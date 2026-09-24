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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलवृषभ राशिफल 24 सितंबर 2026: 10वें चंद्रमा से ऑफिस की राजनीति से बचें, धृति योग से बाहरी व्यापार में उछाल, मिलेगी बड़ी अथॉरिटी

वृषभ राशिफल 24 सितंबर 2026: 10वें चंद्रमा से ऑफिस की राजनीति से बचें, धृति योग से बाहरी व्यापार में उछाल, मिलेगी बड़ी अथॉरिटी

वृषभ राशिफल 24 सितंबर 2026: 10वें चंद्रमा से ऑफिस की राजनीति से बचें, धृति योग से बाहरी व्यापार में बड़ा उछाल! प्रतियोगी छात्रों को मिलेगी नियुक्ति. लकी नंबर 5, लकी रंग ब्राउन.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 24 Sep 2026 03:10 AM (IST)
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Aaj Ka Vrishabh Rashifal 24 september 2026: 24 सितंबर 2026, गुरुवार के पावन अवसर पर रात्रि 11:19 तक भाद्रपद शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि रहेगी, उसके बाद चतुर्दशी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज सुबह 10:35 तक धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा, तत्पश्चात पूरे दिन व रात्रि शतभिषा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, पारिजात योग और धृति योग का शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज पूरे दिन कुंभ राशि में, यानी आपकी राशि से 10वें भाव (दशम भाव यानी कर्म, कार्यक्षेत्र, पद-प्रतिष्ठा, उच्चाधिकार, राजनीति व पिता स्थान) में संचार करेंगे. हालांकि, 10वें भाव में चंद्रमा-राहु की युति रहने से ग्रहण दोष का निर्माण हो रहा है, जिसके चलते कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों या प्रतिस्पर्धियों द्वारा आपके विरुद्ध आंतरिक राजनीति या षड्यंत्र रचे जाने की आशंका रहेगी. आज शुभ कार्यों के लिए दो श्रेष्ठ मुहूर्त रहेंगे, पहला सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक (शुभ का चौघड़िया) और दूसरा शाम 05:00 से 06:00 बजे तक (शुभ का चौघड़िया). दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

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बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन वृषभ राशि के कारोबारियों के लिए सरकारी अनुबंधों से लाभ, दूरगामी व्यापार विस्तार और वित्तीय मामलों में व्यावहारिक सख्ती बरतने का रहेगा.

धृति योग से विदेशी व बाहरी व्यापार में उछाल: धृति योग के शुभ प्रभाव से विदेश या अन्य बड़े शहरों से जुड़े आयात-निर्यात और सप्लाई के व्यापार में शानदार प्रगति (Progress) देखने को मिलेगी. बाहरी संपर्कों से बड़ा आर्थिक लाभ होगा.

ठेकेदारों को सरकारी लाभ व ख्याति पर खर्च: आने वाले फेस्टिवल सीजन को देखते हुए सरकारी ठेकेदारों को शासन या प्रशासनिक तंत्र से कोई बड़ा और लाभदायक टेंडर/ऑफर मिल सकता है. यदि बिजनेसमैन बाजार में अपनी ब्रांडिंग और ख्याति बढ़ाना चाहते हैं, तो उन्हें प्रचार-प्रसार पर थोड़ा धन खर्च करना पड़ेगा.

पैसों के मामले में स्वार्थी बनें: व्यापार में आ रही वित्तीय उलझनों को सुलझाने के लिए पैसों और उधारी के मामले में थोड़ा व्यावहारिक व 'स्वार्थी' होना जरूरी है. बिना संकोच अपनी पेमेंट वसूलें; इससे व्यापार की आर्थिक समस्याएं स्वतः सुलझ जाएंगी.

इलेक्ट्रॉनिक सामान की खरीदारी टालें: घरेलू या कार्यालयीन उपयोग के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की खरीदारी में जल्दबाजी न दिखाएं. अभी थोड़ा रुकें और इंतजार करें; भविष्य में आपको इससे कहीं अधिक आकर्षक व किफायती ऑफर्स प्राप्त होंगे.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन आंतरिक राजनीति से सतर्क रहने, महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त करने और टीम वर्क से इतिहास रचने का रहेगा.

आंतरिक राजनीति से सतर्कता: 10वें भाव में चंद्रमा-राहु के ग्रहण दोष के प्रभाव से दफ्तर में कोई ईर्ष्यालु व्यक्ति आपके विरुद्ध राजनीति या गुप्त षड्यंत्र कर सकता है. किसी भी विवाद में न उलझें और अपने काम को पारदर्शी रखें.

महत्वपूर्ण अथॉरिटी व नई शक्ति: नौकरी में आपको कोई महत्वपूर्ण आधिकारिक शक्ति या अधिकार सौंपा जा सकता है, जिससे आपका मन अत्यधिक प्रसन्न रहेगा और कार्यक्षेत्र में साख बढ़ेगी.

टीम वर्क से शानदार सफलता: सहकर्मियों के साथ टीम वर्क (Team Work) की भावना से काम करने पर चल रहे प्रोजेक्ट में अभूतपूर्व सफलता मिलेगी, जिससे करियर में आगे बढ़ने के नए द्वार खुलेंगे. एंप्लॉयड पर्सन को आज की गई कड़ी मेहनत के अनुरूप ही बेहतरीन परिणाम हासिल होंगे.

शिक्षा और प्रतियोगी छात्र (Education & Students)

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे अभ्यर्थियों के लिए आज का दिन भाग्य बदलने वाला साबित हो सकता है.

परीक्षा उत्तीर्ण व नियुक्ति पत्र (Joining Letter): कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स (प्रतियोगी छात्रों) को लंबे समय से प्रतीक्षित किसी प्रतियोगी परीक्षा में शानदार अंकों से उत्तीर्ण होने की खुशखबरी मिल सकती है. इसके साथ ही आज आपको आधिकारिक नियुक्ति (Appointment/Joining) भी प्राप्त होने के प्रबल योग बन रहे हैं.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

दशम भाव में चंद्रमा-राहु की युति के कारण कार्यस्थल का तनाव मानसिक बेचैनी और सिरदर्द का कारण बन सकता है. अत्यधिक भागदौड़ और मानसिक दबाव से रक्तचाप में उतार-चढ़ाव आ सकता है. काम के बीच-बीच में थोड़ा विश्राम लें, नियमित रूप से पर्याप्त जल पिएं और मन की स्थिरता के लिए शाम के समय 10-15 मिनट का ध्यान (Meditation) अवश्य करें.

शुभ रंग: ब्राउन (भूरा / Brown)

शुभ अंक: 5

अशुभ अंक: 9

आज का उपाय: गुरुवार का दिन होने और 10वें भाव के ग्रहण दोष के शमन हेतु भगवान श्री विष्णु और बृहस्पति देव की पूजा करें. केले के वृक्ष की जड़ में जल अर्पित कर हल्दी या चने की दाल चढ़ाएं. ग्रहण दोष के निवारण और कार्यक्षेत्र की राजनीति से सुरक्षा के लिए शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, काले तिल व गंगाजल डालकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र से अभिषेक करें. शाम को किसी असहाय व्यक्ति या सफाईकर्मी को सिक्का या अन्न दान करें; इससे गुप्त शत्रुओं की चालें निष्फल होंगी, अथॉरिटी के कार्यों में सफलता मिलेगी और प्रतियोगी परीक्षा के परिणाम पक्ष में आएंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 24 Sep 2026 03:10 AM (IST)
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