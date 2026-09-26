26 सितंबर 2026, शनिवार, श्राद्ध पक्ष (पितृ पक्ष) के प्रारंभ के पावन अवसर पर रात्रि 10:19 तक भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि रहेगी, जिसके उपरांत आश्विन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज सुबह 11:32 तक पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र रहेगा, तत्पश्चात उत्तराभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग और गण्ड योग का विशेष शुभ प्रभाव प्राप्त होगा. चंद्रमा आज सुबह 05:33 के बाद मीन राशि में संचार करेंगे, यानी आपकी राशि से 11वें भाव (एकादश भाव यानी लाभ, आय, प्रॉफिट, नेटवर्क, बड़े भाई-बहन व उपलब्धियां स्थान) में रहेंगे, जहां चंद्रमा-शनि का विष दोष भी विद्यमान रहेगा. दोपहर 12:38 के बाद बुध आपकी राशि से छठे भाव तुला राशि में प्रवेश करेंगे. 11वें चंद्रमा के प्रभाव से आज आपका पूरा ध्यान अपने व्यावसायिक प्रॉफिट और आय को निरंतर बढ़ाने के प्रयासों पर केंद्रित होना चाहिए. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं—दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त एवं दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन वृषभ राशि के जातकों के लिए मुनाफा बढ़ाने, आधुनिक तकनीक अपनाने और पैतृक संपर्कों से लाभ उठाने का रहेगा. बिजनेसमैन अपने कारोबार में नई टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स या स्मार्ट मार्केटिंग टूल्स का उपयोग करके बहुत ही शानदार ग्रोथ और विस्तार हासिल कर सकते हैं. बाजार में थोड़े से अतिरिक्त और गंभीर प्रयास करने मात्र से ही आपको रुका हुआ या अपेक्षित धन आसानी से प्राप्त हो सकता है. जो जातक पैतृक व्यवसाय (Ancestral Business) से जुड़े हुए हैं, उन्हें अपने पुराने वफादार ग्राहकों (Old Customers) और मजबूत फैमिली नेटवर्क का सीधा व बड़ा फायदा मिलेगा, जिससे बिक्री में उल्लेखनीय उछाल आएगा.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन फैसलों के सकारात्मक परिणाम, विदेशी प्रोजेक्ट्स में लीडरशिप और दोपहर बाद कुछ सतर्कता बरतने का रहेगा. बुध के छठे भाव तुला राशि में होने से वर्कप्लेस पर आपके द्वारा पूर्व में लिए गए रणनीतिक फैसलों के बेहद उचित और अनुकूल परिणाम हासिल होंगे. ऑफिस में साथी स्टाफ तथा अधीनस्थ कर्मचारियों पर आपका अनुशासन और दबदबा पूरी तरह बना रहेगा. हालांकि, दोपहर बाद (Afternoon) नौकरी में किसी आकस्मिक समस्या या कार्यप्रणाली में बाधा का सामना करना पड़ सकता है; ऐसे नाजुक समय में सीनियर्स की मदद और मार्गदर्शन लेना आपके लिए अत्यंत बेहतर साबित होगा. जो लोग विदेशी कंपनियों में कार्यरत हैं या फॉरेन एम्प्लॉयड हैं, उन्हें आज किसी अंतरराष्ट्रीय व महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को सीधे लीड करने का स्वर्णिम अवसर मिल सकता है.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से 11वें चंद्रमा का संचरण घरेलू खुशहाली और साथ ही व्यर्थ के विवादों से दूर रहने का संदेश दे रहा है. आपका पारिवारिक जीवन आमतौर पर उत्तम और सुखद रहेगा, लेकिन घर के किसी भी संवेदनशील मुद्दे पर परिजनों के साथ व्यर्थ की बहसबाजी या तीखी नोंकझोंक करने से बचें. यदि आप अपनी वाणी और प्रतिक्रिया पर संयम नहीं रखेंगे, तो पारिवारिक जीवन में अचानक कुछ प्रतिकूल स्थितियां उभरने की संभावना बन सकती है; इसलिए शांतिपूर्ण रवैया अपनाएं.

शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)

गण्ड और लक्ष्मीनारायण योग के शुभ संयोग से विद्यार्थियों (Students) के लिए आज का दिन बड़ी उपलब्धियों और सकारात्मक परिणामों वाला रहेगा. आपकी अध्ययन क्षमता और बौद्धिक कौशल की सराहना होगी. वहीं, जो युवा प्रतियोगी परीक्षाओं (Competitive Exams) की तैयारी में गंभीरता से लगे हुए हैं, उन्हें आने वाले कड़े कॉम्पिटिशन को देखते हुए अपनी वर्तमान मेहनत और अभ्यास के समय को थोड़ा और बढ़ाना होगा, तभी मनचाही सफलता सुनिश्चित होगी.

एकादश भाव में चंद्रमा के संचरण से लाभ के नए अवसरों से मन में उत्साह रहेगा, किंतु चंद्रमा-शनि के विष दोष और दोपहर बाद कार्यक्षेत्र की उलझनों के कारण पैरों में दर्द, मानसिक तनाव या थकान महसूस हो सकती है. श्राद्ध पक्ष के प्रथम दिन पितरों का स्मरण कर अपनी दिनचर्या को सात्विक रखें. शनिवार के दिन पौष्टिक, ताजा और हल्का आहार लें, प्रचुर मात्रा में पानी पिएं, नियमित रूप से योग, प्राणायाम व ध्यान (Meditation) का अभ्यास करें और स्वयं को अनावश्यक मानसिक दबाव से दूर रखें.

शुभ रंग: पिंक (गुलाबी)

शुभ अंक: 1

अशुभ अंक: 6

आज का उपाय: शनिवार और श्राद्ध पक्ष प्रारंभ के पावन अवसर पर पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके काले तिल मिले जल से तर्पण करें. चंद्रमा-शनि के विष दोष के निवारण और लक्ष्मीनारायण योग के पूर्ण लाभ के लिए शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, काले तिल, गंगाजल व सफेद चंदन डालकर 'ॐ नमः शिवाय' और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और शनि चालीसा का पाठ करें. किसी जरूरतमंद या दिव्यांग व्यक्ति को भोजन, फल या काले तिल का दान करें; इससे 11वें चंद्रमा से बिजनेस में प्रॉफिट बढ़ेगा, विदेशी प्रोजेक्ट में सफलता मिलेगी, दोपहर बाद नौकरी की समस्याएं सुलझेंगी और प्रतियोगी छात्रों को शानदार उपलब्धि हासिल होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.