अभिषेक करें. शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें. किसी जरूरतमंद, कुष्ठ रोगी या दिव्यांग व्यक्ति को भोजन, फल या वस्त्र का दान करें और घर के बड़ों के चरण छूकर आशीर्वाद लें; इससे सर्वार्थ सिद्धि व वृद्धि योग से व्यापार में विस्तार के रास्ते खुलेंगे, न्यू जॉब ऑफर्स में सही फैसला ले सकेंगे और ऑफिशियली टूर सफल रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 27 Sep 2026 07:30 AM (IST)
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