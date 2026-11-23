Aaj Ka Vrishabh Rashifal 23 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज पूरे दिन-रात आपकी राशि से 12वें भाव यानी द्वादश भाव (व्यय, हानि, यात्रा, मानसिक चिंता, सतर्कता व आत्ममंथन स्थान) में मेष राशि में संचरण कर रहे हैं. द्वादश भाव में चंद्रमा की स्थिति के चलते आज काम में अपरिपक्वता या जल्दबाजी के कारण आपके नए बने संपर्क टूट सकते हैं; इसलिए हर कदम सोच-समझकर उठाएं.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 23 November 2026)

दिनांक: 23 नवंबर 2026, सोमवार

23 नवंबर 2026, सोमवार तिथि: रात्रि 11:43 बजे तक कार्तिक शुक्ल पक्ष बैकुंठ चतुर्दशी तिथि , तत्पश्चात पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी

रात्रि 11:43 बजे तक कार्तिक शुक्ल पक्ष , तत्पश्चात पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी नक्षत्र: पूरे दिन भरणी नक्षत्र रहेगा

पूरे दिन रहेगा शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग और वरियान योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग और चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन-रात मेष राशि (आपकी राशि से 12वें भाव) में संचरण करेंगे

चंद्रमा पूरे दिन-रात में संचरण करेंगे शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

प्रातः काल: सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक ( शुभ चौघड़िया )

सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक ( ) शाम काल: दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक ( लाभ-अमृत का चौघड़िया )

दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक ( ) अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें)

सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें) शुभ यात्रा दिशा: पूर्व दिशा

1. बिजनेस, इनकम और यात्रा सतर्कता (Business Challenges & Travel Alert)

नए उद्यमी चुनौतियों के प्रति रहें सजग, व्यापार यात्रा को टालें: न्यू बिजनेसमैन (New Businessmen) को आज मार्केट में मिलने वाली चुनौतियों को लेकर पूरी तरह सजग रहना होगा और समझदारी के साथ उनका मुकाबला करना होगा. यदि बिजनेसमैन कहीं यात्रा पर जाने के बारे में सोच रहे हैं, तो यह समय उपयुक्त नहीं है—यात्रा को आज टालना ही उचित रहेगा.

इनकम में कमी व अटक सकती हैं नई योजनाएं: आज बिजनेस में भाग्य का अपेक्षित साथ नहीं मिलने से आपकी इनकम में कुछ कमी आ सकती है और नई योजनाएं भी अटक सकती हैं; धैर्य बनाए रखें.

2. करियर, सैलरी चिंता और दायरा (Career Worries & Workplace Boundaries)

सैलरी कटौती व जॉब जाने का सताएगा डर, पर जल्दी सामान्य होंगे हालात: वर्कस्पेस पर आज का दिन आपके लिए सही मायने में कुछ खास अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि ग्रहों की चाल आपका साथ नहीं दे रही है. एम्प्लॉयड पर्सन को जॉब में सैलरी में कमी व जॉब के जाने का डर सता सकता है; लेकिन आप चिंता न करें, यह अस्थायी दौर है और हालात जल्दी ही सामान्य होंगे.

कोवर्कर संग हंसी-मजाक में रखें दायरे का ध्यान: ऑफिस में कोवर्कर (Co-worker) के साथ हंसी-मजाक करना तो ठीक है, किंतु इस बात का ध्यान अवश्य ही रखना चाहिए कि आप अपने दायरे और मर्यादा में ही रहें.

3. पारिवारिक जीवन, खिलाड़ी व स्वास्थ्य (Family Advice, Sports Behavior & Health)

बिना अनुभव कोई कार्य न करें, अनुभवी व्यक्ति की लें सलाह: आज आप परिवार के बुजुर्गों से किसी महत्वपूर्ण बात को लेकर विचार-विमर्श करेंगे; हालांकि परिवार के लोग आपका साथ देने में थोड़ी हिचक रख सकते हैं. ध्यान रखें कि बिना अनुभव के कोई भी नया कार्य न करें—मुश्किल समय में किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगी. लव व वैवाहिक जीवन में भी शांत रहकर संवाद करें.

खिलाड़ियों का बुरा बर्ताव अपनों से कर सकता है दूर: स्पोर्ट्स पर्सन (Sports Persons) का आज ट्रैक पर बर्ताव थोड़ा बुरा या उग्र रह सकता है, जो आपको अपनों के साथ-साथ दूसरों से भी दूर कर सकता है; अपने व्यवहार पर संयम रखें.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: द्वादश भाव के चंद्रमा के प्रभाव से मानसिक तनाव, अनिद्रा या पैरों में दर्द की समस्या हो सकती है. संतुलित आहार लें, पर्याप्त पानी पिएं और नियमित प्राणायाम करें.

लकी कलर: येलो (पीला)

लकी नंबर: 2

अनलकी नंबर: 5

सोमवार व बैकुंठ चतुर्दशी विशेष अचूक उपाय: आज सोमवार, पावन बैकुंठ चतुर्दशी (हरि-हर मिलन का महापर्व) और द्वादश भाव के चंद्रमा के अशुभ प्रभावों को शांत कर मानसिक शांति व कार्यक्षेत्र में सुरक्षा पाने हेतु प्रातः काल स्नान के पश्चात देवाधिदेव महादेव और भगवान श्रीहरि विष्णु का एक साथ पूजन करें. शिवलिंग पर कच्चा गाय का दूध, शुद्ध जल और अक्षत अर्पित कर 'ॐ नमः शिवाय' का 108 बार जप करें, तथा भगवान विष्णु को पीले पुष्प, तुलसी दल और पीली मिठाई अर्पित करें. किसी मंदिर या जरूरतमंद को चावल, दूध, चीनी, सफेद वस्त्र या पीले फलों का दान करें. इससे नौकरी व व्यापार की चिंताएं दूर होंगी, संपर्क मजबूत रहेंगे और जीवन में स्थिरता व सुख-शांति आएगी.

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