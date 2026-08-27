Aaj Ka Vrishabh Rashifal 27 August 2026: 27 अगस्त 2026, गुरुवार के दिन सुबह 09:09 बजे तक श्रावण शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि रहेगी, जिसके बाद पूर्णिमा तिथि (रक्षाबंधन पर्व) आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज पूरे दिन धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और शोभन योग का प्रभाव रहेगा.

चंद्रमा दोपहर 01:35 बजे के बाद कुंभ राशि में संचार करेंगे, जहां दोपहर 01:35 बजे के बाद चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष भी निर्मित होगा. चंद्रमा आपकी राशि से 10वें भाव (दशम भाव यानी कर्म, कार्यक्षेत्र, प्रभाव, प्रतिष्ठा व करियर स्थान) में गोचर कर रहे हैं. 10वें चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आज आप अपने कार्यक्षेत्र में बेहद आकर्षक, प्रभावशाली और कर्मठ बने रहेंगे. आज शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया उत्तम रहेगा. वहीं सुबह 09:09 से रात्रि 09:33 तक मृत्युलोक की भद्रा रहेगी तथा दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज दक्षिण दिशा की यात्रा शुभ रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज वृषभ राशि के जातकों को वित्तीय अनुशासन बनाए रखने और जल्दबाजी से बचने की जरूरत है. बिजनेसमैन को सलाह दी जाती है कि वे आज उधारी के लेन-देन से पूरी तरह दूरी बनाकर रखें; उधारी पर दिया गया माल या फंसा हुआ पैसा आपके लिए भारी मानसिक तनाव का कारण बन सकता है. जो कारोबारी काफी लंबे समय से किसी नए प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट को लॉन्च करने का प्रयास कर रहे हैं, वे फिलहाल कुछ समय और इंतजार करें, क्योंकि ग्रह स्थिति के अनुसार समय अभी पूरी तरह उपयुक्त नहीं है. व्यवसाय को आधुनिक व अपडेट करने के लिए कुछ अतिरिक्त धन निवेश (Additional Investment) करना पड़ सकता है, जिसके लिए पहले से बजट तैयार रखें.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन अपनी कार्यकुशलता का लोहा मनवाने और मुश्किलों से राहत पाने का रहेगा. शोभन योग बनने से वर्कप्लेस पर आप अपने स्मार्ट वर्क, दक्षता और अटूट विश्वसनीयता के बल पर अपने बॉस व उच्चाधिकारियों को पूरी तरह प्रसन्न करने में सफल रहेंगे. दिन आपके पक्ष में होने के कारण दफ्तर में पिछले कई दिनों से आ रही मुश्किलें और बाधाएं स्वतः ही दूर हो जाएंगी. हालांकि, एंप्लॉयड पर्सन को सलाह दी जाती है कि वे सीनियर्स और को-वर्कर्स के साथ तालमेल व संवाद बेहतर बनाकर चलें ताकि ग्रहण दोष का कोई नकारात्मक प्रभाव कार्यशैली पर न पड़े.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के मामले में आज समझदारी और धैर्य से काम लेने का दिन है. जो जातक प्रेम संबंध (Love Life) में जुड़े हैं, वे अपने पार्टनर पर विवाह का अनावश्यक दबाव बिल्कुल न बनाएं; यदि आपका पार्टनर थोड़ा और समय मांग रहा है, तो उनकी परिस्थिति को समझकर उन्हें उचित समय दें. घर-परिवार में शांति बनाए रखने के लिए सभी सदस्यों की भावनाओं का आदर करें.

शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों (Competitive Students) के लिए आज का दिन संयम बरतने का है. पढ़ाई या करियर से जुड़े किसी टॉपिक, प्रश्न या उत्तर को लेकर दोस्तों के साथ व्यर्थ का वाद-विवाद या टकराव होने की आशंका बन रही है; इसलिए अपने स्वभाव की कमियों और गुस्से को दूर करने का प्रयास करें तथा अध्ययन पर केंद्रित रहें.

दशम भाव में चंद्रमा के संचरण से कार्यक्षमता तो मजबूत रहेगी, लेकिन दोपहर बाद ग्रहण दोष और उधारी की चिंताओं से मानसिक तनाव या सिरदर्द हो सकता है. तनाव को खुद पर हावी न होने दें. नियमित रूप से प्राणायाम करें, पर्याप्त जल पिएं और सात्विक आहार लें.

शुभ रंग: पर्पल (बैंगनी)

शुभ अंक: 2

अशुभ अंक: 5

आज का उपाय: श्रावण पूर्णिमा और गुरुवार के पावन अवसर पर शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, केसर, गंगाजल व बेलपत्र अर्पित कर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें. साथ ही भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें और किसी जरूरतमंद को चने की दाल या फल का दान करें; इससे 10वें चंद्रमा का पूर्ण शुभ फल मिलेगा, दोपहर बाद बनने वाले ग्रहण दोष के अशुभ प्रभाव शांत होंगे और करियर में अप्रत्याशित सफलता मिलेगी.

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