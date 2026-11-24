Aaj Ka Vrishabh Rashifal 24 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज सुबह 07:25 बजे के बाद आपकी ही राशि यानी प्रथम भाव (लग्न, व्यक्तित्व, आकर्षण, सहानुभूति व निर्णय स्थान) में संचरण कर रहे हैं. साथ ही सर्वार्थ सिद्धि योग और परिध योग का भी शुभ साथ मिल रहा है. आपकी राशि में चंद्रमा की उपस्थिति के चलते आज आपके भीतर दूसरों के प्रति गहरी सहानुभूति और संवेदनशीलता रहेगी.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 24 November 2026)

दिनांक: 24 नवंबर 2026, मंगलवार

24 नवंबर 2026, मंगलवार तिथि: रात्रि 08:24 बजे तक कार्तिक शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि , तत्पश्चात प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी

रात्रि 08:24 बजे तक , तत्पश्चात प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी नक्षत्र: रात्रि 11:25 बजे तक कृतिका नक्षत्र, तत्पश्चात रोहिणी नक्षत्र रहेगा

रात्रि 11:25 बजे तक कृतिका नक्षत्र, तत्पश्चात रोहिणी नक्षत्र रहेगा शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग, परिध योग और सर्वार्थ सिद्धि योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग, और चंद्र गोचर: चंद्रमा सुबह 07:25 बजे के बाद वृषभ राशि (आपकी ही राशि यानी 1st हाउस) में संचरण करेंगे

चंद्रमा सुबह 07:25 बजे के बाद में संचरण करेंगे शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

दोपहर काल: दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक ( लाभ-अमृत का चौघड़िया )

दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक ( ) अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 03:00 से शाम 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें)

दोपहर 03:00 से शाम 04:30 बजे तक रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें) शुभ यात्रा दिशा: उत्तर दिशा

1. बिजनेस, फाइनेंस मैनेजमेंट और सरकारी टेंडर (Business Finance & Govt Tender)

सही फाइनेंस मैनेजमेंट से हासिल करेंगे सफलता के नए आयाम: इस समय अपने व्यवसाय के प्रति और अधिक मनन व चिंतन करने की जरूरत है; आपके बिजनेस के सही फाइनेंस मैनेजमेंट (Finance Management) के कारण आप सक्सेस के नए आयाम हासिल कर सकेंगे. हालांकि, बिजनेसमैन को प्रॉफिट पाने के लिए संघर्ष थोड़ा अधिक करना पड़ सकता है—इसलिए यदि मेहनत अधिक करनी पड़े, तो बिल्कुल संकोच न करें.

सरकारी टेंडर या बड़ी संस्था से मिल सकता है ऑर्डर: गवर्नमेंट अफसर के साथ आपके अच्छे संबंध आज आपको कोई बड़ा सरकारी टेंडर (Government Tender) अथवा किसी प्रतिष्ठित संस्था से ऑर्डर दिलवा सकते हैं.

2. करियर, स्थान परिवर्तन और आकर्षण (Career Transfer & Personality Appeal)

ऑफिस में स्थान परिवर्तन की स्थिति, व्यक्तित्व से आकर्षित होंगे लोग: आज ऑफिस में स्थान परिवर्तन (Transfer/Seat Change) की स्थिति बन सकती है. वर्कस्पेस पर दूसरे लोग आपके प्रभावशाली व्यक्तित्व की तरफ आकर्षित होंगे, और आपकी महत्वाकांक्षाएं नई सफलता की ओर तेजी से बढ़ेंगी.

खुशी-खुशी सारे काम पूरे करेंगे एम्प्लॉई: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) के लिए आज का दिन नॉर्मल और सहज रहेगा; आप बिना किसी दबाव के खुशी-खुशी अपने सारे काम करते चले जाएंगे.

3. पारिवारिक जीवन, महिलाएं, छात्र व स्वास्थ्य (Women Shopping, Social Media & Health)

बजट के अनुसार करें होम एप्लायंसेज की खरीदारी: पारिवारिक और घरेलू मोर्चे पर आज महिलाएं (Women) घर के लिए होम एप्लायंसेज की परचेजिंग (Shopping) कर सकती हैं; हालांकि परचेजिंग अपने बजट के अनुसार करना ही आपके लिए फायदेमंद रहेगा. लव व वैवाहिक जीवन में भी सामंजस्य और प्रेम बना रहेगा.

सोशल मीडिया के जरिए दोस्तों से जुड़े रहेंगे छात्र: विद्यार्थी वर्ग (Students) आज पढ़ाई के साथ-साथ अपने नए और पुराने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े रहेंगे.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: आपकी राशि में चंद्रमा के प्रभाव से मानसिक प्रसन्नता और शारीरिक संतुलन बना रहेगा. मौसम के अनुसार संतुलित आहार लें, पर्याप्त पानी पिएं और नियमित प्राणायाम करें.

लकी कलर: ब्लैक (काला)

लकी नंबर: 9

अनलकी नंबर: 4

मंगलवार व कार्तिक पूर्णिमा विशेष अचूक उपाय: आज मंगलवार, पावन कार्तिक पूर्णिमा, सर्वार्थ सिद्धि योग और आपकी राशि में स्थित चंद्रमा की विशेष कृपा पाने हेतु प्रातः काल स्नान के पश्चात संकटमोचन हनुमान जी और भगवान श्रीहरि विष्णु व माता लक्ष्मी का विधिवत पूजन करें. हनुमान जी को सिंदूर, चमेली का तेल व गुड़-चने का भोग लगाकर 'हनुमान चालीसा' व 'सुंदरकांड' का पाठ करें. कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर किसी मंदिर या जरूरतमंद को चावल, दूध, चीनी, सफेद वस्त्र या फल का दान करें तथा शाम को तुलसी जी के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाएं. इससे व्यापारिक संघर्ष दूर होकर सरकारी व व्यावसायिक लाभ मिलेंगे, करियर में उन्नति होगी और परिवार में सुख-समृद्धि बनी रहेगी.

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