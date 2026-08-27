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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलVrishabh Rashifal 27 August 2026: 10वें चंद्रमा व शोभन योग से वृषभ राशि वाले स्मार्ट वर्क से जीतेंगे बॉस का दिल, उधारी से बचें

Vrishabh Rashifal 27 August 2026: 10वें चंद्रमा व शोभन योग से वृषभ राशि वाले स्मार्ट वर्क से जीतेंगे बॉस का दिल, उधारी से बचें

Vrishabh Rashifal 27 August 2026: 10वें चंद्रमा व शोभन योग से वृषभ राशि वाले स्मार्ट वर्क से जीतेंगे बॉस का दिल! पढ़ें 27 अगस्त राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 27 Aug 2026 07:29 AM (IST)
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Aaj Ka Vrishabh Rashifal 27 August 2026: 27 अगस्त 2026, गुरुवार के दिन सुबह 09:09 बजे तक श्रावण शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि रहेगी, जिसके बाद पूर्णिमा तिथि (रक्षाबंधन पर्व) आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज पूरे दिन धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और शोभन योग का प्रभाव रहेगा.

चंद्रमा दोपहर 01:35 बजे के बाद कुंभ राशि में संचार करेंगे, जहां दोपहर 01:35 बजे के बाद चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष भी निर्मित होगा. चंद्रमा आपकी राशि से 10वें भाव (दशम भाव यानी कर्म, कार्यक्षेत्र, प्रभाव, प्रतिष्ठा व करियर स्थान) में गोचर कर रहे हैं. 10वें चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आज आप अपने कार्यक्षेत्र में बेहद आकर्षक, प्रभावशाली और कर्मठ बने रहेंगे. आज शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया उत्तम रहेगा. वहीं सुबह 09:09 से रात्रि 09:33 तक मृत्युलोक की भद्रा रहेगी तथा दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज दक्षिण दिशा की यात्रा शुभ रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज वृषभ राशि के जातकों को वित्तीय अनुशासन बनाए रखने और जल्दबाजी से बचने की जरूरत है. बिजनेसमैन को सलाह दी जाती है कि वे आज उधारी के लेन-देन से पूरी तरह दूरी बनाकर रखें; उधारी पर दिया गया माल या फंसा हुआ पैसा आपके लिए भारी मानसिक तनाव का कारण बन सकता है. जो कारोबारी काफी लंबे समय से किसी नए प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट को लॉन्च करने का प्रयास कर रहे हैं, वे फिलहाल कुछ समय और इंतजार करें, क्योंकि ग्रह स्थिति के अनुसार समय अभी पूरी तरह उपयुक्त नहीं है. व्यवसाय को आधुनिक व अपडेट करने के लिए कुछ अतिरिक्त धन निवेश (Additional Investment) करना पड़ सकता है, जिसके लिए पहले से बजट तैयार रखें.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन अपनी कार्यकुशलता का लोहा मनवाने और मुश्किलों से राहत पाने का रहेगा. शोभन योग बनने से वर्कप्लेस पर आप अपने स्मार्ट वर्क, दक्षता और अटूट विश्वसनीयता के बल पर अपने बॉस व उच्चाधिकारियों को पूरी तरह प्रसन्न करने में सफल रहेंगे. दिन आपके पक्ष में होने के कारण दफ्तर में पिछले कई दिनों से आ रही मुश्किलें और बाधाएं स्वतः ही दूर हो जाएंगी. हालांकि, एंप्लॉयड पर्सन को सलाह दी जाती है कि वे सीनियर्स और को-वर्कर्स के साथ तालमेल व संवाद बेहतर बनाकर चलें ताकि ग्रहण दोष का कोई नकारात्मक प्रभाव कार्यशैली पर न पड़े.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के मामले में आज समझदारी और धैर्य से काम लेने का दिन है. जो जातक प्रेम संबंध (Love Life) में जुड़े हैं, वे अपने पार्टनर पर विवाह का अनावश्यक दबाव बिल्कुल न बनाएं; यदि आपका पार्टनर थोड़ा और समय मांग रहा है, तो उनकी परिस्थिति को समझकर उन्हें उचित समय दें. घर-परिवार में शांति बनाए रखने के लिए सभी सदस्यों की भावनाओं का आदर करें.

शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों (Competitive Students) के लिए आज का दिन संयम बरतने का है. पढ़ाई या करियर से जुड़े किसी टॉपिक, प्रश्न या उत्तर को लेकर दोस्तों के साथ व्यर्थ का वाद-विवाद या टकराव होने की आशंका बन रही है; इसलिए अपने स्वभाव की कमियों और गुस्से को दूर करने का प्रयास करें तथा अध्ययन पर केंद्रित रहें.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

दशम भाव में चंद्रमा के संचरण से कार्यक्षमता तो मजबूत रहेगी, लेकिन दोपहर बाद ग्रहण दोष और उधारी की चिंताओं से मानसिक तनाव या सिरदर्द हो सकता है. तनाव को खुद पर हावी न होने दें. नियमित रूप से प्राणायाम करें, पर्याप्त जल पिएं और सात्विक आहार लें.

शुभ रंग: पर्पल (बैंगनी)

शुभ अंक: 2

अशुभ अंक: 5

आज का उपाय: श्रावण पूर्णिमा और गुरुवार के पावन अवसर पर शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, केसर, गंगाजल व बेलपत्र अर्पित कर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें. साथ ही भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें और किसी जरूरतमंद को चने की दाल या फल का दान करें; इससे 10वें चंद्रमा का पूर्ण शुभ फल मिलेगा, दोपहर बाद बनने वाले ग्रहण दोष के अशुभ प्रभाव शांत होंगे और करियर में अप्रत्याशित सफलता मिलेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 27 Aug 2026 06:26 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Vrishabh Rashifal Taurus Horoscope Today
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