Aaj Ka Vrishabh Rashifal 22 september 2026: 22 सितंबर 2026, मंगलवार, श्री जलझूलनी (परिवर्तिनी) एकादशी के पावन अवसर पर रात्रि 09:44 तक भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि रहेगी, उसके बाद द्वादशी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज सुबह 07:07 तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा, उसके बाद पूरे दिन व रात्रि श्रवण नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, पारिजात योग और अतिगण्ड योग का शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज पूरे दिन मकर राशि में, यानी आपकी राशि से 9वें भाव (नवम भाव यानी भाग्य, धर्म, उच्च चिंतन, नए उपक्रम, वरिष्ठों का सान्निध्य व आत्म-विकास स्थान) में संचार करेंगे. 9वें चंद्रमा के प्रभाव से आज आपका झुकाव आध्यात्मिक व धार्मिक कार्यों की तरफ अधिक रहेगा और धार्मिक आयोजनों में आपकी सक्रिय भागीदारी बढ़ेगी. शुभ कार्यों व नए प्रोजेक्ट की शुरुआत के लिए आज दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया सर्वश्रेष्ठ रहेगा. दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन वृषभ राशि के जातकों के लिए निरंतर प्रगति, समय प्रबंधन और शुभ मुहूर्त में नए कार्यों की नींव रखने का रहेगा.

जल्दबाजी से बचें: बिजनेस सामान्य और सुचारू रूप से आगे बढ़ेगा, लेकिन किसी भी बड़े सौदे या रणनीतिक मामले में कोई भी निर्णय जल्दबाजी में न लें; सोच-समझकर उठाया गया कदम ही आपके मुनाफे को सुरक्षित रखेगा.

नए कार्य की शुरुआत का शुभ समय: यदि कारोबारी किसी नए प्रोजेक्ट, नए उत्पाद या नई शाखा की शुरुआत करने की योजना बना रहे हैं, तो दोपहर 12:15 से 02:00 बजे के मध्य इसे अमलीजामा पहनाना आपके लिए अत्यंत फलदायी और लाभकारी सिद्ध होगा.

नए व्यापारियों को चेतावनी: नए कारोबारियों (New Businessmen) को समय के महत्व (Time Management) को गहराई से समझना होगा; व्यावसायिक अवसरों को टालने से बचें, अन्यथा बाद में हाथ मलने और पछताने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन पेशेवर मोर्चे पर सहजता, शुभ समाचार और पर्सनल-प्रोफेशनल लाइफ में संतुलन साधने का रहेगा.

सकारात्मक माहौल व शुभ समाचार: पेशेवर मोर्चे (Professional Front) पर सभी चीजें बहुत आसानी से और बिना किसी बाधा के आगे बढ़ेंगी. ऑफिस में आपको अपने काम या पद से संबंधित कोई सुखद व सकारात्मक खबर सुनने को मिल सकती है.

छोटे बदलाव लाएंगे बड़ी कामयाबी: एंप्लॉयड पर्सन को करियर में बड़ी कामयाबी हासिल करने के लिए अपनी कार्यशैली और दैनिक आदतों में कुछ छोटे-छोटे सकारात्मक बदलावों पर अमल करना होगा; यही सूक्ष्म सुधार आपकी सफलता के ग्राफ को तेजी से ऊपर ले जाएंगे.

वर्क-लाइफ बैलेंस: आज नौकरीपेशा लोग दफ्तर के काम और घरेलू जिम्मेदारियों के बीच बेहतरीन तालमेल (Office & Home Balance) स्थापित करने में पूरी तरह सफल रहेंगे, जिससे मानसिक सुकून बना रहेगा.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से 9वें भाव का चंद्रमा रिश्तों में परिपक्वता और सम्मान बढ़ाने वाला रहेगा.

वरिष्ठों का सान्निध्य व आशीर्वाद: परिवार के वरिष्ठ और बुजुर्ग सदस्यों के साथ आपके संबंध बेहद सौहार्दपूर्ण, मधुर और आत्मीय बने रहेंगे. उनके अनुभवों और मार्गदर्शन से आपको कई घरेलू मामलों में स्पष्टता मिलेगी.

पारिवारिक शांति: घर में एक-दूसरे के प्रति आदर और स्नेह का भाव रहेगा, जिससे पारिवारिक माहौल सुखद और सकारात्मक बना रहेगा.

शिक्षा, स्टूडेंट और स्पोर्ट्स (Education & Sports)

विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा: नवम भाव में चंद्रमा के संचरण से विद्यार्थियों में ज्ञानार्जन और उच्च शिक्षा के प्रति गहरी रुचि जागेगी. वरिष्ठों और गुरुजनों की सलाह से पढ़ाई में आ रही अड़चनें दूर होंगी.

स्पोर्ट्स पर्सन के लिए स्वर्णिम दिन: सेहत और फिटनेस के मामले में आज का दिन खिलाड़ियों (Sports Persons) और एथलीट्स के पक्ष में पूरी तरह अनुकूल रहेगा. आपकी शारीरिक क्षमता, स्टेमिना और फुर्ती शानदार रहेगी, जिससे खेल के मैदान पर आपका प्रदर्शन सराहनीय रहेगा.

भाग्य भाव में चंद्रमा की उपस्थिति से मानसिक शांति और प्रसन्नता बनी रहेगी. स्पोर्ट्स पर्सन और नियमित व्यायाम करने वालों की सेहत आज शीर्ष स्तर पर रहेगी. हालांकि, सामान्य जातकों को काम के बीच में उचित आराम और खान-पान के समय का ध्यान रखना चाहिए. जलझूलनी एकादशी के पावन दिन सात्विक आहार लें, पर्याप्त जल पिएं और दिन की शुरुआत ध्यान व प्राणायाम से करें.

शुभ रंग: गोल्डन (सुनहरा)

शुभ अंक: 8

अशुभ अंक: 4

आज का उपाय: मंगलवार व जलझूलनी एकादशी के पावन पर्व पर भगवान श्री लक्ष्मीनारायण जी की विधिवत पूजा करें और उन्हें पीले पुष्प व तुलसी दल अर्पित करें. 9वें चंद्रमा के पूर्ण शुभ फल प्राप्त करने के लिए शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, शहद और अक्षत डालकर अभिषेक करें. हनुमान जी के समक्ष चमेली के तेल का दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें और किसी जरूरतमंद को पीले फल या भोजन का दान करें; इससे नए कार्य बिना विघ्न के पूरे होंगे, वरिष्ठों का आशीर्वाद प्राप्त होगा और करियर में प्रगति के नए अवसर मिलेंगे.

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