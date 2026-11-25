Aaj Ka Vrishabh Rashifal 25 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज पूरे दिन-रात आपकी ही राशि यानी प्रथम भाव (लग्न, व्यक्तित्व, आकर्षण, बुद्धिमत्ता व आत्मविश्वास स्थान) में संचरण कर रहे हैं. साथ ही सर्वार्थ सिद्धि योग और शिव योग का भी शुभ साथ मिल रहा है. आपकी राशि में चंद्रमा की उपस्थिति के चलते आज आपके व्यक्तित्व में गजब का निखार और आकर्षण आएगा, जिससे लोग आपसे प्रभावित रहेंगे.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 25 November 2026)

दिनांक: 25 नवंबर 2026, बुधवार

25 नवंबर 2026, बुधवार तिथि: दोपहर 04:51 बजे तक मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि , तत्पश्चात द्वितीया तिथि प्रारंभ होगी

दोपहर 04:51 बजे तक , तत्पश्चात द्वितीया तिथि प्रारंभ होगी नक्षत्र: रात्रि 08:36 बजे तक रोहिणी नक्षत्र, तत्पश्चात मृगशिरा नक्षत्र रहेगा

रात्रि 08:36 बजे तक रोहिणी नक्षत्र, तत्पश्चात मृगशिरा नक्षत्र रहेगा शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और शिव योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग, और चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन-रात वृषभ राशि (आपकी ही राशि यानी 1st हाउस) में संचरण करेंगे

चंद्रमा पूरे दिन-रात में संचरण करेंगे शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

प्रातः काल: सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक ( लाभ-अमृत का चौघड़िया )

सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक ( ) शाम काल: शाम 05:15 से 06:15 बजे तक ( लाभ का चौघड़िया )

शाम 05:15 से 06:15 बजे तक ( ) अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें)

दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें) शुभ यात्रा दिशा: उत्तर दिशा

1. बिजनेस, नए प्रयोग और ऑनलाइन व्यवसाय (Business Innovation & Online Profit)

नए प्रयोगों से मिलेंगे बेहतर नतीजे, ऑनलाइन बिजनेस रहेगा लाभदायक: यदि आप बिजनेस में कोई नया प्रयोग (New Experiment) कर रहे हैं, तो आज इसके बेहद बेहतर नतीजे हासिल होंगे; आपको अपने संपर्क सूत्रों और पब्लिक रिलेशन (Public Relations) को और अधिक बेहतर बनाने की जरूरत है. प्रोडक्शन के साथ-साथ मार्केटिंग पर भी पूरा ध्यान दें—आपकी बुद्धि तेज चलेगी, तथा समझदारी और चतुराई से ऑनलाइन व्यवसाय (Online Business) बेहद लाभदायक रहेगा और मुनाफे के नए अवसर हाथ आएंगे.

अधिक लाभ के लिए गलत रास्ते चुनने से बचें व्यापारी: बिजनेसमैन को लाभ कमाने के लिए किसी भी गलत या शॉर्टकट रास्ते का चुनाव करने से बचने की सलाह दी जाती है; अधिक लाभ पाने के लिए आपको अधिक मेहनत करने का ही ईमानदार रास्ता चुनना चाहिए.

2. करियर, नई योजना और टीम प्रोत्साहन (Career New Plan & Team Appreciation)

कार्यस्थल पर बनेगी नई योजना, कोवर्कर व जूनियर की करें प्रशंसा: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) के लिए आज का दिन रचनात्मक रहेगा; वर्कस्पेस पर कोई नई योजना बनेगी और आपकी कार्यप्रणाली में सकारात्मक सुधार होगा. साथ ही, आपको अपने कोवर्कर (Co-worker) और जूनियर की मेहनत व उनके अच्छे कार्यों की प्रशंसा करने से पीछे नहीं हटना चाहिए—इससे टीम में आपका सम्मान बढ़ेगा.

3. पारिवारिक जीवन, दांपत्य तालमेल, छात्र व डेली रूटीन (Spouse Support, Routine & Students)

निडरता से करेंगे चुनौतियों का सामना, जीवनसाथी का तालमेल करेगा टॉनिक का काम: पारिवारिक मोर्चे पर घरेलू समस्याओं के कारण उत्पन्न चुनौतियों का सामना आज आप पूरी निडरता और आत्मविश्वास से कर पाएंगे. इस दौरान जीवनसाथी (Life Partner) से बेहतर तालमेल और सहयोग आपके लिए किसी टॉनिक का काम करेगा. लव लाइफ में भी मधुरता बनी रहेगी.

दैनिक दिनचर्या में बड़ा बदलाव कर सकते हैं छात्र: विद्यार्थी वर्ग (Students) आज अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए अपनी दैनिक दिनचर्या (Daily Routine) में कोई बड़ा और सकारात्मक बदलाव भी कर सकते हैं.

स्वास्थ्य व डेली रूटीन का रखें ध्यान: यदि आपका डेली रूटीन गड़बड़ा गया है, तो आज इसमें सुधार का प्रयास करें—यदि आप लगातार कोशिश करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे. संतुलित आहार लें, पर्याप्त पानी पिएं और नियमित प्राणायाम करें.

लकी कलर: ब्लू (नीला)

लकी नंबर: 3

अनलकी नंबर: 8

बुधवार विशेष अचूक उपाय: आज बुधवार, मार्गशीर्ष कृष्ण प्रतिपदा, सर्वार्थ सिद्धि योग, शिव योग और आपकी राशि में स्थित चंद्रमा की विशेष कृपा पाने हेतु प्रातः काल स्नान के पश्चात प्रथम पूज्य भगवान श्रीगणेश का विधिवत पूजन करें. श्रीगणेश को 21 गांठ दूर्वा, सिंदूर और मोदक या लड्डू अर्पित कर 'संकटनाशन गणेश स्तोत्र' व 'गणेश चालीसा' का पाठ करें. किसी मंदिर या जरूरतमंद को हरी मूंग, पालक, चावल, दूध या सफेद मिठाई का दान करें तथा गौ माता को हरा चारा खिलाएं. इससे व्यक्तित्व और आत्मविश्वास में निखार आएगा, ऑनलाइन व सामान्य व्यापार में लाभ होगा और पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.